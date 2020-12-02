Поделитесь тем, что сделали своими руками

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«Жаль, что в сутках только 24 часа!»

Наталия Кириллова — та еще рукодельница: умеет, похоже, все — и вышивать, и валенки валять, и поделки из дерева мастерить, и украшения из эпоксидной смолы с живыми цветами внутри создавать… А однажды в Интернете увидела интересных кукол, у которых скрупулезно точно сделаны ручки и ножки, лица — словно живые, а одежда будто с подиума. Захотела купить, а цены кусаются! Верх взяло здоровое самолюбие: «Неужели я не смогу научиться делать таких же?!».

Сегодня у Н. Кирилловой собственная коллекция кукол, причем они разнятся по технологии изготовления.









К примеру, при поделке так называемых «текстильных» игрушек внутрь вставляется проволочный каркас или шарниры, благодаря которым у кукол все суставы подвижные, даже пальчики сгибаются-разгибаются, а голова поворачивается. «Фарфоровые» получили такое название потому, что и в самом деле изготавливаются из этого благородного материала, который в исходном состоянии похож на пластилин. При этом достоверными все части тела будущих игрушек получаются только тогда, когда на каркас материал накладывается послойно.

«Лепные» игрушки делаются по-другому: туловище набивается натуральными опилками, а голова, шея, предплечья, руки и ноги лепятся вручную. Голова крепится к туловищу специальной резинкой или пружиной, отчего она может поворачиваться.

Убранство кукол — тоже целое искусство! К примеру, волосы — натуральные, для их изготовления используется длинная шерсть ангорских коз, которая красится в нужный цвет и пропитывается бальзамом. Поэтому кукольные волосы можно расчесывать, завивать локоны (Наталия, к примеру, одной из своих красавиц для придания нужного образа накручивала волосы на коктейльные палочки) или, напротив, выпрямлять, делать прически. Особо стоит сказать об обуви: она миниатюрная, шьется из натуральной кожи!

Безусловно, работа по изготовлению кукол очень трудоемкая — на изготовление одной игрушки может уходить от недели до месяца! Но Наталию это не останавливает — ей очень нравится искать и находить новые образы, характеры для своих красавиц. При этом так получается, что в коллекции нет кукол с одинаковыми лицами — все они имеют не только свою внешность, но и историю.

Сегодня у мастерицы новое увлечение: Кириллова овладела техникой изготовления кукол и игрушек из ваты. Этот материал может смешиваться с клейстером, но Наталия использует другой вариант — с клеем ПВА и водой: исходник, изготовленный таким способом, более надежный, долговечный, обладает лучшими качествами при работе. Из ваты Наталии нравится делать винтажные игрушки, во многом похожие на те, что вешали на елку в советские времена наши родители и бабушки. С удовольствием она работает и над группой игрушек, условно названных «Ребята с нашего двора» — тоже времен СССР: мальчишки в шапках-ушанках, в валенках, с санками, лыжами и коньками. Есть и группа «Бабки-ежки», а в преддверии Нового года с удовольствием лепит Дедов Морозов, Снегурочек, снеговиков. Еще придумала елки… в валенках: зимних красавиц сделала из натурального волокна, а теплую обувь для них сваляла, как и положено, из шерсти.

Что удивительно — все ее игрушки-«ватники» не похожи одна на другую, у каждой из них своя маленькая история! К примеру, у одной из «бабок-ежек» рука и голова получились поднятыми вверх. Наташа и так, и сяк вертела игрушку, пока не задалась вопросом: «А куда она смотрит?». И тут же поняла — да в зеркальце на себя любуется! Осталось только дать бабке в руки зеркальце, украсить ее бусами и сделать пышную прическу — и вот она, модница! Подобная история вышла и с Дедом Морозом: скучно же делать статичных старичков в красных шубах. А вот один из них приложил руку к губам и как бы говорит «Т-сс». Сразу возникает ситуация: Дед Мороз пришел к детям, а самый маленький спит, вот дедушка и не велит его будить, подарок под подушку положит…

Практически все куклы Наталии отличаются очень высоким качеством: она взяла за правило использовать в работе только самые лучшие материалы, которые подчас приходится заказывать через Интернет у разных производителей. И изготавливает игрушки аккуратно, скрупулезно, не терпит в работе спешки и совсем не приемлет варианта «и так сойдет». Вот пример: так получилось, что у одной из кукол волосы сзади оказались «жиденькими» — немного не хватило козьей ангорской шерсти. Другой бы махнул рукой — сзади не так уж и заметно! Но Наталия отложила на время эту работу: «Я же знаю, что она с изъяном!». И когда появилась шерсть, исправила поделку.

Сейчас Кириллова уже подумывает о том, чтобы делать из ваты фигурки животных, а еще очень интересует ее такой материал, как папье-маше — из него могут получиться отличные винтажные игрушки!

Об одном жалеет Наталия Кириллова: в сутках только 24 часа…

КСТАТИ:

Во время новогодних каникул в музее ремесел и промыслов пройдет выставка винтажных елочных украшений работы Наталии Кирилловой.