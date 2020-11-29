Ельчанин из Москвы

Дмитрий СЫЧОВ,

по материалам предоставленным АО «Елецгидроагрегат»

В субботу, 5 декабря, председателю совета директоров АО «Елецгидроагрегат» Виктору Александровичу Ситникову исполнилось бы 60 лет. Он не дожил до своего юбилея чуть больше месяца.

Виктор Александрович Ситников.

В лидеры машиностроения

— Из окна поезда увидел громаду елецкого Вознесенского собора и замер в восхищении, — так описывал свое первое знакомство с нашим городом бизнесмен из столицы В. А. Ситников. Он оставил в Ельце частичку своей души, а еще — весомый вклад в развитие агрегатного завода, города и региона.

После того как в 2001 году В. А. Ситников возглавил совет директоров ОАО «Елецгидроагрегат», завод не только ускорил развитие, но и вышел в лидеры машиностроительной отрасли, взяв курс на модернизацию, техническое перевооружение, совершенствование бизнес-процессов. С приходом Виктора Александровича агрегатчики существенно расширили номенклатуру выпускаемой продукции, возобновили производство узлов для бронетанковой техники.

Одновременно шло совершенствование структуры управления заводом, организация производства, шлифовались трудовая, производственная и исполнительская дисциплина.



Перспективы

Виктору Александровичу Ситникову завод в перспективе виделся современным, отлично оснащенным техникой и оборудованием.

Сотрудничество и взаимовыгодное партнерство предприятия с московской фирмой «Строймашсервис» не только серьезно продвигало продукцию ельчан на российском рынке, но и позволяло год от года значительно увеличивать портфель заказов. Во многом благодаря В. А. Ситникову к 2009 году завод прочно вышел в лидеры на машиностроительном рынке Липецкой области, да и России. АО «Елецгидроагрегат», стабильно наращивало объемы производства. Увы, грянул мировой финансово-экономический кризис, закрылись многие производства, обанкротились предприятия. Все это затронуло завод. Но даже в этой ситуации В. А. Ситников не сложил руки, а начал борьбу за выход из кризиса.



Трудности мобилизовали

Как признавали позже многие его коллеги, он даже в самые сложные моменты умел мобилизоваться, найти внутренние резервы, проявлял высочайшую работоспособность и боевой настрой.

Во время кризиса началась реализация проекта «Завод под одной крышей», благодаря которому были заметно снижены затраты на содержание разрозненно расположенных цехов и помещений, сформирован задел для открытия современных рабочих участков. Например, состоялось открытие нового покрасочного производства, на тот момент лучшего в России. А позже заводской газовой котельной — экологичной, технологичной и экономичной. По инициативе Виктора Александровича был поставлен вопрос об участии ельчан в российской программе импортозамещения, и это направление стало быстро развиваться. Расширилась гамма продукции. К гидравлическим узлам добавились механические запчасти для различных машин. Завод начал выпуск крупногабаритных гидроцилиндров для импортной техники, освоил агрегаты для дорожных и коммунальных механизмов.



Главное коллектив

Виктор Александрович никогда не терял из виду человека и коллектив в целом. Вначале по его предложению для обеспечения завода квалифицированными инженерными кадрами в ЛГТУ были обучены 12 студентов-целевиков. Активно развивалось сотрудничество с Елецким колледжем экономики, промышленности и отраслевых технологий, для которого «Елецгидроагрегат» по сей день остается базовым предприятием.

С приходом Ситникова на завод социальный пакет работников заметно «потяжелел». Возродили многолетнюю традицию — ежегодно обновлять заводскую Доску почета, чествовать лучших тружеников предприятия. В 2005 году для агрегатчиков было учреждено звание «Заслуженный работник», присвоенное уже почти 40 труженикам завода.

