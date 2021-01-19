Вакцинация от COVID-19 в Липецкой области.

Какой вакциной проводится прививка?

Вакцина Гам-Ковид-Вак, торговое название «Спутник-V».

Вакцина «Спутник V». Почему нужна?

Вакцина проверена и абсолютно безопасна, вырабатывает антитела и защищает от тяжелых последствий коронавируса. Вакцина двухкомпонентная, поэтому вакцинация проходит в 2 этапа.

Как записаться на прививку?

Для того, чтобы записаться, можно позвонить в единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48, по короткому номеру 122, либо в поликлинику по месту жительства. В ближайшие дни записаться на прививку будет можно и на портале Госуслуг.

При этом всем записавшимся на вакцинацию и желающим получить сертификат о прививке, необходимо пройти регистрацию на портале Госуслуг.

Долго ли ждать прививку после записи?

Все зависит от темпов поступления вакцины. На прививку пригласят каждого записавшегося к определенному времени.

Можно ли прийти в другой день или время? Зачем нужно записываться? Нет, так как вакцину готовят (размораживают) к определенному времени. Эти условия необходимо строго соблюдать, иначе она потеряет свои свойства.

Вакцина 5- дозная, то есть каждая ампула используется для иммунизации 5-ти человек, вскрытая ампула не может храниться больше 2-х часов, даже невскрытая ампула не подлежит повторной заморозке, поэтому пациенты должны приходить вовремя, чтобы рационально расходовать вакцину.

Сколько будет стоить вакцинация?

Вакцина абсолютно бесплатна при наличии полиса ОМС и доступна любому взрослому жителю области.

Нужно ли брать справку-направление у терапевта перед прививкой?

Нет. Врач проведет осмотр непосредственно перед прививкой.

Как есть возрастные ограничения для прививки?

Прививку могут сделать жители Липецкой области в возрасте от 18 лет.

Что представляет из себя процесс вакцинации?

Осмотр врача, введение первого компонента вакцины, медицинское наблюдение, ведение дневника самонаблюдения. Через три недели повторный осмотр врача, введение второго компонента медицинское наблюдение, ведение дневника самонаблюдения.

Какие есть противопоказания?

Острые симптомы ОРВИ, обострение хронических болезней, тяжелые аллергические реакции, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Зачем нужен осмотр врача?

Осмотр врача является обязательным, так как врач должен убедиться, что противопоказаний для вакцинации нет. У пациента измеряют температуру (она не должна превышать 37 градусов), врач изучает анамнез, проводит осмотр. Если при осмотре обнаружена острая фаза инфекционного, неинфекционного, либо хронического заболевания, вакцинация откладывается на 2-4 недели.

Какие есть ограничения?

В течение трех дней после прививки необходимо снизить физические нагрузки и исключить алкоголь. Также рекомендуется не мочить место укола, не посещать сауну.

Какая может быть реакция организма?

В редких случаях после прививки возможны индивидуальные реакции (слабость, недомогания, повышенная температура, местная реакция). Они обычно проходят в течение 1- 3-х дней. Если симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу.

А как же самоизоляция?

После прививки можно вести обычный образ жизни, строгая самоизоляция не требуется. Однако обязательными по-прежнему являются меры предосторожности: физическая дистанция, масочный режим в общественных местах.

Я сделал прививку. Что дальше?

Пациенту по итогам выдается сертификат о прохождении вакцинации на портале Госуслуг. На портале можно вести дневник самонаблюдения, также портал Госуслуг напомнит о дате второй аппликации вакцины.

Какой от вакцины эффект?

Уже после введения первого компонента начинается выработка антител. Максимальная эффективность, указанная производителем, Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи, наступает после введения второго компонента.