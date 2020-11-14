А. М. Пиляева — «зам. по головной боли»

Продолжаем знакомить читателей с историей и становлением общественной организации «Союз женщин России» в Ельце и ее активистками, одной из которых была заместитель председателя городского исполнительного комитета Совета народных депутатов трудящихся А. М. Пиляева.

«Вы меня

от тюрьмы спасли…»

В городской женсовет (он образован в Ельце в 1987 году) Алла Михайловна оказалась включена, уже будучи в городе человеком известным и уважаемым, поскольку несколько лет проработала зам. председателя горисполкома. Причем эту хлопотную и, в общем-то, неблагодарную должность тогдашние коллеги Пиляевой называли не иначе как «зам. по головной боли». Ведь в зоне ответственности «зама» оставались такие сферы, как образование, медицина, культура, спорт, а также общественные и государственные административные структуры. В числе последних, например, — городская комиссии по делам несовершеннолетних.

В горисполком А. М. Пиляева пришла с завода «Эльта», где трудилась заместителем секретаря парткома КПСС по идеологии, то есть опыт партийной работы у нее был, а вот хозяйственной, чем и занимался исполком депутатов, — никакого.

Алла Михайловна до сих пор с теплом и благодарностью вспоминает тогдашних руководителей отделов городского образования и здравоохранения — А. И. Самохина и И. С. Бурлакову, всегда и во всем помогавших молодому руководителю. Поминает добрым словом и специалистов комиссии по делам несовершеннолетних В. С. Лизунову и С. А. Боеву, с которыми Пиляева сделала немало, чтобы вернуть на верную дорогу многих оступившихся елецких подростков.

Едва ли не каждую неделю Алла Михайловна вместе с ними отправлялась вечерами в рейды по микрорайонам Ельца, чтобы проконтролировать мальчишек и девчонок из проблемных семей, присмотреть за ними, побеседовать.

А еще проверяли работу комнат школьников, детских площадок, кружков и секций. И не зря ездили, не напрасно воспитывали подрастающее поколение! Пиляева уже лет десять как не работала в исполкоме, и вдруг однажды солидный незнакомец, заметно волнуясь, обратился к ней: «Здравствуйте, Алла Михайловна!». Увидев, что женщина его не узнает, он слегка смутился, но все же напомнил: мол, я такой-то, вы же когда-то со мной столько намучились. «А я только позже понял, что вы меня от тюрьмы спасли… Спасибо, Алла Михайловна!».



Стройки и отчеты

В конце 80-х годов прошлого века в Ельце много строили. Однако качество работ в новых зданиях порой откровенно хромало. Пиляева взяла себе за правило регулярно бывать на всех возводимых объектах соцкультбыта, чтобы мониторить ситуацию. К примру, в 7-м микрорайоне сдали детсад. Но запускать туда детей было никак нельзя: там докрасить, тут добелить, здесь прибить и убрать… Алла Михайловна по нескольку раз на день напоминала про эти недоделки тогдашнему управляющему елецким строительным трестом Л. М. Качко. Тот соглашался, мол, все исправим, доделаем.

В один из дней, когда, по заверениям Леонида Михайловича, на объекте кипела работа, Пиляева приехала туда… и никого не застала. Тут же позвонила руководителю, и Качко привез в детсад представителей всех своих служб и специалистов, мол, смотрите, как ваши подчиненные «вкалывают». Надо ли говорить, что после этого детсад был готов к эксплуатации в кратчайшие сроки.

Кстати сказать, А. М. Пиляева и сама всегда была готова к тому, что Безуглый или первый секретарь горкома партии Н. С. Гриднев могли позвонить, например, ранним летним утром и поинтересоваться: была ли она в горсаду или в Детском парке, как там обстоят дела с отдыхом горожан, что для этого уже сделано и что планируется? После ее подробного отчета тот же Гриднев довольно хмыкал в трубку: «Ага, точно была! Ну ладно, продолжайте работать…».

Когда в кармане «не звенит», а кулак идет на пользу

У Безуглова с Гридневым Алла Михайловна, по ее же словам, многому научилась. Например, доверять коллегам и товарищам. Как-то А. М. Пиляева курировала сложный капитальный ремонт в школе № 1: все старые перекрытия там сгнили, их пришлось полностью менять. Объем работ увеличивался на глазах, а сроки поджимали. Тогда даже заключенных из местной колонии пришлось привлечь для ускорения ремонта. В общем, сплошные нервы! А тут еще жалобы в горком партии пошли: «Злоупотребления на объекте. Заключенным-то платить не надо, а денежки за их работу начальнички по своим карманам рассовывают…». Пиляеву вызвали к Гридневу. Тот выслушал, вник в ситуацию, а потом спросил, глядя прямо в глаза: «У вас в кармане звенит?». И, услышав ее твердое: «Нет!», напутствовал с улыбкой: «Идите, работайте!».

