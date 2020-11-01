И даже не художник…
Татьяна ЩЕРБАТЫХ
До чего же любознательны и находчивы наши люди! Они могут изготовить оригинальные, эксклюзивные вещи буквально из того, что можно найти под ногами. Из стеблей злаковых культур, например. У моей новой знакомой Тамары Куригановны Федоровой несколько десятков картин, сделанных из… соломки.
Если не знать про способ изготовления, ни за что не догадаться, что настоящие шедевры созданы не кистью или карандашом мастера, а ценой кропотливой ювелирной работы. Впрочем, обо всем по порядку.
Родом Тамара Куригановна из Забайкалья, родилась в Улан-Уде в самый разгар войны, в 1943 году. Повзрослев, профессию себе выбрала техническую — более 20 лет работала инженером-конструктором на местном авиазаводе. Целых два года потом еще колесила по огромной стране — была спецпредставителем своего предприятия в тех воинских частях, куда поставлялась заводская продукция. А потом из Забайкалья судьба забросила ее в другой конец СССР — Туркмению (муж ее родом оттуда). Там нашла себе применение в газовой промышленности, трудилась в проектных организациях.
В Ашхабаде однажды в газете увидела объявление о том, что в библиотеке проводится выставка творчества. Пошла и, по собственному выражению Тамары Куригановны, просто «утонула в восторге» от обилия предметов рукоделия местных мастериц. Поскольку сама занималась творчеством (вязала крючком), позже стала там вести кружок вязания. И попала в гости к коллеге. По местному обычаю, уселись они на полу на ковре, чтобы вкусить чаю, и тут Тамара Куригановна подняла глаза и обомлела — все стены были увешаны чрезвычайной красоты картинами. Оказалось, это работы хозяйки, выполненные из овсяной соломы. Их у нее было около ста! И Федорова загорелась: хочу сама делать такую красоту!
С той поры прошло много лет. У Тамары Куригановны теперь не меньше работ, чем у той женщины из Туркмении. И какие! Орнаменты, цветы, природа, портреты, целые сюжеты. К примеру, чтобы сделать картину с изображением храма, ей пришлось не раз и не два сходить в библиотеку — посмотреть, как «строить» здание, куда будет падать тень от куполов.
Любимая работа ее ныне покойного мужа — «Окно». От картины веет уютом: среди ночного звездного неба манит горящее окно. А если выключить свет, то оно еще некоторое время будет светиться — эффект от расположения и цвета соломки… Или вот среднерусский пейзаж: извилистая речка средь полей и деревьев, а через нее — мостик. Как выложить крохотные кусочки, чтобы было понятно, что это река и она течет?
Работа с соломкой — дело длительное и не терпящее торопливости. Существует целая технология, как из обычной сухой травинки сделать материал, готовый к применению. Тамара Куригановна рассказывает, что иногда используют кукурузу, но в основном в дело идет только соломка из овса. Ее надо аккуратно разрезать, распрямить, распарить, подсушить, если требуется — покрасить. При этом не забывайте, что работать приходится с малюсенькими кусочками. Да и они подвержены обработке: к примеру, на картине, где изображен щенок, его шкурка состоит из мельчайших ворсинок. А в другой работе на сосне видны сотни иголочек на богатой хвое.
Теперь представьте, что все это делается вручную, с помощью клея и маникюрных ножниц. К тому же Тамара Куригановна редко пользуется готовыми схемами: чаще всего берет понравившуюся ей фотографию или репродукцию и на несколько дней «пропадает» в подготовительной работе — увеличивает рисунок до нужного размера, а затем разбивает его на мелкие квадраты, по которым, как пазлами, будет составлять будущую картину.
Впрочем, соломка — не единственное увлечение Федоровой. Она вяжет крючком, плетет макроме, владеет лоскутной техникой — это когда из разноцветных кусочков ткани составляется рисунок или орнамент. А еще вышивает.
Этим рукоделием она увлеклась уже здесь, в Ельце. Кстати, в наш город она попала волею случая. Когда СССР распался, они с мужем уехали из Туркмении на родину Тамары Куригановны — в Забайкалье. Однако мужу перемена климата от плюс 45 в Ашхабаде до минус 45 в Улан-Уде не подошла. И тогда они начали присматриваться к средней полосе России. Про Елец узнали от бывших коллег: две семьи, знакомые еще по работе на авиазаводе, уже обосновались здесь. И Тамара Куригановна поехала на разведку. В то время, кто помнит, в Ельце были бесплатными проезд в общественном транспорте и телефоны-автоматы. Этот факт («Да у них там коммунизм!») и сыграл решающую роль…
Вышивает Федорова столь же скрупулезно и ювелирно, как и работает с соломкой. Вот портрет звезды Голливуда актрисы Одри Хелберн, прославившейся в фильме «Римские каникулы». На первый взгляд, кажется, что это очень удачное фото, где прекрасно сочетаются цвета и ярко передается характер актрисы. Однако это искусно выполненная вышивка. Портрет Марии Лопухиной (из графского рода Толстых, оригинал работы В. Л. Боровиковского находится в Третьяковской галерее) Тамара Куригановна вышивала больше года: во-первых, и сама работа большая, много цветов, переходов гаммы из одной в другую. А во-вторых, тот набор, который прилагался к схеме, никак не устраивал Федорову — героиня получалась блеклая, неестественная, не похожая на ту, которая на настоящем портрете. «Я девять раз вышивала и распарывала шитье — никак не могла нащупать те цвета, которые были нужны», — рассказывает Тамара Куригановна. Зато теперь ее Лопухина мало чем отличается от работы известного портретиста…
Федорова — человек в городе известный. Она много раз выставлялась со своими работами не только в Ельце, но и практически во всех райцентрах региона, в художественном отделе городского краеведческого музея было пять ее персональных выставок. Прежний глава г. Ельца С. А. Панов нередко приглашал ее, чтобы гости города из разных стран и материков подивились и восхитились красотой картин, автор которых — обычная женщина, и даже не художник…
Несмотря на «серебряный возраст», Тамара Куригановна полна задумок и творческих планов — «еще много идей не реализовано!». И показала нам на прощание свою новую работу — вышивает «Виноградницу, или Итальянский полдень» Карла Брюллова…