Что отметим в 2021 году

1146 год (875 лет назад) — Елец впервые упомянут как город в Никоновской летописи: «Князь Святослав Ольгович иде в Резань и быв во Мченске, и в Туле, и в Дубке на Дону и в Ельце, и в Пронске и приде в Резань на Оку».

1316 год (626 лет назад) — город сожжен и разграблен ханом Узбеком.

1571 год (460 лет назад) — принят «Устав сторожевой, станичной и полевой службы» и роспись «государевых сторож» по реке Сосне.

1591 год (430 лет назад) — на заседании Боярской думы в присутствии царя Федора Иоанновича, а также набиравшего тогда силу боярина Бориса Годунова было принято историческое для Ельца решение о возрождении и строительстве города.

1601 год (420 лет назад) — по всей России был страшный голод, в елецкой округе появились шайки разбойников, а также воровские люди, склонявшие горожан против царя.

1606 год (415 лет назад) — взбунтовались жители городов Ельца, Ливен, Кромы, Трубчевска, перейдя на сторону самозванца Лже­дмитрия.

1646 год (375 лет назад) — в Ельце создан особый сторожевой полк под началом боярина Василия Борисовича Шереметьева.

1696 год (325 лет назад) — Елецкий воевода Артемий Иванович Ознобишин писал царю о разрушении половодьем моста через Быструю Сосну, служившего для переправы почты, государевой казны и всяких полковых припасов.

1761 год (260 лет назад) — освящена Введенская церковь (ул. Шевченко).

В Ельце случился страшный пожар, уничтоживший 824 дома, 5 церквей и 208 лавок.

1771 год (250 лет назад) — освящена церковь Преображения Господнего (угол ул. Октябрьской и Л. Толстого).

1781 год (240 лет назад) — по воле императрицы Екатерины Великой утвержден герб Ельца.

Освящена церковь во имя иконы Божией Матери Казанской на старом городском кладбище.

1801 год (220 лет назад) — одно из первых упоминаний о елецком кружевном промысле.

Открыта часовня у Вознесенского собора.

1826 год (195 лет назад) — построена церковь Воскресения Христова, находившаяся на чернослободском кладбище (взорвана в годы Советской власти).

1836 год (185 лет назад) — состоялось торжественное открытие Елецкого мужского Троицкого монастыря.

Упокоилась известная затворница Знаменского женского монастыря — девица Мелания, многие поколения ельчан почитают ее как святую.

1846 год (175 лет назад) — Елец уравняли в правах с губернскими и портовыми городами, что говорит о его значении для России как торгового центра.

1856 год (165 лет назад) — в городе Ветлуга (Костромская губерния) родился Василий Васильевич Розанов — российский публицист, писатель, философ, работавший в Ельце учителем и считавший наш город своей духовной родиной.

В городе появилось первое общество любителей конского бега и беговых лошадей.

1861 год (160 лет назад) — в Ельце начал работать телеграф, самая современная по тем временам связь.

1866 год (155 лет назад) — в городе появился прибалтийский немец Карл Карлович Кронберг, вскоре учредивший пивоваренный завод «Елецкая Бавария».

1871 год (150 лет назад) — открыта мужская классическая гимназия (ныне СОШ № 1 им. М. М. Пришвина).

1876 год (145 лет назад) — в Ельце родился Александр Петрович Петров — первый российский призер-олимпиец на Олимпиаде в Лондоне (1908 год).

1881 год (140 лет назад) — в Ельце родился Алексей Сергеевич Бутягин, в годы Советской власти ставший первым ректором МГУ им. М. В. Ломоносова.

В Ельце родился Валентин Викторович Волков, будущий народный художник Белоруссии, автор герба БССР.

Открылось фотоателье «Анели», одно из первых и самых современных по тем временам.

1886 год (135 лет назад) — торжественно открыт городской театр.

В Ельце родился выдающийся врач-эпидемиолог Михаил Николаевич Соловьев.

1896 год (125 лет назад) — сформирован 52-й драгунский Нежинский полк, квартировавший в Ельце в Красных казармах.

1901 год (120 лет назад) — началось возведение войсковой Покровской церкви Нежинского полка (разрушена в годы Советской власти).

Освящена часовня в память императора Александра III в Ламской слободе (разрушена в годы Советской власти).

Открыт Елецкий ликероводочный завод, один из старейших в отрасли (ныне закрыт).

1906 год (115 лет назад) — купец А. Н. Заусайлов приобрел имение Пажень, где основал завод по производству шампанских и плодовых вин (поселок Ключ жизни).

