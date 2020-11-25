Такие разные елецкие школы

Роман ДЕМИН,

roman@kznam.ru

Почти 160 лет назад (21 ноября 1860 года) в Ельце открылась первая воскресная церковно-приходская школа. Увы, сегодня доподлинно неизвестно, при каком храме она располагалась.

Учились

раз в неделю

Согласно названию, занятия здесь проходили раз в неделю — по воскресеньям, а учащимися были представители всех сословий в возрасте от 8 до 20 лет и даже старше.

Есть свидетельства, что в 1861 году эту школу посещало 88 учеников. Из них большинство (49 человек) оказались старше 20 лет. Все они изучали Закон Божий, чтение, письмо, арифметику, а также исчисление на счетах.

Желающих учиться тут было немало, ведь уроки (их вели в основном представители местного духовенства) преподавались бесплатно. О популярности воскресных приходских школ говорит такой факт. В 1909 году в Аргамаченскую воскресную школу, размещавшуюся в здании церковно-приходской школы (ЦПШ), хотели записаться 93 человека. Но мест на всех не хватало, и приняли сюда только 71 человека.



Воскресные и церковно-приходские

Следует отметить, что воскресные и церковно-приходские школы — это совершенно разные учебные заведения. Система начальных учебных заведений при прихо­дах Русской православной церкви начала формироваться в России еще в 1804 году. Но реформа шла медленно. Только в 1836 году Священный Синод издал «Правила о первоначальном обучении поселянских детей» и регламент о создании церковно-приходских школ, где в отличие от воскресных школ учились ежедневно, кроме выходных, праздников и каникул.

К середине 80-х годов XIX века согласно «Правилам о церковно-приходских школах» ЦПШ делились на одноклассные (с двухлетним сроком обучения, а начиная с ХХ века тут обучались уже 3 года) и двухклассные (вначале 4-летние, а позднее — 5-летние). В одноклассных ЦПШ преподавали Закон Божий, чтение (на русском и церковно-славянском языках), письмо, арифметику, церковное пение, различные рукоделия. А в двуклассных — все то же самое, но в более расширенном объ­еме, плюс еще учили историю.



Документ

из семейного архива

Кстати сказать, в нынешнем году исполнилось 130 лет церковно-приходской школе Знаменского женского монастыря (открыта в 1890 году), о которой говорилось выше. Ее заканчивали мои предки — бабушка Екатерина Демина (в девичестве Рязанцева), а многим ранее ее мама — Мария Первушина, поступавшая затем в Елецкую женскую гимназию.

Похвальный лист, выданный моей прабабушке М. Первушиной в 1904 г.



Причем от прабабушки чудом сохранился Похвальный лист, выданный ей 11 мая 1904 года «…за отличное поведение и очень хорошие успехи». Документ скреплен печатью и подписан настоятельницей монастыря игуменьей Рафаилой, казначей монахиней Никодимой, законоучителем и заведующим школой священником Михаилом Вуколовым, помощником законоучителя диаконом Григорием Архангельским, учительницами Филанидой Криворотовой и Марией Шалимовой.

В елецкой ЦПШ при Знаменском монастыре обучалось грамоте 100 девиц. Занятия проходили в деревянном двухэтажном доме под железной крышей. Он стоял на каменном фундаменте на южном склоне горы, слева от монастырских ворот.



Сохраняли промыслы, содержались отчислениями

На школьных уроках ученицы постигали не только грамоту и Закон Божий, но и осваивали церковное пение, овладевали различным рукоделием — шитьем, вышивкой, кружевоплетением. Именно здесь сохранялись и развивались традиции знаменитых елецких кружев, а также бисерного шитья.

В 1867 году на средства елецкого купца Мелитона Николаевича Валуйского открылась церковно-приходская школа при Владимирской церкви (ныне перекресток улиц Маяковского и Матросова). Вообще же для содержания этих учебных заведений, как правило, использовались отчисления местных храмов — по 60 рублей из годовых доходов от каждой церкви и еще 1000 рублей из доходов епархиального свечного завода. Библиотеки приходских школ пополнялись книгами при помощи епархиального совета, а с учебными пособиями помогала уездная земская управа.



Новые открытия

С 26 февраля 1889 года церковно-приходские школы в Ельце открылись при храмах Святой Троицы (район засосенского рынка, взорвана в 1969 г.) и Рождества Пресвятой Богородицы (слобода Аргамач). А в 1895 году на средства Ольги Никифоровны Струковой ЦПШ появилась при Воскресенской церкви (старый собор, некогда украшавший Красную площадь). С 1899 года подобные школы начали работать при Троицком мужском монастыре и Сретенской церкви (перекресток нынешних улиц Лермонтова и Октябрьской, взорвана в 1969 г.).

После революции 1917 года церковь была отделена от государства. ЦПШ и воскресные приходские школы, которые к тому времени действовали едва ли не во всех елецких церквах, были закрыты.

Слава Богу, сегодня воскресные школы вновь действуют почти при каждом крупном храме Ельца.



А еще были школы для взрослых

С конца XIX века в России (и Ельце в том числе) существовали еще и воскресные школы для взрослых. Эти учебные заведения не относились к епархиальному ведомству и были призваны нести в народ культуру и просвещение через светских педагогов и представителей местной интеллигенции. Одно из таких заведений открылось в 1895 году в доме, располагавшемся на пересечении нынешних улиц Мешкова и Рабочей. Между прочим, об этой воскресной школе писали царский министр Дурново, вождь мирового пролетариата Ленин и наш земляк, нарком здравоохранения Семашко. Основной посыл их писем таков: под видом просвещения учителя нередко несли своим подопечным весьма модные в то время идеи о революции и смене государственного строя.

Подобных взрослых воскресных школ в Ельце имелось несколько. Например, 2 марта 1897 года открылась воскресная школа для женщин за Быстрой Сосной. А с 1909 года в здании казенного винного склада (позже Елецкий ликероводочный завод) действовала лучковская воскресная школа.

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В 1896 году нашего земляка (позже он станет первым наркомом здравоохранения) Н. А. Семашко выслали из столицы в Елец за участие в революционном движении. Он так вспоминал о воскресной школе для взрослых: «Я быстро сорганизовал кружок учителей и учительниц (имеются в виду преподаватели елецкой воскресной школы — прим. Р. Д.), склонных к изучению марксизма. Они же отбирали тех рабочих и слушателей, которые интересовались общественно-политическими вопросами…».

Выходит, революционеры использовали воскресные школы для несения своих идей в народ. И что обидно: идеи-то были благими, а кончилось все революцией и кровавой гражданской войной.