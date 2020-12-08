Два елецких проекта достойны реализации!

Проекты двух ельчанок В. А. Мальцевой и Е. А. Бойко, объединенные общей темой «Социальные инновации», вошли в число отмеченных российским Фондом социальных инвестиций и рекомендованных к реализации.

Что такое акселератор?

…Все началось еще в сентябре 2020 года, когда Центр инноваций социальной сферы Липецкой области при поддержке московского Фонда социальных инвестиций на протяжении трех месяцев проводили в регионе акселерационную программу. Это цикл обучающих мероприятий и консультаций, направленных на оказание методологической и экспертной поддержки предпринимателей, реализующих свои социальные идеи. Акселератор — часть национального проекта «Предпринимательство».

В нашей области для участия в этой программе было подано 25 заявок из всех городов и районов региона. До финала допустили 16. Как отметил начальник Центра инноваций социальной сферы Липецкой области Евгений Юрьевич Ковалев, предложенные бизнесменами планы ориентированы на такие важные социальные сферы, как педагогика, предоставление услуг и даже правоохранительная деятельность.

Предприниматели-финалисты прошли обучение, в ходе которого особый упор делался на особенности организации безубыточной деятельности в социальной сфере, способы привлечения средств и партнеров в свои проекты, правила подготовки встреч с потенциальными инвесторами, анализ сильных и слабых сторон социального проекта.

Директор ООО «Профид» В. А. Мальцева.



Кукла с душой, или Гардероб

для Алисы

В числе финалистов, чьи проекты теперь представлены в Москве, в Фонде социальных инвестиций, — руководитель ООО «Профид» Виктория Алексеевна Мальцева с работой «Кукла с душой, или Гардероб для Алисы».

— Кукла со времен каменного века — это форма социализации. Во все времена она помогала детям входить во взрослый мир, узнавать и понимать его, — объясняет идею своего проекта Виктория Алексеевна. — Помимо этого, кукла — еще и способ самообразования, изучения культуры, истории своей страны. Дети любознательны и обязательно спрашивают, почему у их любимицы тот или иной наряд, откуда она родом и т. д. Наш проект поможет в воспитании детей, он заинтересует и взрослых.

Предприятие малого бизнеса «Профид», которым руководит В. А. Мальцева, тесно связано со студентами и преподавателями института истории и культуры ЕГУ им. И. А. Бунина (направление подготовки «Дизайн») как раз в части изготовления кукол. Они разнятся не только по технологии изготовления и материалам (текстильные, фарфоровые, из пластика, дерева), но и по своему предназначению.



Как используют куклы?

В последнее время куклы очень востребованы у адептов моды в качестве стильных манекенов. Понятно, что «последний писк» стоит дорого, и далеко не факт, что в реальной жизни та или иная вещь будет смотреться так же изящно, как на картинке в журнале или на экране компьютера. И тогда на помощь приходят куклы! На них шьется гардероб модных платьев, которые можно потрогать, рассмотреть детали, чтобы понять, насколько эта одежда интересна, красива и подходит заказчику.

Еще одно направление — «вторая жизнь» старых кукол. Взять ту же Барби: в большинстве семей, где росли девочки, такие куклы остались и теперь чаще всего хранятся в спрятанных подальше коробках: устарели. Однако, как утверждает В. А. Мальцева, прежняя Барби, одетая, к примеру, в новый строгий английский костюм или амазонку для верховой езды, снова вызывает к себе живой интерес и вновь становится любимой игрушкой!

Проект «Кукла с душой, или Гардероб для Алисы» как раз и реализует все эти и другие направления. Например, ельчане для особой экономической зоны «Липецк» изготовили коллекцию кукол в исторических костюмах, характерных для разных районов Липецкой области. Есть предложения и для создания кукольного гардероба в различных стилях.



Что дало участие

в программе?

— Безусловно, участие в акселерационной программе помогло нам заявить о себе во весь голос и попасть в число проектов, представленных в Фонде социальных инноваций, что открывает новые возможности для дальнейшего сотрудничества и продвижения нашей идеи уже на федеральном уровне, — рассказывает В. А. Мальцева. — Кстати сказать, даже в рамках региона мы уже получили ряд предложений о сотрудничестве. Например, от липецкой турфирмы, которая хотела бы включить посещение нашего предприятия в маршруты путешествующих, а также от предпринимателей, занимающихся организацией шитья на дому: им показалось интересным оказаться задействованными в изготовлении коллекций нарядов для кукол. При этом мы обзавелись очень ценным и полезным опытом и багажом знаний в таких областях, как экономика, планирование. Нас научили смотреть на проблемы в совокупности и подходить к их решению комплексно. А еще я увидела очень интересные перспективы развития своего проекта: можно делать кукол с цифровой «начинкой», что даст им возможность разговаривать! Тогда можно будет создавать образ конкретного человека, созвучный веку, времени, личности…

Руководитель елецкого детского центра ментальной арифметики Е. А. Бойко с начальником Центра инноваций социальной сферы Липецкой области Е. Ю. Ковалевым.



