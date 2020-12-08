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ВЫСТАВКА «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»

Поделитесь тем, что сделали своими руками

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Продолжаем знакомить наших читателей с творчеством горожан во время самоизоляции. Фотографии работ с указанием автора и кратким ИХ описанием ждем по адресам: info@kznam.ru, tan@kznam.ru. Если вы вдруг «не дружите» с компьютером или другими гаджетами, приходите в редакцию со своими Поделками, мы сфотографируем их сами. Ознакомиться с уже опубликованными фото можно на сайте «КЗ», а также в наших группах в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Создано с душой

Юлия Печикина — человек, который не может сидеть без дела. Каждую свободную минуту старается заполнить рукоделием. Она мастер на все руки, увлекается декупажем (техника декора), изготавливает новогодние игрушки (однажды ими была украшена елка в Доме пионеров и школьников), шьет рождественские сапожки для подарков, мастерит оригинальные шкатулки и пасхальные композиции…
Однажды Юлия решила сделать подарок близким. Прошла по магазинам и поняла, что ничего из увиденного ее не устраивает, ведь хотелось чего-то особенного, оригинального. Тогда и подумал: а почему бы не попробовать изготовить сувенир своими руками. На помощь пришел Интернет, где нашлась масса идей для творчества…
Ю. Печикина быстро впитывает новое и старается реализовать задуманное. Увлеклась изготовлением пасхальных яиц. Их можно делать из пенопласта, дерева и других материалов. А чтобы украсить, стоит только пофантазировать. Для декора подойдут даже фотографии, в том числе и со знаковыми местами Ельца. А еще можно украсить поделки объемными цветами из специальной флористической массы, и расписать эмалью или затейливой кружевной росписью. Получается очень красиво! Юля создает из них оригинальные композиции, и тогда это уже не просто сувенир, а настоящее произведение искусства.
Мастерице нравится создавать вещи, которые можно использовать в быту, украшать ими жилье — ведь от сделанного своими руками и с душой идет особое тепло.

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Поделитесь тем, что сделали своими руками