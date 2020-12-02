новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

ВЫСТАВКА «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»

Поделитесь тем, что сделали своими руками

0 3

Продолжаем знакомить наших читателей с творчеством горожан во время самоизоляции. Фотографии работ с указанием автора и кратким ИХ описанием ждем по адресам: info@kznam.ru, tan@kznam.ru. Если вы вдруг «не дружите» с компьютером или другими гаджетами, приходите в редакцию со своими Поделками, мы сфотографируем их сами. Ознакомиться с уже опубликованными фото можно на сайте «КЗ», а также в наших группах в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

«Жаль, что в сутках только 24 часа!»

Н. Кириллова.

Наталия Кириллова — та еще рукодельница: умеет, похоже, все — и вышивать, и валенки валять, и поделки из дерева мастерить, и украшения из эпоксидной смолы с живыми цветами внутри создавать… А однажды в Интернете увидела интересных кукол, у которых скрупулезно точно сделаны ручки и ножки, лица — словно живые, а одежда будто с подиума. Захотела купить, а цены кусаются! Верх взяло здоровое самолюбие: «Неужели я не смогу научиться делать таких же?!».
Сегодня у Н. Кирилловой собственная коллекция кукол, причем они разнятся по технологии изготовления.


К примеру, при поделке так называемых «текстильных» игрушек внутрь вставляется проволочный каркас или шарниры, благодаря которым у кукол все суставы подвижные, даже пальчики сгибаются-разгибаются, а голова поворачивается. «Фарфоровые» получили такое название потому, что и в самом деле изготавливаются из этого благородного материала, который в исходном состоянии похож на пластилин. При этом достоверными все части тела будущих игрушек получаются только тогда, когда на каркас материал накладывается послойно.
«Лепные» игрушки делаются по-другому: туловище набивается натуральными опилками, а голова, шея, предплечья, руки и ноги лепятся вручную. Голова крепится к туловищу специальной резинкой или пружиной, отчего она может поворачиваться.
Убранство кукол — тоже целое искусство! К примеру, волосы — натуральные, для их изготовления используется длинная шерсть ангорских коз, которая красится в нужный цвет и пропитывается бальзамом. Поэтому кукольные волосы можно расчесывать, завивать локоны (Наталия, к примеру, одной из своих красавиц для придания нужного образа накручивала волосы на коктейльные палочки) или, напротив, выпрямлять, делать прически. Особо стоит сказать об обуви: она миниатюрная, шьется из натуральной кожи!
Безусловно, работа по изготовлению кукол очень трудоемкая — на изготовление одной игрушки может уходить от недели до месяца! Но Наталию это не останавливает — ей очень нравится искать и находить новые образы, характеры для своих красавиц. При этом так получается, что в коллекции нет кукол с одинаковыми лицами — все они имеют не только свою внешность, но и историю.
Сегодня у мастерицы новое увлечение: Кириллова овладела техникой изготовления кукол и игрушек из ваты. Этот материал может смешиваться с клейстером, но Наталия использует другой вариант — с клеем ПВА и водой: исходник, изготовленный таким способом, более надежный, долговечный, обладает лучшими качествами при работе. Из ваты Наталии нравится делать винтажные игрушки, во многом похожие на те, что вешали на елку в советские времена наши родители и бабушки. С удовольствием она работает и над группой игрушек, условно названных «Ребята с нашего двора» — тоже времен СССР: мальчишки в шапках-ушанках, в валенках, с санками, лыжами и коньками. Есть и группа «Бабки-ежки», а в преддверии Нового года с удовольствием лепит Дедов Морозов, Снегурочек, снеговиков. Еще придумала елки… в валенках: зимних красавиц сделала из натурального волокна, а теплую обувь для них сваляла, как и положено, из шерсти.
Что удивительно — все ее игрушки-«ватники» не похожи одна на другую, у каждой из них своя маленькая история! К примеру, у одной из «бабок-ежек» рука и голова получились поднятыми вверх. Наташа и так, и сяк вертела игрушку, пока не задалась вопросом: «А куда она смотрит?». И тут же поняла — да в зеркальце на себя любуется! Осталось только дать бабке в руки зеркальце, украсить ее бусами и сделать пышную прическу — и вот она, модница! Подобная история вышла и с Дедом Морозом: скучно же делать статичных старичков в красных шубах. А вот один из них приложил руку к губам и как бы говорит «Т-сс». Сразу возникает ситуация: Дед Мороз пришел к детям, а самый маленький спит, вот дедушка и не велит его будить, подарок под подушку положит…
Практически все куклы Наталии отличаются очень высоким качеством: она взяла за правило использовать в работе только самые лучшие материалы, которые подчас приходится заказывать через Интернет у разных производителей. И изготавливает игрушки аккуратно, скрупулезно, не терпит в работе спешки и совсем не приемлет варианта «и так сойдет». Вот пример: так получилось, что у одной из кукол волосы сзади оказались «жиденькими» — немного не хватило козьей ангорской шерсти. Другой бы махнул рукой — сзади не так уж и заметно! Но Наталия отложила на время эту работу: «Я же знаю, что она с изъяном!». И когда появилась шерсть, исправила поделку.
Сейчас Кириллова уже подумывает о том, чтобы делать из ваты фигурки животных, а еще очень интересует ее такой материал, как папье-маше — из него могут получиться отличные винтажные игрушки!
Об одном жалеет Наталия Кириллова: в сутках только 24 часа…

КСТАТИ:

Во время новогодних каникул в музее ремесел и промыслов пройдет выставка винтажных елочных украшений работы Наталии Кирилловой.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Поделитесь тем, что сделали своими руками

Поделитесь тем, что сделали своими руками