«Будь готов

к взрослой жизни!»

Так называется второй проект из Ельца, вошедший в финал и представленный в Фонде социальных инноваций в Москве. Его автор — руководитель городского Детского центра ментальной арифметики Екатерина Александровна Бойко. В центре занимаются дети, которые по системе международной сети «Smartykids» учатся развивать свои умственные способности на основе устного счета. А еще они овладевают финансовой грамотностью, скорочтением и даже каллиграфией. Их учат так называемой спортивной памяти, то есть навыкам быстрого запоминания, а также ставшей в последнее время популярной мнемотехнике. И уже есть успехи: Артем Болдырев (лицей № 5) занял второе место на всероссийской олимпиаде, а также достижение малышки пяти лет от роду, которая легко суммирует по семь слагаемых двузначных чисел.

Открытие центра ментальной арифметики — давняя мечта Екатерины Александровны. Она появилась, когда девушка поступила учиться на юридический факультет ВГУ и заметила, что уровень знаний человека зависит от того, где учится ребенок — в большом городе или скромной сельской школе. Ведь техническое оснащение крупных городских школ куда более совершенное, чем в глубинке. Восполнить этот разрыв Бойко задумала с помощью ментальных ресурсов.

Вторая ее мечта родилась, когда выпускница ВГУ увлеклась ювенальной технологией — это комплекс мер, направленных на защиту прав, свобод и интересов несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Екатерина Александровна вспоминает, как, будучи студенткой, увлеклась этим направлением. Да так, что даже поменяла тему своей почти готовой дипломной работы.

Профориентация по-новому

Вот тогда-то, в вузе, и родилась идея всерьез заняться проектом, направленным на профилактику правонарушений через профориентацию так называемых трудных подростков.

По задумке автора проект должен помочь ребятам создать свою «дорожную карту» в будущую профессию. И в новую жизнь.

Казалось бы, что может быть нового в профориентации? Однако Екатерина Александровна по-своему подошла к решению проблемы. Она уверена: чаще всего при выборе профессии срабатывают стереотипы — родители подсказали, кем быть, или учитель обронил, мол, из тебя может получиться хороший врач, воспитатель, механик… и далее по известному десятилетиями списку. В итоге получается, что при выборе профессии личные качества и умения молодых людей чаще всего «подгоняются» под требования специальности.

Екатерина Александровна решает эту проблему по-своему. Ее проект направлен на определение сильных сторон характера, склонностей, способностей, интересов подростка, и уже под них подыскивается профессия. В том числе и при помощи «Атласа новых профессий — 2030», который разработали в известном российском научном центре «Сколково». Плюс к этому есть международная программа «Знания, умения, навыки — 2030», где описаны не только новые профессии, но и качества характера претендентов на новинки.

Между прочим, агентство стратегических инициатив уже подсчитало, что в ближайшее время появятся 186 новых профессий, связанных с цифровизацией всех сфер жизни, и, увы, безвозвратно канут в Лету 57.



Статус подтвержден, дело за реализацией

Проект «Будь готов к взрослой жизни», используя специальные методики, поможет молодым найти свою профессию. Он направлен на повышение их мотивации к обучению, воспитание уверенности в себе. Для подростков, уже оступившихся в самом начале своего жизненного пути, такая поддержка крайне важна и необходима. С ее помощью ребятам легче найти свое место в жизни.

Пока проект только готовится к реализации — налаживаются контакты со специалистами комиссии и отдела по делам несовершеннолетних, прочими организациями и структурами, заинтересованными в профилактике подростковых правонарушений. Определяются точки взаимодействия, планируются мастер-классы, семинары, занятия с психологами, другими специалистами. Увы, активная работа сдерживается ограничениями, связанными с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее статус проекта как общественно значимого и необходимого уже подтвержден фактами: попаданием в финал всероссийского конкурса и получением соответствующего сертификата. Значит, его реализация — дело недалекого будущего…

КСТАТИ:

По оценке тренера-консультанта Фонда социальных инвестиций Елены Киржановой, все проекты из Липецкой области заслуживают того, чтобы войти в золотой фонд российского социального предпринимательства и, как минимум, 80 процентов из них должны быть масштабированы на федеральном уровне. Эксперты считают, что в Липецке собралась одна из сильнейших в России команд, сгенерировавших в среднем в два раза больше жизнеспособных проектов, чем в других регионах страны.