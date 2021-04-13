На заметку начинающим

Людмила ЩЕТИНИНА,

ул. Я. Фабрициуса

Май — время посева и посадки большинства овощных культур: капусты, моркови, салата, редиса, огурцов, бобовых, редьки, чеснока, щавеля, лука, хрена, укропа и других. Поделюсь своим опытом в этой области.

Капуста

не любит тени

Рассаду белокочанной капусты из парника в открытый грунт можно высаживать в середине мая, а цветной и краснокочанной — в конце месяца. Капуста не терпит кислых почв, поэтому землю необходимо предварительно нейтрализовать известкованием (300 — 400 граммов извести-пушонки на квадратный метр).

При посадке рассады следите, чтобы не засыпать землей ростовое сердечко (точку роста). Не забудьте обильно полить пересаженную рассаду. Затем, вплоть до формирования кочана, частые поливы не нужны: переувлажненную почву эта культура не любит.

Капуста светолюбива, поэтому высаживать рассаду лучше на открытых, не затененных местах (в стороне от деревьев, кустарников, строений). Лучшие предшественники капусты — бобовые культуры, томаты, картофель, лук, огурцы.

Семена для выгонки рассады белокочанной капусты лучше высевать в первой декаде апреля.



Редис

скороспелый

Это культура хладостойкая и скороспелая, поэтому первый посев можно производить в начале мая. Примерно через месяц вы уже получите первый урожай. А чтобы редис был на столе все лето, рекомендуется делать три срока посева — в мае, в конце июня и в конце июля.

Не загущайте посев, иначе редиса вам просто не вырастить. Следите при прореживании, чтобы расстояние между растениями в ряду было не менее 5 сантиметров, а в междурядье —15 сантиметров.

Редис требователен к влаге. При недостатке ее он вытягивается в стебель, а корнеплоды получаются жесткими и почти несъедобными. Поэтому в сухую погоду грядки с редисом желательно поливать ежедневно вечером или в крайнем случае не реже трех раз в неделю.



Нетребовательная редька

Время для посева редьки — начало мая. К почве редька не требовательна. Нельзя вносить под нее свежий навоз, так как корнеплоды будут рыхлыми и невкусными. Обычно под редьку не выделяют специальной грядки, а для экономии территории размещают семена по краям других овощных грядок. Семена заделывают неглубоко, всего на 2 — 3 сантиметра.

Посеять можно и густо, но затем обязательно сделайте прореживание. С таким расчетом, чтобы растение от растения находилось на расстоянии 12 — 14 сантиметров. При загущенных посевах растения идут в стрелку (стрелкуются), теряют качество и урожайность.



Севок

пойдет впрок

Наиболее распространены лук репчатый и лук-батун. Лучше всего товарный лук получается из севка. Культура не любит кислых почв, хорошо растет на перегнойной земле.

Перья у лука желательно обрывать для еды как можно меньше, иначе луковица сформируется небольшой. Для выгона лука на перо лучше использовать многозачатковые сорта семян чернушки, а также лук-шалот и лук-батун. Чтобы урожай лука был выше, его семенную стрелку нужно срезать ниже утолщенной части стрелки.



Чеснок

«по чесноку» сажать нельзя

Чеснок бывает озимый и яровой. Озимый высевают осенью под зиму. Урожай дает хороший, но хранится плохо. Яровой высаживают в мае. Хранится в течение зимы хорошо. В отличие от озимого яровой чеснок не стрелкуется.

Чеснок (как и лук) нельзя размещать «по чесноку», то есть ежегодно необходимо менять место посадки. Лишь спустя четыре года можно вновь использовать прежние грядки. Если это правило не соблюдать, чеснок (и лук тоже) будет поврежден болезнями, снизится урожайность. Такой чеснок плохо хранится.



Морковь: важно вовремя проредить

Это «растение длинного дня», поэтому высаживать морковь нужно на хорошо освещенных участках. Поч­ву любит супесчаную, рыхлую. Не рекомендуется под морковь вносить свежий навоз.

Лучшее время сева — как только оттает и поспеет земля. Но можно сеять и осенью (под зиму), перед наступлением устойчивых заморозков. Семена высевают в бороздки глубиной 1,5 — 2 сантиметра загущенно, а когда появятся всходы, прореживают, чтобы растения были друг от друга не ближе 4 — 5 сантиметров, а между бороздками — 10 — 15 сантиметров. Если этого не сделать, морковь вырастет мелкая и уродливая.

Растение довольно засухоустойчивое, полива требует в основном в период прорастания семян и интенсивного роста корнеплода. Частые поливы вредны, потому что морковь из-за переувлажнения начинает трескаться и загнивать.

Урожай снимают по мере подрастания корнеплодов, а заготовку на зиму делают в конце сентября, начале и даже середине октября. Вообще морковь убирается одной из последних из всех овощных культур. При уборке сразу срезайте ботву у самого края головки, чтобы не подвяли корнеплоды.



Огурцы:

не допустить загущения

Начало мая (или конец апреля) — время посева семян огурцов на рассаду. Лучше сеять в смесь (1 часть дерновой земли, 1 часть торфа и 2 части опилок). Для каждого растения нужно заранее приготовить поли­этиленовый (или из прочной бумаги) стаканчик. Когда рассада даст 3 — 4 настоящих листка, ее переносят в парник, а в середине июня — в открытый грунт.

Пересаживать рассаду нужно вместе со стаканчиком, чтобы не повредить очень нежные корешки. Ни в коем случае нельзя выдергивать рассаду руками, так как она или погибнет, или будет долго болеть.

Огурцы любят тепло, свет и влагу. Все эти условия им можно создать в теплице или в парнике. Простейшие парники сделать несложно. Из толстой проволоки или тальниковых прутьев делают дуги, втыкают их концами вдоль грядки и закрывают пленкой. Высота над грядкой должна быть не менее 60 сантиметров, иначе растения запарятся в духоте.

Периодически в теплое время дня пленку следует снимать для проветривания и доступа к цветкам насекомых. Нельзя допускать сквозняков, так как огурцы их плохо переносят. Поливать огурцы рекомендуется только прогретой на солнце водой (или подогретой специально). После высадки рассады поливы делают умеренно, 2 — 3 раза в неделю, а в период плодоношения — через день. В жаркую погоду лучше поливать в конце дня или рано утром. Чем чаще пчелы посещают цветки, тем обильнее плодоносят растения. Но пчелы садятся только на сухие соцветия, поэтому поливы и опрыскивания лучше делать до начала массового облета насекомых, то есть или рано утром, или вечером.

Одна из характерных ошибок начинающих огородников — загущение посевов огурцов. В лунку можно посеять 3 — 4 семечка или 2 стаканчика с рассадой, но затем оставить в ней лишь одно, самое развитое растение, а остальные удалить. Вскоре плети разрастутся, у них отрастут крупные листья. При загущенной посадке они будут мешать друг другу, затенять. Поэтому плохо станут развиваться боковые побеги, а значит, меньше будет завязей огурцов.

Располагать растения друг от друга в ряду лучше на расстоянии 50 — 60 сантиметров, а между рядами — 60 — 70 сантиметров. Не пользуйтесь свежими семенами (прошлогодними), так как они больше дают мужских цветков, от которых завязи не образуются. Лучше, если семена полежат в состоянии покоя два-три года. У таких семян всегда меньше пустоцвета.