1911 год (110 лет назад) — торжественно открыт и освящен храм во имя святых благоверных князей Михаила Тверского и Александра Нев­ского (Великокняжеская церковь).

На елецком ипподроме состоялся первый авиаполет аэроплана.

Торжественно открыт «Народный дом» — здание, в котором ныне расположен театр «Бенефис» (ул. Комсомольская, 83).

Создано Елецкое отделение Орловского церковно-археологического общества — одно из первых объединений историков и краеведов.

1921 год (100 лет назад) — в Ельце родился будущий летчик, Герой Советского Союза Сергей Григорьевич Глинкин.

Открыт елецкий рабочий факультет, готовивший молодежь для дальнейшего обучения в техникумах и вузах.

Создана фабрика «Елецкие кружева».

1926 год (95 лет назад) — сдана в эксплуатацию хлебная база № 30 (пос. Ольшанец).

1931 год (90 лет назад) — завершилось строительство крупнейшего кожевенного завода им. В. И. Ленина (ныне закрыт).

1941 год (80 лет назад) — началась и победоносно завершилась Елецкая фронтовая наступательная операция — первый крупный успех Красной Армии в Великой Отечественной войне.

Выдал продукцию елецкий элементный завод, ныне АО «Энергия».

Все предприятия города перешли на круглосуточный режим работы и начали выпуск изделий для армии.

На Елец упала первая авиационная бомба.

Образована ФКУ «Елецкая исправительная колония № 3».

1946 год (75 лет назад) — при горкоме КПСС начал работу вечерний университет марксизма-ленинизма, где руководители местных предприятий, советские, партийные и профсоюзные работники изучали политэкономию, работы Маркса и Ленина.

1951 год (70 лет назад) — вышло постановление Совмина СССР, предписывающее построить в Ельце завод по выпуску стеклоизделий. Позже предприятие получит имя «Эльта».

Открыт загородный пионерский лагерь «Белая березка».

1956 год (65 лет назад) — вышел приказ министра здравоохранения СССР, согласно которому в Ельце началось строительство единственного в России завода для выпуска коррегирующих очковых оправ (ныне закрыт).

Заложен новый микрорайон — поселок Мирный.

Открыт детсад № 10 «Незабудка» (ул. А. Гайтеровой, 17).

Начала работать швейная фабрика облместпрома на ул. Советской.

Открыта первая в Ельце школа-интернат (ныне школа-интернат № 4 ОАО «РЖД» (пл. Вермишева, 2)

Создан городской кружок цветной фотографии.

1961 год (60 лет назад) — началось строительство городских очистных сооружений.

Образован елецкий горпромторг, ныне комитет потребительского рынка администрации городского округа г. Елец.

Основана Елецкая городская стоматологическая поликлиника.

1971 год (50 лет назад) — сдан в эксплуатацию детский сад № 31 «Сказка» (ул. Октябрьская, 22).

Открыт памятник поэту, драматургу и революционеру А. А. Вермишеву на одноименной площади.

Открылось городское кладбище в районе Орловского шоссе, на границе с нынешним 7-м микрорайоном.

Состоялся первый городской турнир по художественной гимнастике, где победила Любовь Новосельцева.

1976 год (45 лет назад) — впервые зазвонили городские куранты на водонапорной башне в центре города.

Началось строительство новой телефонной станции — районного узла связи (РУС, ул. Ленина, 80).

Открыто новое здание школы № 8 (ул. А. Гайтеровой, 1-а).

В микрорайоне Строитель появился новейший магазин самообслуживания «Универсам» (ул. Радиотехническая, 2-б).

Открыта база отдыха треста «Елецтяжстрой» «Воргольские скалы» (закрыта в 90-е годы).

Начало строительства дамбы через ручей Лучок, силами завода «Эльта» и треста «Елецтяжстрой».

Состоялся первый городской турнир по мини-футболу на приз газеты «Красное знамя».

Открылся первый «Салон красоты» — прообраз нынешних косметологических кабинетов и спа-салонов.

1981 год (40 лет назад) — открыт памятный знак на трассе «Дон» неподалеку от села Екатериновка — в месте, где были остановлены немецко-фашистские захватчики в 1941 году.

Начал работу спорткомплекс «Локомотив».

Распахнула двери школа № 10 в поселке Строитель (ул. Юбилейная, 7).

Открыта детская школа искусств в Новых домах (ул. Спутников, 15).

Вступил в строй детский комбинат № 9 «Соловушка», расположенный по соседству с Петровским парком (теперь там наркодиспансер).

