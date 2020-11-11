Про лекарства, их наличие и учебу

На прошлой неделе началась выдача рецептов на бесплатные лекарства для больных коронавирусной инфекцией, которые находятся на амбулаторном лечении. На это выделены значительные целевые средства из областного и федерального бюджетов.

В Липецкой области

Перечень медикаментов сформирован в соответствии с действующими методическими рекомендациями Минздрава России и включает в себя противовирусные, антибактериальные и противосвертывающие препараты. Их список доступен в Интернете, и любой желающий может с ним ознакомиться.

Все лекарства закуплены и доставлены в аптеки сети «Липецкфармация». Основание для выдачи рецепта — подтвержденный диагноз COVID-19. Пациентам не нужно самостоятельно приходить в поликлинику. Назначение врача в электронном виде поступит в аптеку, где препараты смогут забрать волонтеры, соцработники или родственники больного.

— Решение о назначении бесплатных медикаментов принимает исключительно лечащий врач. Для этого он руководствуется клинической картиной и результатами дополнительных исследований больного, в том числе ПЦР-диагностики, — пояснил начальник регионального управления здравоохранения Ю. Ю. Шуршуков.

По решению главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонова выделят средства на бесплатные лекарства и для пациентов с подозрением на коронавирус, а также для больных с бессимптомными формами недуга. Это позволит начинать лечение, не дожидаясь окончательного подтверждения диагноза. По поручению Игоря Георгиевича в Минпромторг России направлена заявка на поставку в Липецкую область дополнительного количества противовирусных и антибактериальных препаратов.

На встрече с представителями аптечных сетей губернатор призвал активнее формировать запас медикаментов, востребованных населением региона. Он также отметил, что безрецептурная продажа антибиотиков должна строго наказываться. Только врач может назначить эти лекарства для лечения.



И в Ельце

В администрации города вопрос наличия в елецких аптеках медикаментов держится на особом контроле. Ведется постоянный мониторинг работы этих учреждений. По ряду лекарственных препаратов ситуация пока остается сложной. Рост сезонной заболеваемости и в целом сложившаяся эпидемиологическая обстановка породили повышенный спрос на медикаменты. Препараты поступают небольшими партиями и сразу раскупаются.

— При обращении к врачу необходимо сразу уточнять рекомендованные аналоги основных лекарственных средств, так как их запас в аптеках, как правило, имеется. В случае отсутствия антибиотиков, фармацевты должны взять контактные данные и, как только лекарства поступят, сообщить нуждающемуся и пригласить его для получения медикаментов, — отметил заместитель главы администрации Ельца Д. Н. Климов.

По вопросу приобретения лекарственных средств работает телефон «горячей линии»: Единая диспетчерская служба (ЕДДС) Липецкой области 8-800-450-48-48 (в круглосуточном режиме), а также «горячая линия» администрации Ельца 2-12-88 и 4-94-79 (с 8 до 17 часов в рабочие дни). В круглосуточно режиме принимаются сообщения на WhatsApp по номеру 8-980-266-47-63. По этим же телефонам можно задать вопросы, где можно приобрести необходимые лекарственные препараты, их аналоги, а также оставить обращение в случае, если в аптеках по каким-то причинам не обслуживают. Помимо этого, при необходимости можно обратиться в инстаграм-аккаунт главы города или администрации Ельца.

Кроме того, по телефону ЕДС жители старше 65 лет могут оставить заявку на помощь волонтеров, которые приобретут и доставят по указанному адресу необходимые лекарства и продукты.



Карантин

не планируется

В Липецкой области, в том числе и в Ельце, школьники могут по желанию перейти на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил руководитель региона И. Г. Артамонов.

Введение массового карантина в школах области пока не планируется, так как эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в настоящее время не превышен. Однако родители могут написать заявление о переводе своих детей на «удаленку». Школьникам будет предоставлен доступ к цифровой платформе, необходимые по программе задания и обратная связь с учителями. Уйти на дистанционное обучение имеет право даже один ученик из класса.

Например, к 10 ноября из всех школ города перешли на удаленную учебу по заявлению родителей 58 учащихся.

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По состоянию на 10 ноября, в Липецкой области за сутки подтверждены _ случая инфицирования коронавирусом, среди них _ в Ельце.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано _ случаев новой коронавирусной инфекции, человек выздоровели, _ — умерли, _ — на лечении.