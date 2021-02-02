С. С. Шикову — 100 лет!
5 февраля свой 100-летний юбилей отметит отличник народного образования РСФСР и СССР, участник Великой Отечественной войны Семен Самойлович Шиков.
Он начал свою педагогическую карьеру в Ельце еще в 1948 году. С 1958 по 1982 год возглавлял коллектив средней школы № 1 (ныне им. М. М. Пришвина).
Сейчас проживает у дочери в Санкт-Петербурге. Самое удивительное, что С. С. Шикова по-прежнему помнят и любят те, кого он когда-то учил, с кем вместе трудился, причем с годами эта любовь только крепнет, совсем как дорогое вино.
Проявил внимание
и попал под обаяние
Мне довелось общаться с Семеном Самойловичем, когда в один из приездов в Елец он приходил в редакцию «Красного знамени». Внимательно слушая о перипетиях его непростой судьбы, невольно попал под обаяние этого замечательного педагога, человека, фронтовика.
Оказалось, в юности Семен Шиков совсем не думал о карьере педагога. Мечтал, как большинство тогдашних мальчишек, стать военным. Поэтому еще в отроческие годы поступил в специальную артиллерийскую школу — были тогда и такие. А в 1939-м сдал экзамены в Ленинградское артучилище, закончить которое помешала Великая Отечественная война.
Почти сразу после ее начала курсантам-второкурсникам, в числе которых был и Семен, выдали новенькую форму с лейтенантскими петлицами и отправили на фронт.
Меж тем у нашего героя, который учился блестяще, была альтернатива. Ему предлагали поехать в Москву преподавать в столичном артиллерийском училище. Однако С. С. Шиков выбрал фронт. И отправился туда, получив должность командира батареи 76-миллиметровых орудий 842-го артполка.
На Запад продвижение,
под Ельней окружение
Молодой лейтенант сразу попал на один из самых трудных участков военных действий — под Ельню. Судьба наших войск на этом направлении поначалу, казалось, складывалась удачно. Красная Армия в первые дни августа 1941 года перешла в контрнаступление и продвинулась на Запад аж на 40 километров в глубь вражеской обороны! В те дни Семену довелось увидеть один из первых залпов реактивных минометов — «катюш».
Напротив позиции, которую занимала батарея Шикова, текла река. За ней на пригорке — деревушка, захваченная немцами. Фашисты, скрываясь в домах, вели оттуда шквальный огонь, и выкурить врага из укрытия никак не удавалось.
Внезапно лейтенант Шиков услышал мощный гул за спиной. Обернулся, где-то в дальней роще, над которой вдруг взметнулся столб дыма и пыли, раздался оглушительный скрежет и свист. А через мгновение на врага обрушился пылающий ад. Казалось, сама земля горит под ногами фашистов.
Впрочем, головокружение от первых побед и успехов под Ельней прошло быстро, сразу после того, как противник предпринял внезапное контрнаступление. В результате мощных ударов с флангов немцы окружили внушительную группировку Красной Армии. В «котле» под Ельней оказалось более 600 тысяч советских солдат и офицеров.
Смотрят — красный стяг,
оказалось, это враг
Семен Шиков оказался в числе небольшой группы солдат и офицеров, решивших пробиваться из окружения по ночам. Однако в каком бы направлении ни шел их крошечный отряд, он всюду натыкался на сильного, хорошо вооруженного и безжалостного врага.
Однажды рано утром, после очередной неудачной попытки прорыва к своим, лейтенанта Шикова разбудил радостный крик: «Ура-а-а, на-ши-и-и!». Выскочив из дома, где вместе с товарищами коротал ночь, Семен увидел, как по большаку, проложенному неподалеку от приютившей красноармейцев деревеньки, движется небольшая колонна танков. На переднем чуть колыхалось красное полотнище. «Ну, наконец-то, свои на выручку пожаловали! Как раз вовремя!» — подумал артиллерист и с легким сердцем бросился навстречу броневым машинам. Однако почти достигнув головного танка, он вдруг резко развернулся и рванул обратно к месту ночевки, под прикрытие бревенчатых стен.
Знамя на переднем танке было действительно красным. Но в самом центре полотнища белел круг, к которому, словно жирный паук, прилепилась зловещая черная свастика.
Вслед красноармейцам затарахтел пулемет, а резвые немецкие мотоциклисты, сопровождавшие танковую колонну, не дали нашим солдатам уйти, отрезав их от деревни. Так для Семена Шикова начался вражеский плен.
От голода дрожали,
но из плена бежали
Красноармейцев погнали к огромной двигавшейся вслед за фашистскими танками пешей колонне. Оказалось, это были тысячи таких же пленных советских солдат. Их охраняли немецкие автоматчики, шедшие с обеих сторон. На ночь огромную массу людей загоняли в специально подготовленные охраняемые лагеря: ровный участок поля, огороженный рядами колючей проволоки, с караульными вышками и прожекторами по периметру. Ночью конвой усиливали. Питались пленные подножным кормом. Раз в день сотню-другую человек под дулами автоматов вели на картофельные поля, попадавшиеся по пути, чтобы за несколько минут пленные нарыли клубней для себя и товарищей. От голода люди слабели до судорог.
Семен и еще шесть офицеров сговорились бежать во время одного из дневных переходов. В условленный момент их товарищи отвлекли ближайших конвоиров, и группа беглецов рванула в густые придорожные кусты, а затем дальше — в лес. Один из охранников в последний момент все же заметил неладное, и вслед убегавшим засвистели пули. К счастью, они никого не зацепили, а преследовать отчаявшихся людей в лесу враг, видимо, не решился.
