Ушастая сова живет рядом с нами
- Роман ДЕМИН
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Январским днем на улице Льва Толстого услышал тревожный крик сойки, скачущей по ветвям одного из деревьев. Эта осторожная птица просто так возмущаться не станет, скорее всего ее внимание привлек хищник. Включаю камеру телефона и подхожу ближе к месту переполоха. И точно! Едва различимая на фоне ствола, на сучке сидит ушастая сова.
Филин в миниатюре
От всех видов своих собратьев-сов эта небольшая (от 30 до 40 см в длину) птица отличается наличием ушей, за что она и получила свое название. Конечно, эти ушки не настоящие (настоящие спрятаны глубоко в перьях) а представляют собой два пучка перышек, придающих пернатому хищнику забавный вид. Кстати сказать, за этот характерный облик ее еще называют филином в миниатюре.
- Не смотря на скромные размеры, размах крыльев ушастой совы может достигать одного метра. Самцы у них ничем не отличаются от самок, разве что «парни» чуть-чуть мельче размером. Как и все совы — ушастая, обладает большими и цепкими когтями, помогающими на охоте. Ее жертвами становятся, как правило мыши и крысы (до 90 % рациона). Ушастые совы могут также питаться насекомыми, мелкими птицами и даже лягушками. Как и все их собраться это ночные охотники и активный образ жизни для них начинается с наступлением сумерек
Пережившие динозавров
Ушастая сова — одна из самых древних в своем виде. Ископаемые останки таких пернатых, найденные в Америке, ученые относят к началу кайнозойской эры! Получается, они пережили динозавров, сумев как-то спастись в планетарном катаклизме. Другие представители семейства совиных появились на земле куда позже.
Впервые научное описание ушастой совы дал шведский естествоиспытатель Карл Линней в 1758 году. Ученый отметил несколько отличительных признаков по сравнению с другими видами сов. Кроме характерных ушек, у них, например, отчетливо выражен так называемый «лицевой диск», а окрас этих изящных птиц имеет приятный «мраморный» оттенок.
Их можно встретить на территории всей Евразии, где они предпочитают хвойные леса. На зимовку ушастые совы перелетают в теплые страны, например: на юг Китая, в Северную Африку, в Крым, на Кавказ. Впрочем, это касается популяций, проживающих в регионах с холодным климатом. Те что живут южнее, остаются оседлыми. Поэтому ушастых сов нет на крайнем севере — они не выносят сильных морозов.
Охотятся на слух
Не смотря на то, что эти пернатые любят хвойные леса, их можно встретить и в наших лесополосах, парках, скверах, а иногда и вовсе на открытой местности.
Несколько ушастых сов живут на старом городском (Казанском) кладбище. Ночью, когда в поле их острого зрения попадает потенциальная жертва, они ее атакуют. При этом, как правило, сова точно рассчитывает дистанцию для молниеносного броска, зачастую делая это на слух.
При обитании на открытых местах, совы отдают предпочтение охоте в состоянии полета. Птица с малой скоростью бесшумно летит, почти парит в воздухе на высоте не выше 3-х метров, высматривая добычу. Услышав любой мышиный звук, сова стремительно падает вниз, вытянув вперед растопыренные лапы, и сразу взлетает с добычей ввысь.
Интересно, что в безветренные ночи совы охотятся в 2 и даже 3 разе эффективнее, чем, например, во время непогоды. Потому, что посторонние шумы (дождь, ветер, шелест листвы) мешают определять правильное расстояние до жертвы на слух.
Гнезд не строят
Брачный сезон у этих птиц начинается в марте-апреле. Самец призывает самку характерным протяжным тоскливым свистом (примерно также потом пищат птенцы). Гнезд ушастые совы, как правило, не строят. Занимают дупла и гнезда других птиц (сорок, ворон, грачей). Независимо от того чей и какой это «дом», они используют его для выведения потомства только один раз. Главное условие — гнездо должно быть хорошо укрыто в гуще ветвей дерева. Плодовитость ушастой совы меняется в соответствии с количеством пищи — грызунов. В годы, когда мышей много, совы откладывают по 8-9 яиц, а при обычных условиях не более шести. От наличия пищи зависит и число выращенных птенцов. В голодные годы могут погибнуть все совята, или выжить
- не более 30 % от общего числа отложенных яиц. В тучные же годы этот показатель может достигать 65%.
Интересные факты
В гнезде, самка за одни сутки может перевернуть яйца около 40 раз. Зачем она это делает, ученым неизвестно, видимо для равномерного согревания кладки. Когда появляются птенцы (яйца насиживает исключительно мама, а папа в это время заботливо кормит супругу) они слепые, с редким пушком на теле и весят всего-то 20 грамм каждый. Спустя неделю после вылупления потомства мать-сова тоже начинает охотиться и приносить потомству пищу. Примерно в двухмесячном возрасте совята становятся самостоятельными.
В период гнездования, дом пернатых могут разорить кошки. А вот на взрослую ушастую сову осмелится напасть только более крупная хищная птица — филин, неясыть, ястреб перепелятник. Ученые, изучавшие ушастых сов, подсчитали, что одна из них прожила в природе около 30 лет.
Еще один интересный факт: у этих птиц 3 пары век: одна для режима полета (защищает глаза от пыли и мелких насекомых), вторая используется для моргания, а третьей они закрывают глаза во время сна. А еще, ушастая сова может повернуть голову на 270 (!) градусов.
Приносит пользу
Не смотря на то, что совы очень заботливые родители и не дают свое потомство в обиду. К примеру, если попытаться приблизиться к гнезду в присутствии родителей, те могут самоотверженно и отчаянно защищать птенцов. Тем не менее, 50 % выводка погибает в первый же год жизни. И хотя ушастые совы, обитающие на территории нашей страны, в защите не нуждаются, при этом охота на этих птиц запрещена на уровне закона. Еще бы ведь они действительно приносят ощутимую пользу, уничтожая множество мелких грызунов. Только представьте: взрослая сова ежедневно съедает примерно двух мышей. А семья с пятью птенцами за сезон (с конца февраля до конца июня) может уничтожить более 1000 грызунов.
Такая вот интересная и полезная птица совсем незаметно живет рядом с нами.