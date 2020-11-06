Рекомендации жителям при покупке медикаментов в аптечных сетях

По ряду позиций лекарственных препаратов в аптеках города ситуация остаётся сложной. Рост сезонной заболеваемости и в целом сложившаяся эпидемиологическая обстановка породили повышенный спрос на лекарственные средства. Увеличившийся объем покупаемых медикаментов буквально опустошает аптеки. Препараты поступают небольшими партиями и сразу раскупаются. Аптеки не всегда могут назвать четкие сроки поставки востребованных препаратов в свои сети.

Заместитель главы администрации города Ельца Д. Н. Климов озвучил рекомендации жителям при покупке медикаментов в аптечных сетях

В администрации области и администрации города этот вопрос держится на особом контроле. Ведётся постоянный мониторинг наличия лекарств и работа с аптечными сетями.

Основные рекомендации на сегодняшний момент заключаются в следующем.

📍При обращении к врачу необходимо сразу уточнять рекомендованные аналоги. По аналогам основных лекарственных препаратов в аптеках имеется запас.

📍Антибиотики отпускаются в аптеках по рецепту врача. В случае отсутствия необходимого препарата, в аптеке должны взять контактные данные, записать и при первом же поступлении данного лекарственного средства сообщить и пригласить для получения по тому адресу, куда обращались.

📍Проводится постоянный мониторинг наличия препаратов, по этому вопросу работают телефоны «горячей линии»:

☎единая диспетчерская служба Липецкой области 8-800-450-48-48 в круглосуточно режиме

☎горячая линия администрации города Ельца 2-12-88 и 4-94-79 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

В круглосуточно режиме принимаются сообщения на WhatsApp по номеру 8-980-266-47-63

📢По данным телефонам можно задать вопросы, где можно приобрести необходимые лекарственные препараты. Оставить обращение в случае, если в аптеках по каким-то причинам не обслуживают.

Также при необходимости можно обратиться в инстаграм-аккаунт главы города или администрации города Ельца. Данная информация будет рассмотрена, по возможности с заявителем будет налажена обратная связь.

Администрация городского округа город Елец