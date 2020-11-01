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Читатель спрашивает

Согласовать, а потом перепланировать

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— Собираюсь убрать межкомнатную перегородку в своей квартире. Говорят, за разрешением на такие работы надо идти в администрацию города, иначе могут оштрафовать. Правда ли это?
Валентин РАЗИНКОВ,
ул. Спутников.

Как разъясняет Госжилинспекция Липецкой области, перепланировка помещения в МКД может проводиться только по согласованию с органом местного самоуправления. Перепланировка в данном случае — это изменение конфигурации помещения, требующее внесения соответствующих данных в технический паспорт (соединение санузла и ванной комнаты, монтаж или демонтаж перегородки, разделяющей комнаты, проделывание проемов в несущих стенах, расширение балкона за счет жилых комнат и т. д.).
Данное требование ввели для того, чтобы люди не подвергали опасности себя и других, выполняя работы, которые могут навредить зданию. Чтобы самовольных перепланировок было меньше, существует административная ответственность в виде штрафов.
В текущем году внесены изменения в статью 7.21 КоАП РФ. Теперь административная ответственность за незаконную перепланировку помещений в МКД предусмотрена не только для граждан, но и для юридических и должностных лиц. При этом индивидуальные предприниматели несут административную ответственность как юридические лица.
Размер штрафа за самовольную перепланировку: для граждан — от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
Кроме того, собственник будет обязан привести помещение в прежнее состояние. В перепланированном виде его можно оставить по решению суда, если переделка не нарушает права и законные интересы граждан либо не создает угрозу их жизни или здоровью.

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