Возобновили поздравления и поощрения женщин в канун 8 Марта. А в театре «Бенефис» начали проводить новогодние утренники с театрализованным представлением для детей работников завода. Кроме сладостей и игрушек, детворе дарили книги. Абсолютным эксклюзивом агрегатчиков стал сказочный герой Цилиндрик! Из его песни (слова к ней написал В. А. Ситников) дети узнавали о том, какой ответственной и нужной работой заняты их родители.



Его инициативы

С легкой руки Виктора Александровича в 2007 году в Ельце был впервые организован общегородской праздник детской книги. А в 2010-м по его инициативе проведено торжественное собрание в честь Дня машиностроителей, ставшее ежегодным городским мероприятием.

При непосредственной помощи руководства ЕГУ им. И. А. Бунина в 2008 году осуществилась идея В. А. Ситникова открыть в вузе специальность «Технология машиностроения». Благодаря Виктору Александровичу студентам, обучавшимся здесь по направлению завода, оплачивалась не только учеба, но и выделялась ежемесячная заводская стипендия.

Еще один значимый проект, реализуемый В. А. Ситниковым в масштабах города, — поддержка юных талантов и учреждение стипендии им. народного художника СССР Н. Н. Жукова.

С подачи Виктора Александровича региональные представители ЗАО «Строймашсервис» (г. Москва) помогали городскому совету ветеранов войны и труда Ельца.



Благотворительность

Вообще, как показало время, благотворительность стала неотъемлемой частью деятельности Виктора Александровича. Он лично оказывал помощь десяткам самых разных учреждений и организаций: детским, образовательным, спортивным, культурным, ветеранским, медицинским, общественным, церковным.

В. А. Ситников всегда старался откликнуться на чужую беду и проблемы.

По сей день добрым словом вспоминают Виктора Александровича в елецкой семье Старостиных. В 2015 году юный елецкий спортсмен Максим Старостин завоевал две медали на открытом чемпионате Европы по плаванию среди людей с синдромом Дауна. В подобных соревнованиях (они проходили в Италии) российские пловцы вообще принимали участие впервые. Мама медалиста Елизавета Николаевна встретилась с В. А. Ситниковым и рассказала, что ей пришлось взять кредит, чтобы сын мог выступить на европейском чемпионате, куда мальчишка прошел отбор на областных первенствах. Узнав об этом, Виктор Александрович помог погасить долг перед банком, а Максиму вручил денежную премию и подарок за успехи в спорте.

Искренне благодарна В. А. Ситникову и ельчанка Ирина Морозова, которой руководитель помог с лечением дочери Олеси. Отрадно, что здоровье девочки удалось поправить.

Это лишь малая толика того, что было сделано Виктором Александровичем для возглавляемого им предприятия, города и ельчан.



«Мы запомним

его таким…»

Ведущий специалист по обучению и развитию персонала АО «Елецгидроагрегат» Наталья Васильевна АТАМАНОВА:

— О человеке лучше всего говорят его дела. В следующем году в Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий состоится первый выпуск студентов, обучавшихся по специальности «Станочник». Инициатива ее открытия принадлежала именно Виктору Александровичу Ситникову. Обширная работа по подготовке кадров велась им совместно с ЕГУ им. Бунина. За последние годы 23 выпускника елецкого университета, закончившие его по специальности «Технология машиностроения», были трудоустроены в АО «Елецгидроагрегат». Этим Виктор Александрович особенно дорожил и гордился.

Он ратовал за углубленное изучение физики в школах Ельца и Елецкого района. Материально поддерживал учителей, ведущих дополнительные занятия со старшеклассниками и их талантливых подопечных. Это позволило многим ученикам открыть дорогу в лучшие технические вузы региона и страны.

Он убеждал молодежь выбирать профессии, связанные с машиностроением. Виктор Александровича поражал меня эрудицией. С ним было очень интересно общаться, ведь мыслил он глубоко и неординарно. Его уход из жизни — тяжелая потеря для завода, города, региона.

