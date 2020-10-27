На сайте и YouTube-канале городской газеты «Красное знамя» вышел 30-й видеоролик из серии «Елецкий дневник». Новый сюжет посвящен дню рождения нашего земляка и Нобелевского лауреата И. А. Бунина.

https://www.youtube.com/channel/UCqSHjMXfoE2ZlNSHeGy3xiA/playlists?view_as=subscriber

https://studio.youtube.com/channel/UCqSHjMXfoE2ZlNSHeGy3xiA/editing/images





Проект «Елецкий дневник» родился у журналистов «Краснознаменки» несколько лет назад. Он вырос из популярной среди читателей рубрики «Даты», рассказывающей об истории нашего города. Краеведением живо интересуются многие ельчане, вот газетчики и подумали: почему бы не трансформировать привычные тексты в формат коротких видео-историй?



Стартовым роликом стал видеосюжет о первом в Ельце авиаполете, состоявшемся 11 августа 1911 года на местном ипподроме https://kznam.ru/?p=3106. Затем сняли истории о встрече ельчан с Лениным (https://kznam.ru/?p=952), о рекордном наводнении 1970 года (https://kznam.ru/?p=3100) и так далее…



С тех пор авторский коллектив проекта (Р. В. Демин и Д. А. Шебалов, при участии артиста театра «Бенефис», заслуженного работника культуры РФ В. С. Громовикова) подготовил три десятка видеороликов, посвященных различным событиям из истории Ельца.



Конечно, придирчивый критик скажет: все это сделано «на коленке» и «шито белыми нитками» и, пожалуй, будет отчасти прав, поскольку технические возможности редакции весьма ограничены. Но вместе с тем, судя по полярности «Елецкого дневника» в соцсетях, людям этот формат интересен и в целом привлекает внимание к «Красному знамени». Незатейливые ролики смотрят не только в России, но и наши земляки в Германии, Нидерландах, США.



Уникальность проекта состоит в том, что его реализует печатное СМИ. Подобный продукт не делает ни одна из газет Липецкой области. А еще к преимуществам «Елецкого дневника» можно отнести дешевизну, оригинальность, попытку поиска новых творческих подходов в продвижении и популяризации городского издания, а также истории малой родины.



Проект ельчан уже отмечался экспертами на различных площадках, в том числе Союзом журналистов России на Фестивале прессы «Вся Россия» (г. Сочи), где «Елецкий дневник» взял Диплом в номинации «Спецпроект/акция года».



Все видеоролики (их продолжительность от 23 секунд до 3 минут) можно увидеть на сайте «Красного знамени» (www.kznam.ru) в разделе «Проекты»