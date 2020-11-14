Фронтовики ЕГУ

Владимир ГЛАЗКОВ

Газета «Красное знамя» начинает публикацию цикла материалов о сотрудниках елецкого пединститута, 20 лет назад получившего статус университета.

Как пишет автор данной биографической подборки Владимир Глазков, «это попытка за сухими строчками документов показать живых людей, среди которых мы выросли: их радости, беды, трудности и заботы, а также нелакированную правду войны, в которой они победили. В тексте публикации сохранена орфография наградных листов…».

Иван Малютин

Иван Диомидович Малютин в ЕГПИ вел автодело, был механиком от Бога и мог оживить любую вышедшую из строя технику. В его золотых руках и смекалке нуждались на кафедре все. Человек он был спокойный и добродушный, невозможно было и представить Ивана Диомидовича в гневе.

Тем интереснее вчитаться в скупые строчки из приказа о награждении И. Д. Малютина: «…14.3.1943 СЕКРЕТНО ЭКЗ. № 2 …: «2 марта 1943 г. в боях за село Дерюгино, просочившись к передней линии обороны противника, в упор расстрелял с автомата 13 фашистов, которые обстреливали подходящую нашу пехоту. Будучи ранен, тов. Малютин не прекратил огонь по противнику. Истекая кровью, он не бросил свой огневой рубеж и лишь по приказанию командира был эвакуирован в тыл…».

Это описание подвига, за который Демидыча, как его все называли, наградили орденом Красной Звезды. Скромный Иван Диомидович надевал орден лишь по большим праздникам.

Его жена Аня была нашей родственницей, жили Малютины за Детским парком и, как и большинство работников института, держали живность. Зять Демидыча, Валерий Манаенков, в конце 60-х преподавал физику в институте, позже защитился и переехал в Липецк. В одной из комнат подвала у Демидыча стоял бильярд, в игре хозяин дома был ас и противостоять ему могли только зав. кафедрой физики Яков Моисеевич Пинский и преподаватель мат. анализа Иван Васильевич Макаров.



Геннадий Филиппов

Геннадий Николаевич Филиппов вел физкультуру в Елецком учительском и Орловском педагогическом институтах еще во время войны, когда оба института и все школы города (их здания были заняты под госпитали), сведенные в одну школу под № 11, находились в нынешнем корпусе № 1 ЕГУ.

На двадцать третий день боев, 8 апреля 1942 года, морской пехотинец Филиппов был ранен под Ленинградом в предплечье с повреждением кости левой руки. После лечения комиссован и награжден медалью «За боевые заслуги». Военком Ельца в представлении пишет и о том, что Геннадий Николаевич возглавлял комсомольскую организацию орловского пединститута. Он занимался патриотическим воспитанием, встречался со школьниками, рассказывал о войне, вел стрелковые секции.

Филиппов сам дотошно соблюдал все правила обращения с оружием и требовал такого же безукоризненного обращения от студентов. Малейшее разгильдяйство приводило к отстранению от стрельб. В рассказах о войне увлекался, горячился, заводился и иногда, предварительно оглянувшись по сторонам, рассказывал парням о том, что моряки ставили бегущих из боя в позу моющих полы и показательно простреливали насквозь.

Может быть, и непедагогично такое рассказывать студентам, но нас окружали фронтовики, и мы понимали аксиому любой войны: дрогнет и побежит один — погибнут все.



Сергей Попенкин

Орденом Отечественной войны II степени был награжден плотник Сергей Александрович Попенкин, участник штурма Берлина. Человеком он был много повидавшим и одновременно добродушным. Фотографироваться не любил.

Сергей Александрович, всем и всегда необходимый, постоянно что-то ремонтировал, без него трудно представить институт того времени.



Вячеслав Ширяев

Смелый, инициативный и решительный Вячеслав Петрович Ширяев за наступательный бой 24 октября 1944 года под г. Кральево в Югославии был награжден медалью «За боевые заслуги» (это не единственная его боевая награда). Он получил в том бою осколочное ранение грудной клетки. Ранило Вячеслава Петровича в войну неоднократно. Прихрамывал. Обычно ходил в тюбетейке, без которой мерзла голова со вставленной после очередного ранения титановой пластиной, а писал и все чертежи рисовал Ширяев левой рукой.

Идеальную окружность Вячеслав Петрович создавал мгновенным взмахом руки. «Докажем тООООждество» — услышавшие такое впервые студенты невольно улыбались, но улыбался и он, как бы говоря: «Ну, вот такой я есть, а что поделаешь? Понимаю, что непривычно, но я же улыбаюсь, и вы увидите, что я совсем не страшный». Так и было, вскоре его речь становилась для всех привычной, и невозможно было не уважать этого сильного духом человека и прекрасного педагога.



Мария Морозова

Мария Дмитриевна Морозова присутствует на всех снимках фронтовиков. Наград она не носила и, насколько помню, никогда о войне не вспоминала. Вела в ЕГПИ астрономию и небесную механику. Бывая у нас в семье в гостях, всегда с умилением смотрела на моих кроликов. Хотела и себе завести. Но ее муж получил от завода благоустроенную квартиру (событие в те времена невероятное), и такие маленькие радости жизни для Марии Дмитриевны стали недоступны.

