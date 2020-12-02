Наградили лучших

В Липецке на площадке центра «Мой бизнес» 27 ноября состоялась церемония награждения лауреатов регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года».

В Липецкой области конкурс проводился третий раз, и если в 2018 году в нем приняли участие всего два липецких социальных предпринимателя, то в 2020 их стало уже 40. Кто-то помогает сохранить семью, кто-то развивает туризм, а кто-то бросает свои силы на оздоровление детей.

Победителями регионального этапа стали: ельчанка, индивидуальный предприниматель С. В. Маркина с проектом студии художественного творчества, а также индивидуальные предприниматели С. А. Выставкин (проект психологической поддержки семьям), А. А. Долгова (проект соляной пещеры «РиноСоль»), Р. Н. Бобылев (проект «Липецкая лоза»), ООО «ЛюКа» с проектом физкультурно-развивающего центра для детей с ОВЗ, ООО «Туристическое агентство «Магазин путешествий» с книгой «Азбука липецкой земли», ООО «Архус» с туристско-экскурсионным проектом «Узнай родное Черноземье!» и ООО «Инновационный центр «Концепт» с проектом 3-D ортезов для младенцев с врожденными пороками черепа.

В номинациях для некоммерческих организаций победителем признана Липецкая областная общественная организация «Поиск пропавших детей» — она представила на конкурс очень интересный проект по профилактике ухода детей из дома и семьи.

В торжественной церемонии награждения победителям вручили Дипломы и сертификаты на 40 тысяч рублей для приобретения офисной и компьютерной техники для дальнейшего развития своего дела. Кроме того, все субъекты малого и среднего предпринимательства — участники конкурса — могли заказать бесплатные рекламно-информационные материалы на бумажных и электронных носителях для продвижения своей продукции и услуг.

Победители регионального этапа конкурса представят Липецкую область на федеральном уровне. Итоги конкурса подведут в феврале.

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой — администрация Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.