Основан фотоклуб «Елец», объединивший в своих рядах местных фотохудожников.

1986 год (35 лет назад) — началась реконструкция площади Ленина.

Вступил в строй водозабор № 6.

Создан творческий клуб «Вече», объединивший краеведов и людей, интересующихся историей и культурой родного края.

Открылось городское подсобное хозяйство.

Состоялись первые соревнования по шорт-треку на хоккейной коробке в поселке Строитель.

Прошел первый городской волейбольный фестиваль.

В Детском и городском парках прошел первый зимний смотр-конкурс среди учащихся елецких школ на лучшие снежные фигуры.

В Ельце сыграли первую советскую безалкогольную (родниковую) свадьбу.

1991 год (30 лет назад) — на базе Елецкого завода медицинского оборудования создано первое в городе и Липецкой области совместное советско-итальянское предприятие СП «КОМТЕЗ».

Трассу «Дон» включили в список дорог федерального значения.

В храме во имя иконы Божией Матери Елецкой прошло первое за долгие годы забвения богослужение.

Умер ельчанин Герой Советского Союза В. А. Карасев. Похоронен в Московской области.

Умер ельчанин Герой Советского Союза Г. Д. Курбатов. Похоронен в Ельце.

1996 год (25 лет назад) — открыта Елецкая православная гимназия во имя святителя Тихона Задонского (ул. Ленина, 125).

Открыт памятный знак в честь 850-летия Ельца на Красной площади города.

Распахнула двери детская школа искусств № 4, позже получившая имя актрисы Л. Соколовой (ул. Мира, 96).

Создано МАУ «Аварийно-спасательная служба Ельца».

Установлен памятник Елецкому пехотному полку (ул. Маяковского, 1).

На городском кладбище (Орловское шоссе) состоялась закладка часовни в честь ельчан, погибших в Афганистане, Чечне и других «горячих» точках.

В Ельце появилось первое частное охранное предприятие «Фемида».

В Черной слободе смонтирована новая 100-метровая телемачта, установленная при помощи летающего крана — вертолета Ми-10К из московского АО «Взлет».

2001 год (20 лет назад) — в поселке Электрик снесли старые шлакобетонные и дома (так называемые бараки), где некогда жили работники заводов элементного и медицинского оборудования, переселив людей в новое жилье.

2006 год (15 лет назад) — открыт памятный монумент — гаубица, в честь артиллеристов, воевавших в Ельце в декабре 1941 года (Задонское шоссе).

На здании ДК железнодорожников открыли мемориальную доску в честь создателя знаменитого стрелкового оружия М. Т. Калашникова (в этом здании в годы войны располагался госпиталь, где лечился Михаил Тимофеевич).

В Знаменском женском монастыре освящен храм во имя святителя Николая.

Открыт культурный центр им. В. С. Сорокина (ул. Советская, 56).

На улице Мира открыт ресторан «Старый город».

2011 год (10 лет назад) — на участке автодороги М-4 «Дон» состоялось открытие движения автотранспорта в обход Ельца.

Центробанк РФ запустил в обращение серию монет, посвященных Ельцу.

В микрорайоне Александровском открыта школа № 12.

На берегу реки Быстрой Сосны состоялась премьера оперы «Тамерлан. Легенда о граде Ельце».

Открыт музей спорта в ЕГУ им. И. А. Бунина.

Открыт музей при ФКУ Т-2, где прослеживается история учреждения от елецкого острога до наших дней.

В городе провели общегородскую зарядку в честь Дня здоровья. Акцию показали по центральному телевидению.

Открыт семиэтажный корпус Елецкого филиала РосНОУ (ул. Ломоносова, 13).

Открыт первый в городе киноаттракцион в формате 5D.

На окраине Ельца состоялась торжественная церемония закладки первого камня комплекса по производству и переработке мяса птицы ОАО «Группа «Черкизово» на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Елецпром».

2016 год (5 лет назад) — на здании локомотивного депо открыта мемориальная доска в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Социалистического Труда Виктора Михайловича Медведева.

В автоколонне завершилась эксплуатация последнего автобуса «Икарус».

В микрорайоне Александровском открыт детский сад № 15.

В ЕГУ им. И. А. Бунина открыли новый корпус, вместивший в себя студенческое общежитие, гостиничный комплекс и кафе-студию (улица Коммунаров, 10-а).

Создана общественная организация — Федерация городошного спорта г. Ельца.

Елецкий гиревик Андрей Кравцов стал 10-кратным чемпионом мира по гиревому спорту.