О Бунине на равных

Ольга Ельникова

В театре «Бенефис» завершила свою работу лаборатория, посвященная творчеству нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина. Руководил лабораторией известный в России театральный деятель, преподаватель ГИТИСа, эксперт фестиваля «Золотая маска» А. А. Вислов.



Участие в этом проекте приняли режиссеры Денис Кожевников (Ярославль), Владимир Кузнецов (Владимир), Тимур Кулов (Казань).





Театральная лаборатория – это весьма востребованный сегодня вид творческого эксперимента, суть которого в том, что за считанные дни, иногда буквально за 5 или 6 репетиций режиссер и актеры создают эскиз спектакля, и представляют его на суд зрителей. Иногда из эскиза возникает впоследствии полноценный спектакль. Иногда не возникает ничего.



Труппа в результате получает хорошую «встряску», поскольку работа в таком напряженном режиме это тяжелый и, одновременно, радостный труд. Публика знакомится с новыми именами и с новыми творческими манерами. Репертуар театра обогащается новыми спектаклями. Словом, со всех сторон хорошо.



Для «Бенефиса» это не первый опыт такого рода, несколько лет назад на базе нашего театра уже проходила лаборатория под руководством критика О. С. Лоевского, посвященная современной драматургии. Однако, нынешняя лаборатория, безусловно, станет первой в своем роде, поскольку посвящена она судьбе и творчеству нашего великого земляка.



Были показаны четыре эскиза. Владимир Кузнецов представил сценическую версию глав из «Деревни», Денис Кожевников работал над «Натали», Тимур Кулов показал эскиз «Бунин в халате», основанный на письмах и мемуарах, а сам руководитель лаборатории Александр Вислов — «Антоновские яблоки». Это были очень разные работы, объединенные любовью к творчеству Бунина и желанием понять, какой отклик находит оно сегодня.



Эскиз «Деревни», которым открылся показ «лабораторных работ», стал самым жестким сюжетом всего проекта. Это и неудивительно, поскольку повесть Бунина тоже относится к числу наиболее мрачных произведений русской литературы. Сделать инсценировку всей повести создатели эскиз не успели, ограничившись отдельными главами. Однако, и в том, что было показано, ясно читался режиссерский замысел – продемонстрировать столкновение двух совершенно противоположных точек зрения на Россию и ее исторический путь. Два брата, Тихон и Кузьма Красовы (артисты Андрей Скоров и Дмитрий Голобородов), сходятся в споре, и Тихон отстаивает свой патриархальный мир, а образованный Кузьма кричит о том, как плохо и неправильно все в России. И эти споры начала прошлого века оказываются невероятно созвучными тому, что мы встречаем сегодня всюду – от телеэкранов до социальных сетей. И разворачивается страшная история Молодой (Алина Ломакина), которая, вроде бы, подтверждает правоту всех обличителей ужасов русской глубинки. Но звучит русская песня (руководит вокальной группой Марина Медных), и становится ясно, что ни «почвенник», ни «западник» ничегошеньки о настоящей России, ее глубине, мощи и трагическом пути не знают.



Не менее интересной и глубокой получилась попытка прочтения «Натали». Этот «маленький роман» по выражению самого Бунина, пытались перенести на сцену не раз. В том числе, есть такой спектакль и в репертуаре Липецкого драматического театра «На Соколе». Однако, эти попытки редко увенчивались успехом, настолько легка и эфемерна ткань повествования Бунина, полная чувственности и горечи о несбывшемся. Адаптировать это повествование для сцены – весьма рискованная затея. Однако, наш гость из Ярославля справился с этой сложнейшей задачей. Он соединил два рассказа Бунина – «Темные аллеи» и «Натали». Главного героя играют два актера — Владимир Громовиков (взрослый Дмитрий) и Евгений Ермаков (юный Митя). Софью мы тоже видим в исполнении двух актрис – Ольги Климовой и Киры Оборотовой в образе юной Сонечки. Натали исполнила Татьяна Швец.



Взрослые, умудренные жизнью и сполна испившие горечи потерь люди вспоминают свою молодость и смотрят на себя юных – смотрят с умилением и печалью, понимая, что ни ошибок уже не исправить, ни былого не вернуть.



Пожалуй, из всех работ, представленных входе лаборатории, «Натали» — наиболее законченная. Еще один, два штриха – и этот спектакль мог бы стать украшением нашего репертуара.





Если продолжать говорить о лабораторных эскизах в категориях «самый-самый», то «Бунин в халате» стал, безусловно, самым дерзким спектаклем. Тимур Кулов выдал смесь из дневников и писем самого Бунина и посвященных Бунину, телевизионного шоу, эстрадных скетчей и, местами, откровенного стеба. Смесь получилась вызывающе-яркой, местами пикантной (Бунина играла… Людмила Луник), но в целом вполне убедительной.



И, наконец, «Антоновские яблоки». Александр Вислов, предваряя показ этого эскиза, сообщил вещь очевидную: это произведение Бунина на сцену перенести невозможно, настолько оно самодостаточно и музыкально. Это можно попытаться станцевать, можно прочесть или даже пропеть. Но сыграть «Антоновские яблоки» — затея, изначально обреченная на провал. Но мы все же попытаемся.



Попытка вылилась в занятное высказывание об актерах и актерстве, о том, что такое Бунин для современного читателя. И, самое главное – о России, той России, которую мы потеряли, и о которой скорбят все, кто читает «Антоновские яблоки». В какой-то момент «капустник», разыгрываемый на сцене Виктором Проняшкиным, Юлианой Веленской, Натальей Кирьяновой, Ириной Проняшкиной сменяется глубоким и вдумчивым прочтением текста Бунина, и гаснет свет, и горит свеча, и становится ясно, что Бунин и сегодня такой же живой и востребованный, как и сто лет назад.



Какой из спектаклей решит сохранить руководство театра, опираясь на результаты зрительского голосования – покажет время. Но уже сейчас очевидно, что лаборатория была очень полезна труппе театра и подарила много прекрасных эмоций публике.



P.S. Необходимо отметить еще одну важную вещь: во всех эскизах приняли участие актеры молодежного театра-студии «Проект» под руководством О. Климова. Многие из этих ребят показали вполне достойные актерские работы, находясь на сцене рядом с «мэтрами» нашего театра.