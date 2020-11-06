В память о Геннадии Иванове

Маруся БЫКОВА

Во вторник на территории средней школы № 1 им. М. М. Пришвина состоялось открытие мемориальной доски рядовому Геннадию Николаевичу Иванову.

Сестра рядового Геннадия Николаевича Иванова Г. В. Гусева во время возложения цветов к мемориальной доске брата.

Он окончил школу № 21 (ныне СШ № 1 им. М. М. Пришвина), а затем техническое училище № 2 (ныне Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий). После этого сразу получил повестку о призыве в армию. Сестра Геннадия Г. В. Гусева вспоминает, что Геннадий сказал своим родным, чтобы те не волновались, что его отправляют на Дальний Восток. На самом деле его отправили в Афганистан. 12 декабря 1987 года в Кандагаре, сопровождая транспортную колонну с продовольствием, подразделение подверглось обстрелу. Рядовой Иванов был смертельно ранен осколками реактивных снарядов. Когда он умер, ему было всего 20 лет.

За мужество и отвагу он награжден орденом Красной Звезды, грамотой Президиума Верховного Совета СССР и медалью «Воину-интернационалисту» посмертно.

Спустя 33 года на школе, где учился Геннадий, появилась мемориальная доска, памятный знак, который вновь и вновь будет напоминать о герое.

Как отметили во время открытия председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов и заместитель главы администрации Ельца М. В. Селянина, это очень важное событие для города, память о подвиге молодого солдата будет жить вечно.