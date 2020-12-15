Поделитесь тем, что сделали своими руками

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Екатерина Захарова.

Рисунки к иллюстрации книги.

«Живые» вещи Екатерины Захаровой

— Мне очень нравятся вещи, сделанные вручную, потому что они, словно живые, хранят тепло рук мастера. Я и сама с удовольствием пользуюсь в обиходе своими деревянными изделиями, — рассказывает Екатерина Захарова.

Она с детства любила рисовать, закончила елецкую школу искусств № 3, художественное отделение. И так получилось, что ее увлечение со временем стало любимой работой: Екатерина сотрудничает со многими издательствами, по их заказам иллюстрирует книги, чаще всего детские (сейчас готовит картинки для издателей из Сахалина). При этом она рисует не только карандашами, но и освоила компьютерную цифровую графику. Рисунки, выполненные с помощью технических средств, имеют неповторимый стиль, они как бы из будущего, из наших фантазий…

Екатерина из тех людей, о которых говорят: талантлива во всем. Она постоянно что-то мастерит своими руками, расписывает акриловыми красками стекло, дерево, зеркала, выпиливает лобзиком, вышивает. С большим удовольствием изготавливает яркие, красивые женские браслеты, а еще кухонную утварь — лопатки, баночки для специй, другие необходимые в домашнем хозяйстве вещички. При этом узоры для их росписи придумывает сама, поэтому ее поделки редко похожи одна на другую, у каждой своя изюминка.

Браслеты на любой вкус.



Как при загруженности основной работой хватает времени еще и на поделки? Екатерина даже удивилась моему вопросу — ведь ими она занимается с большим удовольствием, от души. Почему именно дерево? Однажды на ярмарке, проходившей в Ельце, Екатерину заинтересовали подобные работы местных мастериц. И она «загорелась»: интересно, смогу ли и я так? Заглянула в Интернет, внесла свои идеи — и вот, пожалуйста, получается такая красота.

Екатерина и в этом стала настоящим мастером: она доподлинно знает, как ведет себя краска на той или иной поверхности, понимает, какой вид будет иметь изделие в готовом виде, использует собственную технологию. Потому-то ее вещи такие красивые и душевные.