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Важнейшее событие — открытие!

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В минувший вторник (2 февраля) в Ельце торжественно открыли Центр «Мой бизнес», расположившийся в отреставрированном трехэтажном здании по адресу: ул. К. Маркса, 15. Символическую красную ленту здесь перерезали заместитель главы администрации Липецкой области Д. Л. Аверов и глава города Е. В. Боровских.

Второй в регионе, на 6 районов

Новый Центр создали в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он стал вторым в нашем регионе после аналогичного учреждения действующего в Липецке, а в числе его главных задач: консультация и помощь в получении различных услуг и льгот по всем вопросам, связанным с ведением бизнеса, объединение предпринимателей и госструктур с целью взаимодействия на благо города и региона. Кроме того «Мой бизнес» призван стать площадкой для обсуждения острых тем связанных с организацией и ведением своего дела, а также оказанием широкого спектра услуг: от осуществления обучения, до выполнения самых разных заказов. Причем его деятельность не будет ограничена пределами Ельца, а охватит еще 6 ближайших районов нашей области.

Не только консультации

В торжественном открытии Центра приняли участие президент Липецкой торгово-промышленной палаты А. В. Гольцов, начальник управления экономического развития Липецкой области С. М. Курбатов, главы нескольких районов региона, руководители профильных комитетов и ведомств Ельца и региона, директора промышленных предприятий и учебных заведений.

На базе Центра «Мой бизнес» можно будет получить не только консультационные услуги, но и дополнительное образование в области технического творчества для студентов и школьников, которые получат возможность участия в разработке инновационных проектов. Здесь же есть целый класс для компьютерного моделирования, а также цех по изготовлению мелкосерийных изделий на высокотехнологичном оборудовании, например лазерном станке и 3D-принтере.

Реализовать бизнес-потенциал

«Мой бизнес» станет центром, где молодежь (старшеклассники и студенты) сможет научиться не только финансовой грамоте и поиску перспективных направлений деятельности, но и компьютерным расчетам, промышленному дизайну, инженерно-техническим навыкам, робототехнике.

Важно, что к этой работе подключатся и крупнейшие предприятия города АО «Энергия», «Елецгидроагреат», ОАО «Гидропривод», ПАО «Прожекторные угли», а также местные образовательные учреждения.

— Открытие Центра «Мой бизнес» одно из важнейших событий, целенаправленный шаг в деле реализации соответствующего национального проекта на территории Ельца. Уверен, это придаст новый импульс развитию частного бизнеса и молодежной инициативы, — подчеркнул глава города Е. В. Боровских.

Зам. главы администрации Липецкой области Д. Л. Аверов поздравил присутствующих с открытием Центра, поблагодарил за работу по его организации и строительству всех кто к этому причастен и призвал реализовать через «Мой бизнес» огромный предпринимателский потенциал Ельца.

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