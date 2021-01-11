Легендарный Харченко

Артем ШАХОВ,

директор института физической культуры,

спорта и безопасности жизнедеятельности ЕГУ им. И. А. Бунина,

Ангелина ХАРЬКОВА,

студентка ЕГУ им. И. А. Бунина

Ровно 45 лет назад коллектив елецкого завода «Эльта» возглавил выдающийся организатор и руководитель Анатолий Тимофеевич Харченко, немало сделавший не только для развития новейшего по тем временам производства, но и для поддержки местных традиций физкультуры и спорта.

Головастый

и целеустремленный

Анатолий Харченко родился в украинской семье 7 мая 1934 года в городе Черкассы (Киевская область) в семье служащего. В 1952 году окончил десятилетку в Жданове (ныне город Мариуполь) и отправился, как сейчас говорят, покорять Москву. Здесь свою трудовую деятельность начинал простым рабочим в шахте «Метростроя».

Видимо, парень вырос целеустремленным и головастым, если буквально через год сумел поступить в Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева — одно из самых престижных учебных заведений того (да и нынешнего) времени. На старших курсах он совмещал учебу с работой лаборанта в одной из столичных школ. А еще страстно увлекался спортом: летом — футболом и легкой атлетикой, зимой — хоккеем и лыжами.

В 1958 году Харченко получил диплом инженера-технолога электровакуумного производства и стал специалистом организации «Почтовый ящик № 114». Этот завод относился к Управлению радиотехнической промышленности и приборостроения. Работая там, Анатолий еще и преподавал в электровакуумном техникуме Московской области. О его лидерских качествах и амбициях в молодости говорит тот факт, что он довольно рано вступил в ряды КПСС. В то время без партийного билета делать карьеру было очень сложно.



Направление

в Елец

В 1966 году Анатолия Тимофеевича направили в Елец, где он в течение одного года быстро продвинулся по служебной лестнице от старшего до главного инженера завода. А затем и вовсе стал директором нового предприятия «Почтовый ящик № 129», переименованного впоследствии в «Эльту» (от аббревиатуры ЭЛТ — электронно-лучевая трубка). А. Т. Харченко руководил его коллективом почти 10 лет — с 1966 по 1975 годы.

Все заводчане с большим уважением относились (и по сию пору эта позиция неизменна) к своему лидеру. Еще бы, ведь он был не только талантливым управленцем, но и заботливым директором. При нем строился микрорайон «Эльта» с самой современной по тем временам инфраструктурой: школа, детские сады, дома для рабочих и служащих, Дворец культуры (каким мог похвастать только областной центр), ресторан со столовой, заводской медицинский пункт, база отдыха и пионерский лагерь на реке Дон.

А еще Анатолий Тимофеевич активно развивал местный спорт. При его непосредственном участии в Ельце появилась секция художественной гимнастики, небывалых высот добились елецкие борцы самбо и дзюдо, блистала заводская футбольная команда. При участии Харченко на заводе «Эльта» сформирована мощнейшая спортивная база.



Жизнь и борьба

Анатолий Тимофеевич слыл человеком независимым, неординарным, харизматичным. При нем предприятие активно развивалось, осваивая новые виды продукции. А еще талантливый директор по-отечески опекал местный спорт.

С его участием и поддержкой начинающий елецкий тренер А. Е. Соколов в 1964 году создал спортивную секцию самбо и дзюдо. Впоследствии физкультурно-спортивный клуб «Спарта», существовавший при заводе «Эльта», дал СССР известнейших спортсменов международного класса, по сути, заложив основы знаменитой елецкой школы борьбы.

Именно здесь занимались мастер спорта международного класса и чемпион мира по самбо Н. Курбаев, серебряный и бронзовый призеры первенства Европы по дзюдо Е. Бабанов и А. Евсеев и многие другие именитые борцы. Эльтовская спортшкола в советские времена воспитала свыше десятка мастеров спорта по самбо и дзюдо. Не случайно ее руководителю А. Е. Соколову присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР».

Для популяризации этого вида спорта среди заводчан А. Т. Харченко обязал своих замов и руководителей подразделений завода посещать занятия по самбо. Не раз выступал в роли главного судьи соревнований по борьбе, организованных в Ельце. Ездил болеть за эльтовских самбистов и дзюдоистов на самые разные состязания.



Адмирал флота

Организатор и тренер физкультурно-спортивного клуба «Спарта» А. Е. Соколов, вспоминая о Харченко, так характеризовал его: «Он был из хорошей, образованной, интеллигентной семьи. Его сестра занималась генетикой, имела ученую степень — доктор наук, работала в одном из московских вузов. Анатолий Тимофеевич всегда оставался творческим, разносторонне одаренным человеком, при этом жил очень скромно, в одном доме с тружениками завода.

