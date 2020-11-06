новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Здоровый регион

Рекомендации жителям при покупке медикаментов в аптечных сетях

0 4

По ряду позиций лекарственных препаратов в аптеках города ситуация остаётся сложной. Рост сезонной заболеваемости и в целом сложившаяся эпидемиологическая обстановка породили повышенный спрос на лекарственные средства. Увеличившийся объем покупаемых медикаментов буквально опустошает аптеки. Препараты поступают небольшими партиями и сразу раскупаются. Аптеки не всегда могут назвать четкие сроки поставки востребованных препаратов в свои сети.

Заместитель главы администрации города Ельца Д. Н. Климов озвучил рекомендации жителям при покупке медикаментов в аптечных сетях

В администрации области и администрации города этот вопрос держится на особом контроле. Ведётся постоянный мониторинг наличия лекарств и работа с аптечными сетями.

Основные рекомендации на сегодняшний момент заключаются в следующем.

📍При обращении к врачу необходимо сразу уточнять рекомендованные аналоги. По аналогам основных лекарственных препаратов в аптеках имеется запас.

📍Антибиотики отпускаются в аптеках по рецепту врача. В случае отсутствия необходимого препарата, в аптеке должны взять контактные данные, записать и при первом же поступлении данного лекарственного средства сообщить и пригласить для получения по тому адресу, куда обращались.

📍Проводится постоянный мониторинг наличия препаратов, по этому вопросу работают телефоны «горячей линии»:
☎единая диспетчерская служба Липецкой области 8-800-450-48-48 в круглосуточно режиме

☎горячая линия администрации города Ельца 2-12-88 и 4-94-79 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни.

В круглосуточно режиме принимаются сообщения на WhatsApp по номеру 8-980-266-47-63

📢По данным телефонам можно задать вопросы, где можно приобрести необходимые лекарственные препараты. Оставить обращение в случае, если в аптеках по каким-то причинам не обслуживают.

Также при необходимости можно обратиться в инстаграм-аккаунт главы города или администрации города Ельца. Данная информация будет рассмотрена, по возможности с заявителем будет налажена обратная связь.

Администрация городского округа город Елец

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Помогите вернуть амбулаторию

Ударим иммунопрофилактикой по ОРВИ

Елецкий «Витязь» — второй в России

Первая «Елецкая высота» увенчалась успехом

Как бокс у нас популярным стал

1 из 20