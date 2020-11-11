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Себя проявили и два миллиона получили!

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Маруся БЫКОВА

На прошлой неделе в международном детском центре «Артек» завершился финал всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором двое юных ельчан Сергей Дорофеев и Мария Белых стали победителями, получив в качестве приза по миллиону рублей и по пять дополнительных баллов при поступлении в вуз. Средства они могут направить на оплату обучения, собственный проект, покупку необходимых гаджетов или ипотеку. Помимо этого, наших талантливых ребят премировали путевками в «Артек».

Выпускники гимназии № 97 Сергей Дорофеев и ЧОУ «Развитие» Мария Белых.

«Большая перемена»
как шанс

Основная цель «Большой перемены» — дать возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. Главный критерий конкурсного отбора — не оценка успеваемости, а навыки, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе умение общаться и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.
— Такие конкурсы помогают ребятам определить свои индивидуальные особенности, сильные стороны, предпочтения и интересы, выбрать профессиональный путь. Старшеклассники получают полезные знания и информацию по широкому кругу направлений, — отметил глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов, комментируя успехи школьников региона.
Действительно, спектр направлений конкурсных состязаний был очень широк. Например, в финале этого творческого состязания 1200 школьников (600 учеников 9 — 10-х классов и 600 одиннадцатиклассников) из всех российских регионов четыре дня работали над созданием «Города будущего» по шести направлениям: «Образование», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».


Сергей Дорофеев рассказал
о главном…

Выпускник гимназии № 97 Сергей Дорофеев поначалу принял участие в конкурсном соревновании «Расскажи о главном», где на заочных этапах делился своими взглядами на то, какими должны стать новые средства массовой информации и как ему представляются современные медиа-системы.
Подать заявку на конкурс Сергею посоветовали родители, они убедили парня: это реальная возможность своим умом заработать деньги. В финале команде ельчанина выпала тема «Предпринимательство». Ребята разработали проект, посвященный консалтинговой (консультационной) компании будущего, которая решит вопросы юных предпринимателей, поможет им в развитии и становлении бизнеса, направит в нужное русло.
— Когда узнал, что стал обладателем миллиона, даже не поверил, что это все происходит со мной. Только на вручении сертификата осознал: быть мне миллионером. Ощущения непередаваемые. Первым делом позвонил родителям, которые очень обрадовались. Кстати, на протяжении всех этапов они меня всячески поддерживали и подбадривали, — поделился своими эмоциями с журналистом «Красного знамени» Сергей.
Выигранный миллион юноша планирует потратить на обучение в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова.


…а Мария Белых сотворила
лучше всех

Одиннадцатиклассница елецкой частной школы «Развитие» Мария Белых участвовала в конкурсе «Твори». Девушка на заочных этапах демонстрировала свои таланты художника, а также исследовала тему «Как сегодня развивается искусство?». В финале конкурса Мария была в команде с Сергеем.
— Вплоть до полуфинала задания и проекты были связаны с выбранным девизом «Твори». Но потом тематика заданий менялась, что помогло раскрыть участников с разных творческих сторон. В финале мне досталась тема «Предпринимательство». В итоге мой проект был высоко оценен членами жюри. Когда награждали, эмоции невозможно даже описать словами. Очень рада, что прошла этот девятимесячный путь, получила много новых знаний и оказалась в числе победителей. Главное — верить в себя, в мечту, в свои силы, — отметила победительница Мария Белых.
Выигранные деньги Маша потратит на дальнейшее образование в МГУ и покупку техники.
Такие конкурсы, как «Большая перемена», должны проходить чаще, быть, как минимум, ежегодными, они нацелены не только на проверку школьных знаний в отличие от многочисленных олимпиад, но и на разностороннее развитие учащейся молодежи, — считают Мария Белых и Сергей Дорофеев..

В ТЕМУ:

Организаторами «Большой перемены» выступают АНО «Россия — страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников и Роспатриотцентр. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.
Конкурс «Большая перемена» станет ежегодным. Старт нового сезона намечен на 28 марта 2021 года. Участвовать в нем смогут не только старшеклассники, но и ученики 5 — 7-х классов. Добавятся новые образовательные направления и форматы. Проекты конкурсантов будут поддерживаться грантами Росмолодежи.

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