«Петровский мост» № 50

Алексей КОЛЯДОВ,

член Союза

журналистов России

Вышел в свет юбилейный, пятидесятый, номер липецкого литературного журнала «Петровский мост».

С большим воодушевлением я встретил летом 2008 года весть об открытии в нашей области своего толстого литжурнала, до того имевшегося среди регионов Черноземья лишь у воронежцев. В первом (октябрьском) номере представлены были стихи лишь одного автора, связанного с Ельцом, — Юрия Дюкарева. Несколько лет он редактировал «Красное знамя», а позже работал в обкоме партии, ЦК КПСС. В конце жизни руководил областным отделением фонда социального страхования.

Зато во втором номере «Петровского моста» ельчане отыгрались по полной. В разделе прозы опубликовали два моих рассказа «Однажды через четверть века» и «Грешная, любимая». Тут же с рассказами «Дым Отечества» выступил елецкий архитектор Александр Новосельцев. В стихотворном разделе отличился Анатолий Нестеров, долго работавший в Ельце собкором железнодорожной газеты «Вперед», а позже в аппарате Елецкого отделения Ю.-В. ж. д. Тут же в (документальной) тетради журнала со статьей к 175-летию со дня рождения нашей землячки Марко Вовчок выступил архитектор Виктор Горлов.

Так с тех пор и пошло: в каждом новом номере «Петровского моста» присутствовало, как правило, трое-четверо, а иногда и пятеро-шестеро ельчан. Помимо тех прозаиков и поэтов, о ком говорил выше, на страницы «ПМ» нередко выходили с интересной прозой и житейскими историями Анатолий Коновалов, бывший районный газетчик, позже — предприниматель, профессор ЕГУ Александр Скиперских, журналист «Красного знамени» Роман Демин, с поэзией — Михаил Трубицын, Снежана Андрианова, Владимир Перцев, Владимир Фалин, со стихами и прозой — Игорь Чичинов, работавший в ряде СМИ области. В прозе и публицистике с успехом пробовала свои силы профессор ЕГУ Наталья Борисова. С литературной критикой нередко выступала ее коллега, университетский профессор Надежда Комлик. Ельчане сумели так хорошо себя зарекомендовать, что в 2014 году «ПМ» предоставил им отдельный второй номер журнала. Интереснейшие статьи в нем представили Надежда Комлик и Наталья Борисова. Автор этих строк опубликовал роман «У судьбы — свой срок и выбор!», а Анатолий Коновалов и Александр Новосельцев — подборки рассказов. Новыми стихами украсили номер Ирина Семенюта, Татьяна Лапина, Юрий Ширяев и другие местные поэты.

Что касается пятидесятого номера, что мы видим в нем? Беру на себя смелость сказать: он получился не хуже тех, в которых некогда блистали своим талантом многие ельчане, как ныне ушедшие, так и живущие.

Практически не отрываясь, прочитал большую приключенческую повесть Александра Пономарева «Отряд Склон» о поиске его бойцами казны Касимовского ханства семнадцатого века.

В числе постоянных авторов «ПМ» в № 50 выступает Борис Бужор с рассказом «Сержант и коровий мальчик» о недавней, еще до конца не изжитой дедовщине в Российской армии, а Игорь Чичинов (к сожалению, единственный ельчанин в этом номере) — с фантастическим рассказом «Двести двадцатый». Из молодых, но уже успевших не раз напечататься в «ПМ», отметились Нели Бурлей и Виктория Арутюнян с рассказами, больше похожими на житейские истории, но проглатываемыми с интересом.

В поэзии номера — большая поэма Олега Шаповалова. Начинавший в восьмидесятые как журналист в липецком «Ленинском знамени», он сейчас один из руководителей московского еженедельника «Собеседник».

Во второй тетради журнала самое заметное произведение — перекличка двух авторов: прозаика Валентина Баюканского и поэта Алены Воробьевой под рубрикой «Книжная полка».

Есть еще несколько значимых и востребованных вещей. Тут и великолепная фотоподборка Ольги Беляковой, запечатлевшая липецких врачей, принявших участие в социальном проекте «Сердечные». И стихи из книги детского писателя Галины Соболевой «Жили-были крокодилы» с послесловием Татьяны Щегловой. И статья Сергея Миронцева о путешествии липецких писателей Александра Пономарева и Андрея Новикова «За Полярный круг и обратно с «Петровским мостом». И заметки Татьяны Нечаевой о творчестве скульптура Алексея Потапова. В общем, вполне профессиональные и интересные материалы, как и практически в любом предыдущем номере «Петровского моста».

Долгой жизни ему и расширения круга читателей!