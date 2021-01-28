В России стартовала цифровая трансформация.

В правительстве России призывали региональные власти провести цифровую трансформацию как можно быстрее и качественнее, — с призывом выступил зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

«Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что на федеральном уровне по итогам 2020 года был подготовлен рейтинг цифровой трансформации министерств. 18 ведомств показали высокий результат эффективности, остальные – средний и ниже среднего.

Среди лидеров рейтинга — Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг России, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС России и другие. Средний результат, в частности, показали Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД России и ряд других ведомств. Низкие показатели – Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды России и другие.

К апрелю 2021 года будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам первого квартала.

Ранее по поручению Президента России Владимира Путина в каждом субъекте были определены руководители цифровой трансформации. Основные задачи – перевод госуслуг в электронный вид, развитие платформы обратной связи и Центров управления регионом, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных.

Напомним, руководители цифровой трансформации назначаются на позиции заместителя главы министерства, ведомства, а если речь идет о субъекте РФ – не ниже заместителя главы региона или заместителя руководителя регионального органа исполнительной власти.

В Липецкой области распоряжением администрации области руководители цифровой трансформации определены в 15 органах власти. В настоящее время региональные РЦТ заканчивают формирование целей и показателей цифровой трансформации в своих сферах, для реализации которых разрабатываются дорожные карты.

В ближайшее время в эту деятельность будут вовлечены и другие органы власти, а также органы местного самоуправления, в ряде которых уже определены руководители цифровой трансформации.