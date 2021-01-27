Двигатель Победы

Ровно 124 года назад (28 января 1897 года) в Германии были проведены успешные испытания дизельного двигателя, который изготовил немецкий изобретатель и инженер Рудольф Кристиан Карл Дизель. Его имя и получил новый мотор, сыгравший ключевую роль в истории Великой Отечественной войны, причем на нашей стороне.

Эксперимент

для Сталина

Двигатели внутреннего сгорания подразделяют на два основных типа: бензиновые и дизельные. Главное отличие — в способе воспламенения топлива в цилиндрах. В дизельных моторах оно не поджигается от искры электросвечи, а вспыхивает от давления. Дизтопливо (солярка) дешевле и безопаснее бензина. Есть легенда, что создатель легендарного советского дизеля В-2 продемонстрировал И. В. Сталину разницу между двумя видами горючего. Он будто бы взял два ведра — с соляркой и бензином. В первом он затушил горящий факел, а когда проделывал ту же процедуру со вторым ведром, оно с громким хлопком вспыхнуло, подняв столб пламени.

Конечно, это все сказки: кто б позволил конструктору, пусть даже известному, подвергать жизнь вождя риску? Но что касается физических свойств топлива, то так оно и есть.



Война моторов

Главное заключается в том, что советское танкостроение пошло путем оснащения большинства своих бронированных машин дизельными моторами. А немцы, напротив, оснащали свои «панцерваффе» бензиновыми движками. А поскольку Вторую мировую называют войной моторов, история показала, кто оказался прав.

Когда немцы после битвы под Москвой поняли, что неправильно определили приоритеты в танкостроении, было уже поздно, хотя они и пытались изменить ситуацию.

Действительно, дизель — более мощный, экономичный, практичный и неприхотливый, чем его бензиновый аналог. А еще он обладает более высоким КПД. Такие двигатели, стоявшие на наших танках Т-34 и КВ, по сей день используются на всей тяжелой технике.



Сдача под Ельцом

На первом этапе войны фашисты не нуждались в тяжелых и даже средних танках, так как для блицкрига (фланговых охватов противника с последующим окружением) хватало их легких и быстрых, едва ли не танкеток, потреблявших бензин. Солярку же немцы использовали в двигателях своих подлодок и кораблей. Да и потом, поставить дизель на танк только со стороны кажется плевым делом. В реальности такой опыт требует серьезных конструкторских разработок и готовых решений, которых у фашистов поначалу не было. Да и зачем? Зимой 1941 года врагу казалось, что победа уже в его руках. И только получив сдачу во время Елецкой наступательной операции и общего контрнаступления под Москвой, фашисты поняли: Красная Армия — серьезный противник, для борьбы с которым придется разработать новую технику. Так у них появились «Тигры» и «Пантеры».



Сила инерции

Однако надежного дизеля для своих новых машин ни Порше, ни Хеншель так до конца войны и не создали. Просто было некогда этим заниматься, нужно было доводить до ума уже имевшиеся обкатанные (и чего греха таить) хорошие бензиновые двигатели. Тем более разработки в этом направлении немецкие конструкторы не прекращали. Одним словом, шли по уже накатанной дорожке в силу инерции.

В СССР же выпуск дизеля В-2 наладили в больших количествах. При этом его качество постоянно совершенствовалось, а стоимость производства благодаря непрерывной модернизации снижалась. Да и с соляркой в нашей стране было куда лучше, чем в Германии, ведь соляра, по сути, побочный продукт при производстве более дорогого бензина.



Легендарный В-2

Получалось, что, встав однажды каждый на свои рельсы в области танкостроения, наша страна и Германия шли своими путями. Который из них оказался более правильным и рациональным, рассудило время и ее величество Победа.

Кстати сказать, двигатель В-2 оказался настолько удачным по своей конструкции и удобным для дальнейшей модернизации, что часть современных российских танков по сию пору оборудуется модификациями того самого легендарного В-2, созданного в 1939 году конструкторским коллективом дизельного отдела Харьковского паровозостроительного завода.

Применение дизеля в танке позволило увеличить запас хода машины из-за меньшего расхода топлива, уменьшить пожароопасность, использовать более дешевое и менее дефицитное в то время дизтопливо.

В ТЕМУ:

Рабочая схема двигателя, получившая имя своего создателя, по сию пору остается классикой и считается лучшей для двигателей внутреннего сгорания. А вот судьба самого Рудольфа Кристиана Карла Дизеля оказалась загадочной и таинственной. Он бесследно исчез после того, как 29 сентября 1913 года сел в каюту парохода, вышедшего из Антверпена в Лондон.