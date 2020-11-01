Обворовала смертельно больного

Бывшую санитарку отделения паллиативной помощи горбольницы № 1 имени Н. А. Семашко приговорили к полутора годам лишения свободы условно, с годичным испытательным сроком: молодая женщина в конце мая текущего года украла у смертельно больного пациента 7,5 тысячи рублей. Через три недели мужчина скончался от рака желудка.

Эта 28-летняя дама, мать-одиночка, воспитывающая двоих детей, прежде была судима за мошенничество в сфере кредитования — занимала деньги, предоставив кредитору ложные сведения о своих доходах.

У обворованного больного банковская карта, куда перечислялась пенсия, была привязана к телефону, к абонентскому номеру которого он подключил услугу «Мобильный банк». Завладев чужим телефоном (аппарат лежал у подушки пациента), воровка за два раза перевела на свой счет 7,5 тысячи рублей. Действовала в течение двух смен (преступница работала сутки через двое), каждый раз в шестом часу утра, пока больной спал, сначала перевела 6 тысяч рублей, а на второй день — 1500.

О краже денег со счета отца узнал его сын — он пользовался картой пенсионера, покупал больному лекарства, средства гигиены. Мужчина точно помнил, что средства на счете должны быть. Но проверил баланс, а остаток оказался всего 32 рубля. Сын позвонил на сестринский пост в отделение, дежурная медсестра немедленно доложила о случившемся старшей медсестре, та — заведующему отделением. Врач позвонил в полицию.

В больницу тотчас же прибыли сотрудники ОМВД России по г. Ельцу, начали выяснять подробности происшедшего. Сравнительно быстро выяснилось, что подозрение падает на санитарку, которая дежурила в дни совершения кражи. Она оперуполномоченному угро во всем призналась, написала явку с повинной.

Деньги воровка сыну вернула, а из больницы уволилась.

Теперь осужденная ежемесячно должна отмечаться в полиции, переезжать ей на другое место жительства без специального разрешения также нельзя.