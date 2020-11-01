И даже не художник…

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

До чего же любознательны и находчивы наши люди! Они могут изготовить оригинальные, эксклюзивные вещи буквально из того, что можно найти под ногами. Из стеблей злаковых культур, например. У моей новой знакомой Тамары Куригановны Федоровой несколько десятков картин, сделанных из… соломки.

слева — портрет Одри, справа — то самое «Окно».

Т. К. Федорова.



Если не знать про способ изготовления, ни за что не догадаться, что настоящие шедевры созданы не кистью или карандашом мастера, а ценой кропотливой ювелирной работы. Впрочем, обо всем по порядку.

Родом Тамара Куригановна из Забайкалья, родилась в Улан-Уде в самый разгар войны, в 1943 году. Повзрослев, профессию себе выбрала техническую — более 20 лет работала инженером-конструктором на местном авиазаводе. Целых два года потом еще колесила по огромной стране — была спецпредставителем своего предприятия в тех воинских частях, куда поставлялась заводская продукция. А потом из Забайкалья судьба забросила ее в другой конец СССР — Туркмению (муж ее родом оттуда). Там нашла себе применение в газовой промышленности, трудилась в проектных организациях.

В Ашхабаде однажды в газете увидела объявление о том, что в библиотеке проводится выставка творчества. Пошла и, по собственному выражению Тамары Куригановны, просто «утонула в восторге» от обилия предметов рукоделия местных мастериц. Поскольку сама занималась творчеством (вязала крючком), позже стала там вести кружок вязания. И попала в гости к коллеге. По местному обычаю, уселись они на полу на ковре, чтобы вкусить чаю, и тут Тамара Куригановна подняла глаза и обомлела — все стены были увешаны чрезвычайной красоты картинами. Оказалось, это работы хозяйки, выполненные из овсяной соломы. Их у нее было около ста! И Федорова загорелась: хочу сама делать такую красоту!

С той поры прошло много лет. У Тамары Куригановны теперь не меньше работ, чем у той женщины из Туркмении. И какие! Орнаменты, цветы, природа, портреты, целые сюжеты. К примеру, чтобы сделать картину с изображением храма, ей пришлось не раз и не два сходить в библиотеку — посмотреть, как «строить» здание, куда будет падать тень от куполов.

Любимая работа ее ныне покойного мужа — «Окно». От картины веет уютом: среди ночного звездного неба манит горящее окно. А если выключить свет, то оно еще некоторое время будет светиться — эффект от расположения и цвета соломки… Или вот среднерусский пейзаж: извилистая речка средь полей и деревьев, а через нее — мостик. Как выложить крохотные кусочки, чтобы было понятно, что это река и она течет?

Кленовые листья.

Дорога к храму.



Работа с соломкой — дело длительное и не терпящее торопливости. Существует целая технология, как из обычной сухой травинки сделать материал, готовый к применению. Тамара Куригановна рассказывает, что иногда используют кукурузу, но в основном в дело идет только соломка из овса. Ее надо аккуратно разрезать, распрямить, распарить, подсушить, если требуется — покрасить. При этом не забывайте, что работать приходится с малюсенькими кусочками. Да и они подвержены обработке: к примеру, на картине, где изображен щенок, его шкурка состоит из мельчайших ворсинок. А в другой работе на сосне видны сотни иголочек на богатой хвое.

Теперь представьте, что все это делается вручную, с помощью клея и маникюрных ножниц. К тому же Тамара Куригановна редко пользуется готовыми схемами: чаще всего берет понравившуюся ей фотографию или репродукцию и на несколько дней «пропадает» в подготовительной работе — увеличивает рисунок до нужного размера, а затем разбивает его на мелкие квадраты, по которым, как пазлами, будет составлять будущую картину.

Впрочем, соломка — не единственное увлечение Федоровой. Она вяжет крючком, плетет макроме, владеет лоскутной техникой — это когда из разноцветных кусочков ткани составляется рисунок или орнамент. А еще вышивает.

Этим рукоделием она увлеклась уже здесь, в Ельце. Кстати, в наш город она попала волею случая. Когда СССР распался, они с мужем уехали из Туркмении на родину Тамары Куригановны — в Забайкалье. Однако мужу перемена климата от плюс 45 в Ашхабаде до минус 45 в Улан-Уде не подошла. И тогда они начали присматриваться к средней полосе России. Про Елец узнали от бывших коллег: две семьи, знакомые еще по работе на авиазаводе, уже обосновались здесь. И Тамара Куригановна поехала на разведку. В то время, кто помнит, в Ельце были бесплатными проезд в общественном транспорте и телефоны-автоматы. Этот факт («Да у них там коммунизм!») и сыграл решающую роль…

Вышивает Федорова столь же скрупулезно и ювелирно, как и работает с соломкой. Вот портрет звезды Голливуда актрисы Одри Хелберн, прославившейся в фильме «Римские каникулы». На первый взгляд, кажется, что это очень удачное фото, где прекрасно сочетаются цвета и ярко передается характер актрисы. Однако это искусно выполненная вышивка. Портрет Марии Лопухиной (из графского рода Толстых, оригинал работы В. Л. Боровиковского находится в Третьяковской галерее) Тамара Куригановна вышивала больше года: во-первых, и сама работа большая, много цветов, переходов гаммы из одной в другую. А во-вторых, тот набор, который прилагался к схеме, никак не устраивал Федорову — героиня получалась блеклая, неестественная, не похожая на ту, которая на настоящем портрете. «Я девять раз вышивала и распарывала шитье — никак не могла нащупать те цвета, которые были нужны», — рассказывает Тамара Куригановна. Зато теперь ее Лопухина мало чем отличается от работы известного портретиста…

Федорова — человек в городе известный. Она много раз выставлялась со своими работами не только в Ельце, но и практически во всех райцентрах региона, в художественном отделе городского краеведческого музея было пять ее персональных выставок. Прежний глава г. Ельца С. А. Панов нередко приглашал ее, чтобы гости города из разных стран и материков подивились и восхитились красотой картин, автор которых — обычная женщина, и даже не художник…

Несмотря на «серебряный возраст», Тамара Куригановна полна задумок и творческих планов — «еще много идей не реализовано!». И показала нам на прощание свою новую работу — вышивает «Виноградницу, или Итальянский полдень» Карла Брюллова…