Сбежавшие надеялись пробиться к своим или перебраться в Белоруссию к партизанам. По дороге питались все той же картошкой, да еще тем, что давали сердобольные жители сел, через которые пролег путь офицеров. Шли, как правило, ночью с большой опаской. Днем коротали время в почти обезлюдевших селах.
В одной из деревень Житомирской области Шиков едва не умер от появившейся на фронте и изрядно запущенной трофической язвы. От заражения крови спас местный фельдшер, выходивший больного. А вскоре после этого деревню освободили наши войска.
Его проверили
и взвод доверили
Офицеры СМЕРШа допрашивали и скрупулезно проверяли всех, кто по каким-либо причинам оказался на оккупированной врагом территории. Для многих такие разбирательства заканчивались отправкой на Север. Некоторых и вовсе расстреливали. Иных зачисляли в армию рядовыми и отправляли на фронт. И лишь немногих восстанавливали в офицерском звании. В числе этих немногих оказался и Семен Самойлович. Он получил лейтенантские погоны и назначение в 101-ю гаубично-артиллерийскую бригаду на должность командира взвода управления.
Боевые задачи, которые выполняло его подразделение, — разведка, связь, корректировка и координация орудийного огня. Каждая гаубица «Б-4» весила 19 тонн, а перевозилась она при помощи двух тракторов. Стреляла чудо-пушка снарядами свыше 100 килограммов (бетонобойный весил все 150 кг!), причем могла забросить такой «орешек» на расстояние свыше 20 километров. Не случайно орудие называли «Кувалда Сталина».
Однажды уже во время боев на границе с Германией бригаде гаубиц дали приказ уничтожить мощную долговременную огневую точку противника. Несколько десятков снарядов, выпущенных из орудий, сделали немцев сговорчивыми, и гарнизон дота сдался. Из бетонных укрытий с поднятыми руками вылезли 33 фрица.
Когда гитлеровцам задали вопрос, что заставило их сдаться, они испуганно молчали. Через какое- то время командир дота, офицер вермахта, вдруг невпопад заорал: «Чем нас бомбардировали!? Что это было?». Ответа любопытный немецкий офицер так и не услышал — фашисты попросту оглохли от взрывов гаубичных снарядов. Вот какое мощное оружие было у Красной Армии к концу войны!
Каждой из наград
по-особенному рад
Победу Семен Шиков встретил в Чехословакии, в небольшом уютном городке. Помнит, как вышел из дома, где квартировал, и увидел бегущих по улице солдат, которые что-то радостно кричали: «Победа! Войне конец! Мы победили! Ура!». У Семена от радости перехватило дыхание и почему-то подкосились ноги. Он тут же присел на ступени крыльца и едва не расплакался.
Впрочем, ожесточенные бои в Чехословакии продолжались еще недели две и после 9 мая. У немцев там был сильный укрепрайон. К тому времени Семен Шиков стал уже начальником дивизионной разведки. А его грудь украшал орден Красной Звезды, который ему особенно дорог.
Солдат и офицеров, бывших в плену и на оккупированной территории, командование награждало, мягко говоря, редко и неохотно. Несмотря на то, что лейтенанта Шикова за проявленное в боях мужество не раз представляли к орденам и медалям, «наверху» — в штабе бригады — наградные документы «заворачивали» назад. Ограничивались благодарностями и ценными подарками. Так Семен Самойлович получил письменную благодарность от имени Верховного Главнокомандующего, а еще приемник и велосипед. И только после войны к уже имевшемуся ордену Красной Звезды добавился орден Отечественной войны.
Чтобы дольше жил без бед
педагог, солдат, поэт!
После Победы С. Шиков демобилизовался. Женился, приехал к родственникам в Елец, где с 1948 преподавал математику в елецкой школе № 3. Закончил местный учительский институт (ныне ЕГУ им. И. А. Бунина), затем орловский педвуз. Работал в городском отделе народного образования, а с 1958 года — директором средней школы № 1 (ныне им. М. М. Пришвина).
Об этой школе, о людях, с которыми ему довелось трудиться, Семен Самойлович по сию пору вспоминает с большой теплотой и нежными чувствами.
Стараниями С. С. Шикова в СШ № 1 созданы музей, а также лучшие в те годы в области школьный отряд юных инспекторов дорожного движения и туристический клуб. Педколлектив здесь был столь сплоченным и дружным, что не только праздники, но и летний отпуск учителя проводили вместе — ездили на базу отдыха на живописный берег реки Дон.
По словам Семена Самойловича, на работу в родную школу он всегда приходил как на праздник. Даже гимн школы сочинил! Мало того, Шиков всерьез утверждает: коридоры и классы СШ № 1 обладают целебным эффектом. Когда дома у него вдруг разыгрывался радикулит, достаточно было пройтись по школьным аудиториям — и болезнь как рукой снимало.
Искренняя любовь к школе, коллегам, детям, а также честный, самоотверженный труд педагога и руководителя в 1981 году был отмечен высокой наградой Родины — орденом Трудового Красного Знамени.
На склоне лет судьба привела его в Санкт-Петербург, где живут дочь и младший сын Семена Самойловича. Но все же и в северной столице Шиков частенько вспоминает Елец. Под впечатлением этих воспоминаний он, бывало, писал стихи, например, поэму «Легенда», посвященную 135-летию со дня основания елецкой мужской гимназии (в нынешнем году ей уже 150 лет). Брошюрка стихов С. С. Шикова с дарственной авторской подписью есть и в редакции «Красного знамени». Журналисты, как и многие ельчане, присоединяются к многочисленным поздравлениям, которые получит наш замечательный юбиляр завтра. С днем рождения, Семен Самойлович, живите без бед как можно дольше!