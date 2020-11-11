Он стремился быть нужным Ельцу

Анатолий НЕЧАЕВ,

ул. Радиотехническая

Исполнилось 10 лет, как ушел из жизни елецкий краевед и предприниматель В. А. Заусайлов.

Мне посчастливилось быть в товарищеских отношениях с этим неординарным человеком.

Одной из заслуг Владимира Александровича стала проведенная им работа по организации встречи потомков именитых и не очень ельчан, впервые состоявшаяся в 2008 году. Благодаря Заусайлову эта традиция стала ежегодной. Эстафета подхвачена городским краеведческим музеем под руководством его директора Е. Л. Андросовой.

Помнится, на первой такой встрече ее участникам были вручены именные памятные алые ленты, которые вешались через плечо. Ко второй встрече В. А. Заусайлов издал на свои средства блокноты с красочно оформленными обложками, а также книжки по елецкому краеведению. Все это находилось в пакетах, которые вручались потомкам елецких купцов, дворян, священников, рабочих при регистрации. На обложке подаренного мне блокнота надпись: «Участнику второй традиционной встречи потомков жителей Ельца, посвященной 120-летию освящения Вознесенского собора».

Заусайлов был краеведом, как говорят, от Бога. Он сам искал, собирал (где только возможно) исторические материалы. И делился ими с другими. На свои средства с апреля 2009 года издавал газету под названием «Об истории г. Ельца и Елецкого уезда». В ней печатались интереснейшие статьи краеведов и любителей старины, воспоминания жителей Ельца разных лет. Естественно, В. А. Заусайлов встречался и поддерживал тесные связи с теми, кто разделял его увлечение — С. В. Красновой, Т. Г. Кирющенко, А. М. Шевелюком, М. М. Стаховичем, другими известными в Ельце краеведами.

Особенно хочется отметить его дружеские отношения с потомственной ельчанкой Натальей Кистеревой (сейчас она проживает в Москве). Их соединили взаимные интересы относительно судьбы елецкого поэта и переводчика Михаила Касаткина. О нем в прошлом году вышла моя статья в «Красном знамени». Это человек трагической судьбы, незаслуженно отсидевший 10 лет в лагерях по ложному навету. Так вот благодаря собранным В. А. Заусайловым материалам в Москве в серии «Серебряный век» (издательство «Водолей») Натальей Кистеревой была выпущена великолепно оформленная книга Михаила Касаткина «Счастье покоя» (стихотворения и переводы). Благодаря этому для истории сохранено еще одно имя нашего замечательного земляка-поэта.



За годы занятий историей В. А. Заусайлов сумел собрать богатую коллекцию документов о нашем городе. Опираясь на них, изучая и сопоставляя разные свидетельства и факты, он издавал брошюры, буклеты, книги, посвященные известным людям и интересным событиям жизни города. Многие из них — в моей библиотеке. На такие подарки Заусайлов не был скуп.

Как я уже отмечал, у Владимира Александровича имелся большой круг знакомых не только в Ельце, других городах страны, но и за ее пределами. Опишу один интересный случай. В 2004 году вышла книга В. А. Заусайлова, написанная по документам, письмам и фотографиям купеческой семьи М. И. Ростовцева под названием «Купеческий Елец». Один из экземпляров автор подарил профессору французского университета Ренэ Герра из города Ницца. Он приезжал в наш город в сентябре 2004 года для того, чтобы в ЕГУ им. И. А. Бунина прочитать цикл лекций для наших студентов.

Спустя некоторое время после этого, в феврале 2005 года, В. А. Заусайлов получил от Ренэ Герра письмо со словами благодарности. В нем говорится: «Многоуважаемый и дорогой Владимир Александрович! Сердечно благодарю вас за вашу замечательную книгу «Купеческий Елец», которую вы мне любезно подарили, очень тронут вашим вниманием.

Прочел ваши предисловия, вступительное слово отца Василия Романова (кстати, при случае передайте ему, пожалуйста, мой привет) и все письма, в которых много поучительного относительно большевиков и трогательного. Старые фотографии очень удачно дополняют текст и должны заставить современного читателя задуматься о судьбах России.

Вы очень правильно сделали, что издали сегодня эту очень нужную, как мне кажется, книгу и тем самым воздвигли памятник русскому купечеству и городу Елец — честь вам и слава!

До встречи в Париже или в Ницце.

Искренне ваш преданный

Ренэ Герра».

По этому отзыву можно судить о высокой оценке работы краеведа В. А. Заусайлова. Он был контактным человеком, легко сходившимся с людьми. Мог выслушать с большим вниманием своего оппонента, дать хороший совет.

Он не однажды и мне советовал: надо записывать воспоминания о городе и его жителях. «Годы бегут незаметно и через какое-то время они будут востребованы», — говорил он. И только сейчас я понял, Владимир Александрович был прав. Теперь стараюсь делиться с читателями краеведческими материалами, имеющимися у меня. Начал продвигать через газету предложения по благоустройству города, повышению его туристической привлекательности. Понимаю, что не все идеи могут реализовываться быстро. Но всем нам необходимо стремиться к тому, чтобы наш город хорошел, развивался, сохранял историческое и культурное наследие предков. В этом видел свою задачу и В. А. Заусайлов.