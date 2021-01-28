новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

интересный факт

В России стартовала цифровая трансформация.

0 10

В правительстве России призывали региональные власти провести цифровую трансформацию как можно быстрее и качественнее, — с призывом выступил зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

«Важно помнить, что министерства и региональные органы власти цифровую трансформацию должны начинать с себя, относиться со всей серьезностью к этим вопросам, с учетом того, что они внедряют изменения в отраслях по всей стране», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что на федеральном уровне по итогам 2020 года был подготовлен рейтинг цифровой трансформации министерств. 18 ведомств показали высокий результат эффективности, остальные – средний и ниже среднего.

Среди лидеров рейтинга — Роскомнадзор, Ростехнадзор, Минпромторг России, Роспатент, Минсельхоз, ФНС, МЧС России и другие. Средний результат, в частности, показали Минздрав, Минстрой, Минфин, МВД России и ряд других ведомств. Низкие показатели – Росмолодежь, Росморречфлот, Росархив, Минприроды России и другие.

К апрелю 2021 года будет рассчитан индекс цифровой зрелости регионов по итогам первого квартала.

Ранее по поручению Президента России Владимира Путина в каждом субъекте были определены руководители цифровой трансформации. Основные задачи – перевод госуслуг в электронный вид, развитие платформы обратной связи и Центров управления регионом, а также эффективное управление субъектом на основе полученных данных.

Напомним, руководители цифровой трансформации назначаются на позиции заместителя главы министерства, ведомства, а если речь идет о субъекте РФ – не ниже заместителя главы региона или заместителя руководителя регионального органа исполнительной власти.

 В Липецкой области распоряжением администрации области руководители цифровой трансформации определены в 15 органах власти. В настоящее время региональные РЦТ заканчивают формирование целей и показателей цифровой трансформации в своих сферах, для реализации которых разрабатываются дорожные карты.

В ближайшее время в эту деятельность будут вовлечены и другие органы власти, а также органы местного самоуправления, в ряде которых уже определены руководители цифровой трансформации.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Необыкновенная пищуха!

Поезд Ее величества

Как мой отец Славил Елец

Дом пришвинских страстей

Газета «Красное знамя» оказалась на год старше

1 из 4