И в исполкоме, и в женсовете Алле Михайловне очень пригодились такие черты характера, как умение прийти в нужный момент на помощь, поддержать, подставить плечо. Многие из тех, кто работал в те времена в горкоме КПСС и горисполкоме, помнят, как Пиляева взяла шефство над новым заведующим гороно: тот имел привычку говорить о проблемах, не совсем вовремя и не там, где это следовало, что, как правило, заканчивалось его же разносом — мол, сам виноват, не умеешь работать. «Шефствовала» Алла Михайловна своеобразно: сидя в первом ряду в зале заседаний, когда выступал ее «подопечный», вдруг показывала ему кулак, и это означало «об этом сейчас говорить не нужно, не время еще и не место!».



Про «глухоту»

шефа

Другой урок (уже работы в коллективе) она получила от Безуглого. На заседании городского исполкома должно быть принято решение о передаче одной из бывших школ рабочей молодежи (ШРМ) под медучилище. По своей привычке Пиляева съездила осмотреть помещения учебного заведения и пришла в ужас: там накануне прорвало отопление. Все в клубах пара, линолеум под ногами вздувается, какие-то жуткие комары летают… Поделиться своими впечатлениями с председателем горисполкома не успела, уже шло заседание по этой самой ШРМ. Алла Михайловна решила уже в ходе дискуссии высказать свое мнение. Наконец подошло дело к голосованию по поводу передачи здания медучилищу. И вроде все «за», но… Тут слово взяла Пиляева и заявила: «Я против! Там комары летают и только что крокодилы не ползают…». Однако Безуглый сделал вид, что не слышит своего зама.

Уже после того, как положительное решение все же было принято, он вызвал к себе Аллу Михайловну: «Разве ты правильно себя вела? Если там все так плохо, почему не пришла ко мне раньше, до заседания? Тогда б можно было отложить голосование по этому вопросу. Понимаешь, мы как одна семья. И если отец говорит «да», а дочь против, люди подумают: «А есть ли в этом доме порядок?!». И как к нам после этого станут относиться, будут ли доверять, если у нас в товарищах согласья нет?! Что же касается ремонта, то судя по твоему рассказу, нужно срочно запускать этот процесс».



Школьный двор

и «красная шейка»

Работа в женском совете тесно переплеталась с тем, что Пиляевой приходилось делать по долгу службы.

Как-то на женсовете встал вопрос об открытии нового корпуса школы № 16. До 1 сентября оставалась неделя, а там благоустройством и не пахло. И тогда Пиляева вместе с членами женсовета и учителями шестнадцатой пошли по домам родителей учащихся: «Давайте вместе сделаем так, чтобы не омрачить детям начало учебного года». Люди откликнулись. Едва ли не весь микрорайон вышел на субботник: убирали, вычищали, даже газонную траву успели посеять. Накануне первого сентября прошел дождь, и когда Алла Михайловна приехала в новую школу на праздничную линейку, ахнула от удивления — после дождя дружно взошла посеянная трава, а на клумбах красовались еще и маленькие сосенки!

Уже после торжеств выяснилось: директор школы сотоварищи сходили в ближайшую лесополосу, накопали молодой поросли и украсили ею школьный двор… Праздник удался!

А еще каждое лето елецкие родители жаловались: добраться до пионерских лагерей «Солнечный» и «Белая березка» невозможно — дорога разбита вдрызг. Власти привлекли к решению проблемы руководителей елецких предприятий. Одну из выездных планерок на объекте пришлось вести А. М. Пиляевой: и Безуглый, и Гриднев были в отъезде. Да вот беда: добраться до места встречи в тот момент ей было не на чем. Алла Михайловна обратилась с просьбой о транспорте к начальнику милиции. Тот вздохнул и развел руками, мол, свободных машин нет: «Разве что «красную шейку» могу дать». Так в народе называли старенькую машину медвытрезвителя из-за красной полосы на кабине. Деваться некуда, хоть на «красной шейке», а ехать надо.

Пока доползли на этой развалюхе до места собрания, руководители предприятий, уже оказались на месте. Мужчины открыли рты, когда из «красной шейки» вышла… заместитель председателя горисполкома. Посмеявшись вместе со всеми над нелепой ситуацией, Пиляева тут же объяснила: все ельчане ждут эту дорогу, чтобы ездить к своим детям в лагерь. И тут уж присутствующие настроились на серьезный разговор. В итоге дорогу сделали!



Ценный

человек

Безусловно, с немалым опытом руководящей работы и глубоким знанием своего дела Алла Михайловна Пиляева для елецкого женсовета была очень ценным человеком. Она никогда не отказывалась от просьб, поручений, заходила с ходатайствами в самые высокие кабинеты. По заданию женсовета и по собственной инициативе не раз помогала людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Например, добивалась поддержки для матерей-одиночек, способствовала улучшению труда и быта заводчанок различных елецких предприятий, «выбивала» места в детские сады многодетным семьям, путевки в лагеря отдыха, санатории…

И позже, когда Алла Михайловна уже работала в ольшанском карьере, оставалась (и до сих пор остается!) одной из активисток того самого, первого, женсовета, который подружил на многие десятилетия женщин самых разных профессий, воззрений, пристрастий и возраста.