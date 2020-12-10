Ульяна Дедова — героиня нашего времени!

Маруся БЫКОВА

Герои нашего времени сегодня — безусловно, врачи. Они на передовой, ежеднФевно борются за жизни людей. Мне удалось пообщаться с одной из таких героинь — врачом-кардиологом больницы № 1 им. Н. А. Семашко Ульяной Николаевной ФДедовой.Ф

Такой пациенты инфекционного госпиталя ежедневно видят врача-кардиолога больницы № 1 им. Н. А. Семашко Ульяну Николаевну Дедову (слева), а такая она в повседневной жизни (справа).

С 7-го класса она мечтала быть доктором, по примеру мамы, которая, кстати сказать, работала врачом-инфекционистом. Детская мечта Ульяны осуществилась, и в мире стало на одного «сердечного доктора» больше.

Ульяна Николаевна и подумать не могла, что спустя 13 лет своей профессиональной деятельности (с приходом пандемии коронавируса) ей придется осваивать специальность мамы. Весной, как только ситуация с COVID-19 стала ухудшаться, Ульяна Николаевна вместе с мужем Михаилом Дмитриевичем Дедовым (он врач травматолог-ортопед в первой больнице), не раздумывая, решили трудиться в «красной зоне».

Общаясь с Ульяной Николаевной, растрогалась до глубины души. Еще бы! Передо мной была настоящая героиня. Одна из тех, кто, не жалея себя, каждый день надевает защитный костюм и спасает жизни людей. Тяжело? Да! Нередко поступающие больные паникуют, переживая за свое здоровье. Врачу приходится быть психологом: уговаривать, объяснять, утешать, всячески поддерживая пациента и его родственников.

— Мы боремся за здоровье каждого. У нас очень сплоченный коллектив: санитарки, медсестры, врачи, работники хозчасти. Все друг другу помогают, поддерживают, выручают в трудных ситуациях, — говорит Ульяна Николаевна.

На вопрос: «Не страшно ли?», она без раздумья отвечает: «Нет, ведь добровольно шла в «красную зону», чтобы спасать тех, кому грозит болезнь и ее последствия». Ее дети (между прочим, их у Ульяны Николаевны трое!) очень гордятся своей мамой.

Для больных все врачи в «красной зоне» одинаковы. В масках и защитных костюмах, которые, образно говоря, стали для медиков второй кожей. Помимо комбинезона медики надевают две пары бахил и столько же пар перчаток. Одна пара заправляется под манжеты, другая — натягивается сверху. Потом — респиратор, капюшон, а сверху — маску. Она становится фактически частью лица, настолько плотно прилегает к коже. Капюшон надвигается максимально низко. Надеть и снять это снаряжение — целый ритуал, после которого еще долгие часы на лицах врачей остаются следы от маски и респиратора. Но медработники этого уже не замечают…

В завершение нашего диалога Ульяна Николаевна обратилась через городскую газету к ельчанам: «Дорогие жители, как врач-кардиолог (а теперь и инфекционист) прошу вас придерживаться рекомендаций, ставших прописными истинами: пользуйтесь масками и дезинфицирующими средствами, по возможности ограничьте контакты с другими людьми. Пожилые ельчане, пересидите это непростое время дома, вы в особой зоне риска. Специально для вас работают волонтеры, которые помогут с бытовыми заботами. И, пожалуйста, относитесь внимательнее к приему лекарств, особенно к статинам (сильнодействующие лекарственные препараты, нормализующие уровень холестерина в крови), тем более если у вас есть сопутствующие заболевания. Злоупотреблять ими нельзя! Придерживайтесь рекомендаций врачей и принимайте только назначенные ими медикаменты.

Редакция «Красного знамени» напоминает, что домашний режим должны соблюдать пенсионеры старше 65 лет, а также лица с хроническими заболеваниями. О наличии лекарств в Ельце в аптеках «Липецкфармация» можно узнать по телефону «горячей линии»: 8 (47467) 2-12-88.