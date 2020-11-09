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Надежда горотдела

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Два дня назад сотрудники МВД отметили свой профессиональный праздник.

В основном обеспечением безопасности на территории нашего города занимаются сотрудники ОМВД России по г. Ельцу, в этом им помогают транспортные полицейские из линотдела. Коллектив ОМВД большой, несколько сот человек. И каждый раз его пополнение — событие. Ежегодно в отдел приходят трудоустраиваться выпускники министерских вузов — парни и девушки, желающие посвятить свою жизнь служению закона.
В сентябре в ОМВД произошло очередное пополнение. Сюда прибыли 8 выпускников Воронежского института МВД РФ. Эти парни и девушки, молодые лейтенанты полиции, после «усиленной пятилетней подготовки» пришли под патронаж наставников горотдела полиции. За каждым новым сотрудником закреплен «попечитель», он вводит начинающего полицейского в курс дела по своему направлению работы: разъясняет детали, объясняет нюансы — обычная практика.

Молодые сотрудники ОМВД России по г. Ельцу: Екатерина Селезнева, Анастасия Бурдакова, Сергей Гуднин, Анна Вострикова и Елизавета Щедрина, Иван Корнуков.


Вчерашние студенты Максим Шеин и Александр Пашков были распределены в отдел уголовного розыска. Анна Вострикова, Екатерина Селезнева и Иван Корнуков работают участковыми уполномоченными полиции, а Сергей Гуднин, Анастасия Бурдакова и Елизавета Щедрина трудятся в следственном отделе ОМВД.
Толковые ребята. Они стараются. Постигают азы профессии на практике, знакомятся с особенностями службы, которые не познать в университетской теории.
Наука трудная. И опытные сотрудники горотдела МВД это знают, а в особенности — ветераны милиции и полиции, их в отделе свыше трех тысяч. Ветераны ОМВД тоже общаются с новым пополнением отдела полиции, учат, советуют.
Азы передаваемого ветеранами опыта просты: стремительно меняющиеся законы не отменяют человечности — бди, но и себя блюди. В преддверии профессионального праздника руководство ОМВД поздравило с ним сотрудников, которые сейчас на пенсии.

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