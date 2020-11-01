Дали женщине шанс

Продолжаем знакомить читателей с историей и становлением общественной организации Союза женщин России в Ельце и ее активистками.

…Весной 1990 года в «Красном знамени» был опубликован материал «Дайте женщине шанс» — о выдвижении пленумом городского женсовета своих кандидаток в Елецкий горсовет депутатов. Первый опыт оказался не таким уж и простым: из 10 человек прошли только трое. В их числе — заместитель секретаря парткома железнодорожного узла Галина Павловна Губарева, которая представляла интересы более 20 женских советов предприятий и учреждений Елецкого отделения железной дороги. Избиратели засосенской части тогда поддержали ее предвыборную программу и доверили быть своим депутатом.



В первую очередь ей как представительнице женской фракции приходилось почти ежедневно решать вопросы, касающиеся защиты трудовых прав женщин на производстве, охраны здоровья, материнства и детства, а также организовывать спортивные, культурно-досуговые мероприятия на базе спорткомплекса «Локомотив» и клуба железнодорожников, пионерского лагеря «Солнечный», базы отдыха на Дону.

Помимо этого, к ней обращались жители микрорайона: тогда острой проблемой было благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Справиться с этими заботами, как вспоминает Галина Павловна, помогали начальник Елецкого отделения Ю.-В. ж. д. Н. П. Озеров, который никогда не «отфутболивал» депутатские запросы, а также руководители таких крупных промышленных предприятий железнодорожного узла, как локомотивное депо, дистанций пути, гражданских сооружений, энергоучастка.

Спустя время, Галина Павловна перешла на работу в редакцию Елецкого городского радиовещания, и в Совете депутатов вошла в комиссию по информации и связям с общественностью. Благодаря этому у женсовета появилась возможность более плодотворно работать с женским населением Ельца не только с помощью «Красного знамени», но и городского радио. Его главный редактор А. И. Злобина всегда поддерживала проведение радиопередач с участием актива женсовета, который часто выступал с различными инициативами. А их было немало. Например, по призыву женсовета оказать помощь детям-сиротам из Дома ребенка были перечислены немалые по тем временам суммы — откликались и горожане, и коллективы заводов и фабрик. Для многодетных малоимущих семей организовывали сбор одежды, книг, канцелярских товаров. По инициативе женсовета городская власть рассмотрела вопрос и приняла решение для работающих матерей первоклашек сделать 1 сентября выходным днем. Кроме того, перед администрацией Ельца был поставлен вопрос о капитальном ремонте бывших ведомственных детских садов и одновременно о необходимости строительства новых. Как известно, этой проблеме в городе уделялось большое внимание, и спустя годы Елец стал практически первым в регионе, где не было очереди в детские сады.

В перестроечные 90-е годы женщинам было непросто выживать, когда необходимые продукты питания приобретались по талонам, а зарплаты на предприятиях чаще выдавались натуральными товарами по бартеру или продукцией, выпускаемой на этом заводе.

Поэтому нередко к депутату Г. П. Губаревой обращались матери-одиночки или многодетные — они порой оказывались в безвыходном бедственном положении. Просьба Галины Павловны к руководителям предприятий, где работали эти женщины, практически всегда не оставалась без ответа, им выделялась необходимая материальная поддержка. Это свидетельствовало об авторитете женсовета в городе.

Многие жизненно важные «женские» вопросы освещались на городском радио в прямых эфирах программы «Из первых уст». Для этого приглашались руководители и специалисты городских организаций и учреждений, которые в режиме реального времени отвечали звонившим женщинам по вопросам здравоохранения, права, образования, социальной защиты. Чаще других у микрофона общались с ельчанками помощник прокурора С. Н. Щукина, председатель городского суда М. Н. Круглова, а также известные в городе руководители и специалисты А. М. Гнездилова, В. Н. Баранова, С. И. Васильева, Т. П. Селезнева, Т. Ф. Ромашина, В. П. Кузовлев.

…Мало кто знает, что одним из тех людей, кто вынашивал идею восстановить храм великомученика Димитрия Солунского в Ольшанце, была Г. П. Губарева. Она тогда пришла в школу микрорайона, поговорила с учителями, ребятишками, рассказала им о том, чьим именем названа церковь и предложила попробовать всем миром начать наводить там порядок. Ее поддержали, и работа закипела! На субботниках и воскресниках школьники вместе со взрослыми расчищали территорию храма, убирали мусор — большегрузые КамАЗы по просьбе депутата и жителей выделял генеральный директор «Россахтехизвестняка» Д. Н. Должиков, он и директор ольшанского карьера Н. А. Кузьмин помогали со щебнем, чтобы засыпать ямы и благоустроить идущую к храму дорогу, директор известкового завода В. В. Козьяков помог известью для побелки стен помещений…

Впрочем, иного ожидать от активисток первого состава женсовета Ельца и не приходилось: каждая в меру сил, способностей и таланта вносила свой вклад в авторитет женской организации. Галина Павловна Губарева — из их числа. Человек спокойный, умеющий в нужный момент сказать правильное слово в поддержку или ради защиты женских интересов, она до сих пор остается верным другом и соратником.