Участки под картошку институту нарезали за Ольшанцем, и на прополку М. Д. Морозова обычно ходила с мамой. Эти 5 — 6 рядков на семью были бесконечными, иногда мы возвращались в сумерках. Тогда наступал звездный час Морозовой. О звездах и созвездиях Мария Дмитриевна могла говорить бесконечно, но всегда интересно.

Стараясь увлечь студентов любимым предметом, она переносила занятия на вечернее время, чтобы каждый мог поработать с телескопом и увидеть небесные тела. Приносила макеты, плакаты, показывала фильмы.



Венедикт Копаев

Инженер и изобретатель Венедикт Антонович Копаев (на снимке с зав. кафедрой физики Яковом Моисеевичем Пинским) вел основы производства, а позже перешел в «Трансвзрывпром».

На фронте — с первого дня войны, в 1943 году воентехник первого ранга В. А. Копаев за успешное восстановление техники на поле боя был награжден медалью «За боевые заслуги». Летом 1944 года уже инженер-капитан Копаев «с исключительной энергией и инициативой» так отремонтировал и подготовил к боям технику дивизии, что с 23 июня она без остановок форсировала Днепр, Березину, Неман и благодаря энергии Венедикта Антоновича на всем пути была обеспечена ГСМ. Вклад Копаева в успех боевой операции командование дивизии оценило орденом Красной Звезды.

Венедикт Антонович, в то время единственный из преподавателей, имел машину. Старенькая «Победа» работала как часы, Копаев всегда был готов подвезти коллег и катал ребятишек. После отмены преподавания основ производства Венедикт Антонович перешел в «Трансвзрывпром», его в прямом смысле слова знал каждый подрывник СССР: тогда это было единственное учебное заведение, где их готовили на весь Советский Союз.



Илья Сафонов

Декан физмата Илья Ильич Сафонов с 6 сентября 1941 года по 2 января 1942 года воевал начальником химслужбы. Сафонов возглавил отряд истребителей танков и был тяжело ранен, ослеп на левый глаз. За тот бой И. И. Сафонова представили к медали «За боевые заслуги». Но в 1945 году на представлении поставили штамп «ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ». Редчайший случай!

После тяжелого ранения, с группой инвалидности, Сафонов вновь возвращается в строй.

… Родившийся под Воронежем, Илья Ильич очень любил Елец и прекрасно знал его историю. Рассказывал нам, студентам, о первом в России елецком элеваторе, о том, что у нас в городе была одна из трех первых на всю страну хлебных бирж, о первом в России Императорском железнодорожном училище…

Базой широчайшей эрудиции Сафонова были первоисточники, и в любых спорах последнее слово всегда оставалось за Ильей Ильичем. В развитии мышления у студентов с ним мог сравниться только преподаватель элементарной геометрии Исаак Михайлович Пинский

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В память о деде

… В Интернете была опубликована статья Л. Г. Горсковой «Они вышли из рабфака» со знаменитой фотографией группы рабфаковцев 1936 года, оригинал которой подарен ею городскому музею. На групповом снимке — Георгий Федорович Горсков, мой дед, Лидия Георгиевна Горскова, одна из трех первых преподавателей кафедры физики института, и моя мама.

Детство деда пришлось на революцию и гражданскую войну и только благодаря рабфаку он прошел путь от подсобного рабочего пивзавода до коммерческого директора и директора шахты. Пивзавод был тогда мощной организацией — официантки, буфетчицы, проводники вагонов, имелись даже зам. по рыболовству и своя угольная шахта в Горловке.

Перед оккупацией Донбасса деду удалось вывезти семью в Елец. Погиб он в 1943 году под Смоленском. Дедушкин 20-летний командир, лейтенант Василий Михайлович Шкилев, сразу связался с семьей Георгия Федоровича. Шкилев писал, что у него тоже погибли два брата, он полностью разделяет горе близких боевого друга.

После войны Василий Михайлович закончил бронетанковую и военно-дипломатическую академии, стал дипломатом, доктором наук и генералом военной разведки.

Крепкую связь с семьей Георгия Федоровича Шкилев сохранил на всю жизнь. В поздравлении с двадцатилетием Победы (из-за границы), он писал: «В памяти вновь отчетливо возникли дороги войны — тяжелые и… радостные. Вспомнился и ваш славный отец, причем в самых различных ситуациях: выступая на митинге дивизии перед вступлением в бой, лихо выскакивая с орудием на прямую наводку и даже готовя варенье в лесу под Локновым на реке Угре. Верится, что незабвенная память о тех, кто не возвратился с войны, не позволит нам благодушествовать и упиваться победой, и навсегда избавит нашу прекрасную Родину и ее великодушный и трудолюбивый народ от страшных бедствий нового безумия.

Со дня гибели вашего отца прошло почти 22 года, и я снова склоняю голову над его далекой могилой…». Василий Михайлович знал деда на фронте 4 месяца и 4 дня, а через 58 лет после его гибели написал автобиографическую книгу (итог жизни), главу в которой посвятил Георгию Федоровичу! Безграничное уважение к деду чувствовалось со стороны всей многочисленной родни и всех его знавших. Мама оставила в память о нем фамилию, ее брат, Олег Горсков, посвятил ему одно из своих лучших стихотворений «Отец»:

В деревне под Смоленском,

в сорок третьем,

Погиб отец,

сержант-артиллерист.

А у него остались дома дети,

Жена-вдова, да похоронки

лист…