Помню, как он меня «просвещал»: возил в Москву в Большой театр. Не забыть по сию пору знаменитые оперы: «Иван Сусанин», «Борис Годунов», «Иван Грозный».

А еще он научил меня правильно вести документацию, регулярно проводить тренерские советы, анализировать работу спортшколы, руководить ее коллективом.

С помощью Харченко мы закупали спортивный инвентарь, обеспечивали поездки спортсменов на соревнования, оплачивая проездные, жилье, питание. Для организаций туристических походов заводчан и их детей Анатолий Тимофеевич помог приобрести 12 катеров — целую флотилию. Я как руководитель «Спарты» даже присвоил ему звание «адмирал флота». А подаренный по этому поводу Диплом висел в рамке на стене в его елецкой квартире.

На протяжении всей жизни Анатолия Тимофеевича мы поддерживали с ним теплые, дружеские отношения».



Футбол, гимнастика и не только

Не только борьба была в зоне пристального внимания А. Т. Харченко. Немало сил, средств и энергии он уделял развитию других видов спорта.

Например, во время его руководства «Эльтой» одноименная заводская футбольная команда играла в чемпионате СССР во второй лиге (1968 — 1969 гг.). Это единственная за всю историю команда из Ельца, достигшая столь высокого уровня. Кроме того, «Эльта» трижды становилась серебряным призером чемпионата Липецкой области и завоевывала Кубок региона по футболу.

В конце 60-х годов прошлого века на предприятии работала секция велоспорта. Ее воспитанник, работник завода Михаил Алехин на всероссийских соревнованиях сильнейших велосипедистов ДСО «Труд» в групповой гонке на 100 км выполнил норматив мастера спорта СССР (2 часа 17 минут и 20 секунд). А в областных соревнованиях эльтовские велосипедисты нередко завоевывали весь пьедестал почета.

В те же годы по инициативе А. Т. Харченко при заводе была открыта секция художественной гимнастики. Для подготовки спортсменок пригласили мастера спорта из Ленинграда (!), выпускницу спортинститута им. П. Ф. Лесгафта Жанну Збигневну Гайх. В 1971 году в Ельце состоялись первые городские соревнования по художественной гимнастике. Они прошли в спортивном зале завода тракторных гидроагрегатов и собрали около 30 юных участниц. Первое место здесь завоевала Любовь Новосельцева. А в марте 1974 года в нашем городе состоялась первая матчевая встреча команд гимнасток из 13 городов РСФСР. В последующем это стало традицией. К нам приезжали спортсменки со всего СССР от Якутии до Дагестана, причем в 1975 году елецкая сборная завоевала тут третье место.



Судьба директора

Директор завода всячески помогал секции художественной гимнастики. И не только потому, что в ней занимались две его дочери Оксана и Олеся, просто Анатолий Тимофеевич был истово предан спорту. Своим детям он говорил так: «Спорт — на первом месте, учеба — на втором, все остальное — идет после». Он поддерживал все инициативы, связанные со спортом, туризмом, здоровым образом жизни.

Каждое утра А. Т. Харченко бегал в парке 40-летия Октября со своей овчаркой Вестой. И многие заводчане тянулись за своим лидером. Можно сказать, что именно Анатолий Тимофеевич ввел моду на утреннюю пробежку в Ельце. К слову сказать, во времена его руководства «Эльтой» при заводе работало более 10 (!) различных спортивных секций. И все они были обеспечены помещениями, специалистами, необходимым инвентарем.

Карьера Харченко внезапно пошла на спад в 1975 году. Сегодня говорят о разных причинах отстранения его от руководства заводом. Некоторые утверждают, что у молодого энергичного руководителя нашлись завистники в Министерстве электронной промышленности, указавшие на нецелевые траты директора елецкого завода. Ходят сухи и о конфликте Анатолия Тимофеевича с главным бухгалтером его предприятия, мол, в этом противостоянии на стороне счетовода выступило профильное министерство и горком КПСС.

Итог: А. Т. Харченко исключили из партии (серьезнейшая по тем временам мера!), отстранили от занимаемой должности и перевели в Воронеж заместителем директора профильного предприятия. Впрочем, лидерские качества дали знать о себе даже в опале. Позже Анатолий Тимофеевич работал директором электротехнического завода «Магма» в городе Рыбинске Ярославской области. Его избирали депутатом регионального Совета депутатов. Он умер 18 сентября 2001 года, похоронен в Рыбинске.

В ТЕМУ:

Несмотря на значительные заслуги А. Т. Харченко перед Ельцом, в нашем городе он долгие годы был предан забвению. Лишь в 2004 году, в день его рождения, отдавая дань памяти любимцу эльтовцев, напротив бывшей центральной проходной уже бывшего завода по инициативе работников предприятия состоялось открытие памятника Анатолию Тимофеевичу, а здешний сквер получил имя легендарного директора.