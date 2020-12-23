Два «снаряда» в одно и то же место

Николай СЫРОМЯТНИКОВ

На одну и ту же торговую точку на улице Радиотехнической (ювелирный магазин) за трое суток было совершено два разбойных нападения.

Первый разбой произошел вечером 12 декабря. В ювелирный магазин, где находились только девушки-продавщицы, во­шли двое неизвестных в масках, представившихся сотрудниками Росгвардии. Один из визитеров сказал, что собирается проверить противопожарную систему, второй тем временем закрывал входную дверь торговой точки. Заметив это, сотрудница магазина нажала тревожную кнопку.

«Росгвардеец» достал обрез, и под угрозой его применения заставил девушек выдать все имеющиеся в магазине деньги и драгоценности.

На выходе из магазина сотрудники ЧОП «Елецкая дружина» задержали и передали полиции обоих «росгвардейцев». По факту разбоя, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Известно, что оба нападавших — местные жители. Они арестованы.

Вечером 15 декабря тот же самый магазин вновь подвергся разбойному нападению двух неизвестных, и снова в качестве оружия использовался обрез и, предположительно, пистолет Макарова. Разбойники зашли в магазин под видом покупателей, на лицах были медицинские маски. Угрожая оружием, забрали ювелирные украшения (по предварительным оценкам, на сумму около 40 миллионов рублей). Одного из охранников ЧОПа нападавшие приковали наручниками в помещении торговой точки. После этого разбойники скрылись с похищенным на белой «Ниве» без госномеров. Ведется их розыск.

Владелец ювелирного магазина пообещал выплатить миллион рублей за сведения, которые приведут к раскрытию преступления и поимке налетчиков, совершивших разбойное нападение 15 декабря. Эту информацию можно сообщить по телефону 8-910-353-47-14.