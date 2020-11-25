Герой Советского Союза Иван Мешков

Роман ДЕМИН

25 ноября 1923 года в Ельце в семье рабочего-железнодорожника родился Иван Георгиевич Мешков, ставший в годы Великой Отечественной войны Героем Советского Союза.

И. Г. Мешков в 1944 году.

Сержант

В 1941 году Иван Мешков закончил школу, нынешнюю гимназию № 97. И в это же время грянула Великая Отечественная война. Восемнадцатилетнего парня, неплохо игравшего в футбол, призвали в Красную Армию. Направили в артиллерийское училище для младшего комсостава.

С марта 1943 года командир орудийного расчета старший сержант И. Г. Мешков воевал на Центральном, а затем на I, II и III Украинских фронтах.

Вместе с расчетом своей 76-миллиметровой пушки он принял участие в жесточайшей битве на Орловско-Курской дуге. Здесь 6 июля 1943 года Иван и его бойцы не допустили прорыва немецких танков через наши позиции у деревни Семеновки Покровского района Орловской области.

Представьте, в ходе тогдашних сражений части Красной Армии теряли свыше половины бойцов и командиров. При этом сержант Мешков и его подчиненные подбили танк, два автомобиля с гитлеровской пехотой, отразили несколько лобовых атак фашистов. А на следующий день, как свидетельствуют наградные документы, артрасчет ельчанина уничтожил десяток повозок с боеприпасами и 5 пулеметных точек фашистов. На его участке враг не прошел!

За те упорные бои 20-летнего Ивана Мешкова наградили орденом Красной Звезды.



Офицер

Толкового и бесстрашного командира орудия заметили в полку. Его откомандировали на ускоренные курсы младшего командного состава. После их окончания лейтенант И. Г. Мешков участвовал в Киевской наступательной операции (ноябрь 1943 года). Был комсоргом батальона 109-го стрелкового полка (74-я стрелковая дивизия, 57-я армия, III Украинский фронт).

По-прежнему он воевал бесстрашно. Даже попав в окружение, не терял силы духа и поддерживал мужество в сердцах своих подчиненных. Умел парой слов воодушевить бойцов и потому порой выходил с ними из самых трудных ситуаций.

Во время освобождения Киева части 74-й стрелковой дивизии попали в окружение и какое-то время сражались в кольце вражеских войск. Иван Георгиевич со своими боевыми товарищами прикрывал фланг ударной группировки Красной Армии изнутри этого кольца. Мешков действовал так отчаянно смело и при этом грамотно, что стал непререкаемым авторитетом для солдат, сражаясь вместе с ними в передних рядах.



Командир

Летом 1944 года наши воинские части с тяжелыми боями освобождали от фашистов Румынию. Во время ожесточенных схваток с гитлеровцами И. Г. Мешкову не раз приходилось брать на себя командование ротой. Так сталось и во время взятия и удержания стратегически важной высоты у небольшой румынской деревни Плеш.

Здесь со своими бойцами Иван Георгиевич отбил 6 упорных конт­р­­атак фашистов, много превосходивших по численности его подразделение. Ярость сражения оказывалась таковой, что дело доходило до рукопашных схваток. Иван бился насмерть, не отступая и не сдаваясь, воодушевляя стойкостью своих солдат. Когда красноармейцы победили и погнали врага дальше на Запад, офицера И. Г. Мешкова наградили орденом Красного Знамени.

Осенью 1944 года подразделение Ивана Георгиевича вместе с передовыми частями 57-й армии вышло к реке Дунай в районе югославского города Апатин (ныне Сербия). Водную преграду нужно было форсировать незамедлительно, чтоб не создавать препятствий на пути основных частей Красной Армии.



Подвиг

В ночь на 7 ноября 1944 во главе штурмовой группы лейтенант И. Г. Мешков первым начал переправу через Дунай. Когда до вражеского берега оставалось совсем немного, фашисты заметили авангард красноармейцев. Начался настоящий ад! Наши бойцы переправлялись под ураганным огнем.

Несмотря на потери, Мешков и его воины с ходу ворвались в передовую траншею противника. Уничтожив фашистов и закрепившись на позиции, Иван вместе с товарищами отбивал ожесточенные контратаки гитлеровцев, пытавшихся сбросить небольшой отряд в реку и не дать организовать переправу Красной Армии в этом месте.

Вскоре на помощь бойцам Ивана Григорьевича прибыла рота бойцов. Ее командир погиб на глазах Мешкова. И тогда наш земляк в очередной раз взял командование на себя и лично поднял солдат в атаку. Воодушевленные ельчанином красноармейцы захватили следующую линию обороны врага. Но во время этой схватки офицер И. Г. Мешков геройски погиб, совсем немного не дожив до своего 21-летия.



Герой

Смерь Ивана Григорьевича была не напрасной. Его солдаты обеспечили прикрытие переправы через Дунай главным силам Красной Армии, и наступление на фашистов продолжилось.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года лейтенант И. Г. Мешков удостоен высокого звания Героя Советского Союза (посмертно).

Он также награжден орденом Ленина, а его тело с воинскими почестями захоронили недалеко от места его гибели, в местечке Мирковец (ныне Хорватия).

Сегодня имя Героя Советского Союза И. Г. Мешкова носят улицы Ельца и Липецка. А на здании гимназии № 97, где учился Иван, есть мемориальная доска. Кроме того, на площади Победы в Ельце установлен барельеф отважному ельчанину.