Поделитесь тем, что сделали своими руками

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ВЫСТАВКА «КРАСНОГО ЗНАМЕНИ»

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Продолжаем знакомить наших читателей с творчеством горожан во время самоизоляции. Фотографии работ с указанием автора и кратким ИХ описанием ждем по адресам: info@kznam.ru, tan@kznam.ru. Если вы вдруг «не дружите» с компьютером или другими гаджетами, приходите в редакцию со своими Поделками, мы сфотографируем их сами. Ознакомиться с уже опубликованными фото можно на сайте «КЗ», а также в наших группах в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Алена Стаханова.

Творчество как спасение

Алена Стаханова выросла в семье, где и мама, и бабушка — рукодельницы, в детстве старались научить ее вязать крючком. В школе на уроках труда девочки пробовали свои силы в кружевоплетении. Однако в то время Алену увлекало другое творчество — она пела, танцевала, без нее не обходился ни один концерт или другое мероприятие в учебном заявлении. Позже она закончила музыкально-педагогический факультет ЕГУ им. И. А. Бунина и свое будущее связывала именно с этим поприщем. Однако судьба внесла коррективы: девушка попала в серьезное ДТП, и на долгое время ее жизнь ограничилась стенами больничных палат…
— Тогда-то мама и принесла мне шаблон и все необходимые принадлежности для вышивки, — вспоминает Алена. — Конечно, она понимала, что творится у меня на душе: после активной, интересной, насыщенной жизни я в одночасье оказалась прикованной к кровати. Чтобы скрасить однообразие больничных будней, взяла в руки иголку и нитки. И незаметно для себя втянулась, поняла, что у меня получается, да к тому же совсем не дурно. Мне понравилось вышивать бисером, несмотря на то, что это очень тонкая, почти ювелирная работа, требующая точности, внимания, усидчивости. В первое время приходилось попотеть, подбирая малюсенькие бисеринки, да и пальцы иголкой поначалу колола. Затем привыкла, освоилась, поняла технологию. И в какой-то момент обратила внимание на то, что у меня улучшается настроение, пропадают уныние и безнадежность, а окружающий мир вновь становится ярким и интересным. Появился стимул жить и творить…
С той поры Алена овладела вышивкой бисером мастерски, у нее много интересных работ. И если прежде она строго следовала готовому шаблону будущей картины, то теперь вносит коррективы в чертеж, добавляет собственные штрихи, меняет цвет материала, вносит новые детали. И, по сути, у нее получается уже своя, авторская картина.

Вышивка бисером «Сирень».


Некоторое время назад она увлеклась свитфлористикой — это изготовление букетов с конфетами. Началось с того, что подруга, зная ее творческую натуру, попросила сделать подарок для дочери — эдакий сладкий букетик. Отказать было неудобно, и Алена обратилась за помощью во всезнающий Интернет. Там нашла подробное описание технологии, советы других мастериц, увлекающихся таким рукоделием. Купила разноцветную гофрированную бумагу — из нее вырезается и определенным образом скручивается каждый лепесток будущего цветка. Попробовала — получилось! Новое занятие показалось ей интересным, и с той поры Алена стала мастером еще в одном виде творчества: если прежде изготавливала небольшие букетики, то теперь может сделать композиции с использованием изящ-ных статуэток, зверушек и прочих деталей, делающих ее творение настоящим произведением искусства, причем эксклюзивным — одинаковых работ у Алены нет.
Рукоделие так увлекло Стаханову, что она теперь активный участник выставок, ярмарок как в городе, так и в Елецком районе. Она дает мастер-классы и всегда с интересом и вниманием изучает работы других рукодельниц, перенимает их опыт. Алена с большой теплотой отзывается о коллективе Елецкого музея народных ремесел и промыслов и о его директоре Ларисе Викторовне Дорохиной. Девушка — постоянный участник местных мероприятий. Сейчас осваивает новый вид творчества — изготовление кукол. Наверняка и в этом деле добьется совершенства.
Она работает на одном из елецких предприятий Юго-Восточной железной дороги. Недавно там объявили творческий онлайн конкурс для сотрудников. Лучшие работы отбирались по итогам голосования всех железнодорожников Ю.-В. ж. д. Стаханова решила поучаствовать и выставила фото своих работ — вышивку, букеты и кукол. Итог: Алена получила награду — Диплом за лучшую работу и подарочный сертификат. Высокая оценка, которую дали ее работам совсем незнакомые люди, конечно же, прибавляет сил и положительных эмоций. А еще заставляет по-иному взглянуть на свою судьбу, которая дала раскрыться новым талантам Алены.

Свитфлористика «Пасхальная радость».

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