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением АО «Елецгидроагрегат», председатель Елецкой федерации автомобильного спорта Сергей Юрьевич ЩЕПЕЛЕВ:

— С Виктором Александровичем познакомился пять лет назад, осенью. Он тогда делал свой традиционный вечерний обход завода, а я трудился во вторую смену. Разговорились по рабочему моменту, а потом как-то незаметно перешли на отвлеченные темы. И ту я спросил его: как он относится к автомобильному спорту? В то время как раз завершался ежегодный чемпионат Липецкой области, где я занял второе место.

Позже на традиционном новогоднем банкете по итогам года вдруг с удивлением услышал свою фамилию. Меня чествовали как лучшего спортсмена! Такая поддержка Виктора Александровича вдохновила. К тому же он всегда вникал в мои спортивные проблемы. Например, дал добро на изготовление на заводских станках некоторых необходимых запчастей к моей спортивной машине. Она же у меня полностью собрана вручную. И тут же Ситников предложил мне не выступать на соревнованиях под логотипом агрегатчиков? Я, конечно, был только за…

Одна из его последних задумок — проведение соревнования по автоспорту на Кубок президента группы компаний «Строймашсервис». Однако весенняя пандемия нынешнего года перечеркнула эти планы. И вот теперь… Теперь, как только позволит ситуация, планируем организовать состязания. Но, увы, уже посвященные памяти Виктора Александровича. Он это заслужил…

Инженер-конструктор АО «Елецгидроагрегат» Юрий Олегович РЯЗАНЦЕВ:

— Простой и душевный — таким мне запомнится Виктор Александрович. Он часто заходил к нам в техцентр, поговорить с молодежью, выслушать наши пожелания, вопросы по работе. Мы все были «зеленые», вчерашние студенты-технари. Очень важно, что он как правило брал наши просьбы на заметку. Социальная поддержка для молодых семей — дело очень важное. Ситников помогал многим, например, с выплатой процентов по ипотечным кредитам или с оплатой съемного жилья, по другим житейским вопросам. Я тоже не раз обращался к Ситникову за поддержкой, и он ни разу не отказал. Благодарен ему за сердечность и отзывчивость и храню в душе только теплые воспоминания о Викторе Александровиче.

Машинист крана транспортного участка АО «Елецгидроагрегат» Любовь Геннадьевна ВОРОНИНА:

— Пару лет назад ранней весной у меня дома случилась беда — пожар. Огнеборцам при его ликвидации пришлось выбить окна. На дворе сыро, холодно, а в доме двое маленьких детей. К кому обращаться за помощью? Особо и не к кому… Коллеги на работе подсказали: расскажи о беде Виктору Александровичу…

Тот внимательно выслушал, вник в ситуацию. Без лишних слов выделил мне средства на оперативную установку новых пластиковых окон. Доброе дело помнится долго. Очень жаль, что не стало такого сердечного и отзывчивого человека.

Член совета директоров АО «Елецгидроагрегат», депутат городского Совета депутатов Сергей Викторович КОРЯКИН:

— С Виктором Александровичем познакомился, когда он принял управление предприятием. Я тогда работал менеджером в заводском торговом доме. Более плотно мы начали сотрудничать с 2013 года, когда он доверил мне руководство «Елецкой внешнеторговой компанией», созданной по инициативе Ситникова. Вначале партнеров у нас было раз-два и обчелся, и то, что сегодня с нами работает почти 90 российских и зарубежных фирм, это и его весомая заслуга. Он очень искусный переговорщик! Умел превратить деловое обсуждение в увлекательный процесс, который в итоге заканчивался взаимовыгодым сотрудничеством всех заинтересованных сторон. Его обаяние и харизма — все это действовало на коллег магически, и даже самые несговорчивые из них в итоге шли навстречу и становились нашими партнерами.

А еще он был сильным экономистом. Досконально разбирался в производственных мелочах, владел ситуацией и неизменно использовал ее для блага предприятия. Для меня Ситников — пример высочайшего профессионализма. Всем нам будет очень не хватать Виктора Александровича …