ПОДПИСКА — 2021

Не забудьте про «Красное знамя» в новом году!

Не за горами окончание подписки на I полугодие 2021 года на газету «Красное знамя».

Главное городское издание — прекрасный новогодний подарок для ваших родных: пап и мам, бабушек и дедушек, дядей и тетей. Многие из них давние и преданные читатели газеты, с нетерпением ожидающие выхода каждого ее номера. Именно поэтому не забудьте порадовать дорогих вам людей, недорогим и желанным подарком! Положите им «под елочку» квитанцию о подписке на «Краснознаменку». Это удобно, полезно, выгодно и, главное, вам не придется ломать голову о том: что же презентовать близким на Новый год? Конечно «Красное знамя»!

Подписаться на газету можно в нашей редакции (ул. Советская, 72), или в любой библиотеке города. Справки по тел. 2-71-92.