ИЗМЕНИТСЯ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ…
- С 14 декабря 2020 года изменится порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности, в том числе в электронной форме. Новые правила закреплены Приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.09.2020 № 925н «Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа».
Большинство действующих правил сохранится. Изменения коснутся порядка оформления и выдачи электронных «больничных». Так, подтверждено, что электронный листок нетрудоспособности выдается только с письменного согласия пациента. Также уточняется, что больничный лист, выписанный ранее в бумажном виде, может быть продлен в электронном виде, и наоборот.
Дубликат листка нетрудоспособности возможно будет выдать только до момента выплаты по нему пособия по временной нетрудоспособности или пособия по беременности и родам.
Строка «место работы» в электронных листках нетрудоспособности не заполняется. Даже если застрахованный гражданин занят у нескольких работодателей — будет формироваться один электронный «больничный».
При уходе за двумя и более больными детьми будет формироваться один электронный листок нетрудоспособности. При этом в такой листок будут вноситься по каждому заболевшему члену семьи периоды осуществления ухода за ним, ФИО, дата рождения, код причины нетрудоспособности, СНИЛС члена семьи, за которым осуществляется уход, код заболевания. Необходимо сразу отметить, что информация о диагнозе заболевания будет недоступна работодателю.
Законодательно закреплено, что в случае выдачи листка нетрудоспособности безработным для подтверждения уважительных причин неявки в государственные учреждения службы занятости – листок нетрудоспособности будет оформляться исключительно на бумажном носителе. Также только на бумаге листок нетрудоспособности смогут получить беременные женщины, если их уволили в связи с ликвидацией организации, а беременность наступила в течение 12 месяцев до признания их в установленном порядке безработными.
Для тех пациентов, кто лечится в условиях дневного стационара, как и при лечении в круглосуточном стационаре, будут выдавать листок нетрудоспособности при выписке и сразу на весь период лечения в дневном стационаре.
При направлении на медико-социальную экспертизу граждан, имеющих стойкие нарушения функций организма, обусловленные профессиональными заболеваниями или последствиями производственных травм, полученных вследствие несчастного случая на производстве, при необходимости определения степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах. При установлении бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) степени утраты профессиональной трудоспособности в листок нетрудоспособности будет вноситься соответствующий код.
Обновлен раздел «Выдача (формирование) листка нетрудоспособности при карантине, а также при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих». Законодательно в данном документе закреплен порядок выдачи (формирования) листка нетрудоспособности при карантине.
Электронный листок нетрудоспособности можно будет оформить в ситуации, когда при оказании медицинской помощи применяются телемедицинские технологии. Уточняется, что такую помощь должен оказывать лечащий врач или фельдшер, сведения о котором внесены в Федеральный регистр медицинских работников (подсистема ЕГИСЗ).
Уточнены несколько пунктов, связанных с выдачей больничного при радиационном воздействии. Детализирован порядок выдачи листка нетрудоспособности при многоплодной беременности женщинам, проживающим или работающим в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, по уходу за больным ребенком в возрасте до 15 лет, проживающим в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение, страдающим заболеванием вследствие радиационного воздействия на родителей.
В документе также подробно освещается правильность заполнения разделов листка нетрудоспособности. Уточнено, оформление листка нетрудоспособности при необходимости выдачи «дубликата»,
- нарушении условий оказания медицинской помощи, проведения сложных исследований, манипуляций, процедур, неявки гражданина на прием в установленный срок.
Изменения коснулись не только медицинских организаций, но и работодателей. При наличии ошибок, связанных с заполнением электронного листка нетрудоспособности, работодатель повторно направляет сведения в ФСС, поясняя из-за чего возникли правки и заверяя их усиленными квалифицированными электронными подписями главного бухгалтера и руководителя.
По вопросам назначения и выплаты пособий можно проконсультироваться со специалистами регионального отделения ФСС РФ по телефону «горячей линии» 8 (4742) 23 94 45.
Также получить сведения от момента оформления листка нетрудоспособности до его оплаты можно в личном кабинете застрахованного лица по адресу https://lk.fss.ru/. Для входа в личный кабинет достаточно ввести логин и пароль, используемый на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.
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