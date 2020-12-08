Поделитесь тем, что сделали своими руками

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Создано с душой

Юлия Печикина — человек, который не может сидеть без дела. Каждую свободную минуту старается заполнить рукоделием. Она мастер на все руки, увлекается декупажем (техника декора), изготавливает новогодние игрушки (однажды ими была украшена елка в Доме пионеров и школьников), шьет рождественские сапожки для подарков, мастерит оригинальные шкатулки и пасхальные композиции…

Однажды Юлия решила сделать подарок близким. Прошла по магазинам и поняла, что ничего из увиденного ее не устраивает, ведь хотелось чего-то особенного, оригинального. Тогда и подумал: а почему бы не попробовать изготовить сувенир своими руками. На помощь пришел Интернет, где нашлась масса идей для творчества…

Ю. Печикина быстро впитывает новое и старается реализовать задуманное. Увлеклась изготовлением пасхальных яиц. Их можно делать из пенопласта, дерева и других материалов. А чтобы украсить, стоит только пофантазировать. Для декора подойдут даже фотографии, в том числе и со знаковыми местами Ельца. А еще можно украсить поделки объемными цветами из специальной флористической массы, и расписать эмалью или затейливой кружевной росписью. Получается очень красиво! Юля создает из них оригинальные композиции, и тогда это уже не просто сувенир, а настоящее произведение искусства.

Мастерице нравится создавать вещи, которые можно использовать в быту, украшать ими жилье — ведь от сделанного своими руками и с душой идет особое тепло.