От биржи до карьерного центра

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

В понедельник, 19 апреля, исполнилось 30 лет государственной службе занятости. В этот день в 1991 году вышел соответствующий федеральный закон. А уже 1 июля того же года в Ельце на улице Мира открылся городской центр занятости. В 2000 году он поменял прописку и переехал в отдельное двухэтажное здание в переулке Мельничном.

Ежедневно сюда по различным вопросам обращаются до ста человек. Всего же за 30 лет ЦЗН посетили более 192 тысяч клиентов! Специалисты оказали содействие в поиске работы почти 143 тысячам из них. Дополнительные профессии по направлению ЦЗН получили свыше 8500 ельчан. И, конечно же, чтобы шагать в ногу со временем, все три десятилетия центр занятости населения менялся и преобразовывался. О его прошлом и настоящем мы беседуем с и.о. директора Елецкого городского центра занятости Т. А. Вдовченко.

И. о. руководителя городской службы занятости населения Т. А. Вдовченко.

Заместитель начальника отдела рынка труда и содействия занятости населения Е. Ю. Бабышева (справа) и инспектор Е. В. Шеламова.

И кирпичом платили

— Татьяна Анатольевна, какие периоды существования службы, по вашему мнению, наиболее яркие и запоминающиеся?

— Наша работа тесно связана с общественно-политической и экономической ситуациями в стране, регионе, городе. К примеру, взять такой показатель, как коэффициент безработицы. На 1 января 1992 года, когда служба только начинала свою деятельность, он равнялся 0,005 процента — то есть особых проблем с трудоустройством у ельчан не было, все заводы и фабрики в большинстве своем стабильно работали. А уже в начале 1997 года, когда обанкротилась «Эльта» и тысячи горожан оказались за заводскими воротами, стало лихорадить и другие местные предприятия, начались массовые сокращения, уровень безработицы в Ельце вырос до 3,52 %.

Вообще период конца 90-х годов для всех выдался тяжелым, и наша служба не стала исключением. Государство финансировало пособия по безработице с большими перебоями, горожане буквально осаждали центр занятости, требуя положенные им по закону денежные средства. И тогда мы были вынуждены заняться бартером: заключали договоры с еще работающими предприятиями и выдавали людям пособия тушенкой, сахаром, постельным бельем и даже кирпичами…



В новый формат семимильными шагами

— Наверняка и прошлый, 2020-й, который испытывал всех нас на прочность из-за ограничений, связанных с борьбой за нераспространение новой коронавирусной инфекции, внес в работу центра занятости свои коррективы…

— Безусловно! Прежде всего нам пришлось перестроить работу так, чтобы скрупулезно выполнить все требования Роспотребнадзора и гарантировать сотрудникам безо­пасность. Приходилось работать с большим напряжением, порой без выходных, чтобы в срок обеспечить всех обращающихся к нам беспрецедентными мерами поддержки, которые ввели Президент и Правительство в России. Был значительно увеличен размер пособий по безработице и автоматически продлевались сроки их выплат, появились доплаты на каждого ребенка в семьях, где родители не были трудоустроены. Предприниматели, которые не могли продолжать свое дело из-за ограничений в связи с пандемией, тоже регистрировались в качестве безработных, и им полагалось пособие. При этом ЦЗН практически перешел на дистанционные формы работы. Через портал госуслуг к нам обращались люди даже из других регионов страны! Непривычные ощущения: в коридорах пусто, а наши специалисты загружены работой как никогда!

Однако было бы неверным не отметить тот факт, что пандемия и связанные с ней ограничения помогли сделать большой шаг в освоении и использовании нового цифрового формата работы. Зато теперь эти технологии стали привычными, даже обыденными, значительно упростив ряд процедур и действий.



Пилотный проект

и модернизация

— На что сегодня, в год своего 30-летия, нацелен коллектив службы занятости Ельца?

— Нас ожидают большие, если не сказать глобальные, перемены! В прошлом году, несмотря на работу в условиях пандемии, мы вступили в стадию модернизации в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», стали пилотным центром. Повторюсь: наша деятельность тесно связана с общей ситуацией в стране. Так вот, назрела необходимость, даже потребность, в преобразованиях. В новых условиях позиционируем себя не как биржа, а как «Карьерный центр «Работа в России».

— И чем новый центр будет отличаться от прежнего?

— Отличия даже чисто внешние: у сотрудников униформа, фирменный знак учреждения — в общем, единый стиль, который позволит отличать нас от других госслужб и добавит узнаваемости. Изменится и формат приема: до конца года первый этаж преобразуется в один большой зал с приемом «в одно окно» — как в МФЦ.

Нас ожидают перемены и в сути работы. Например, инспекторы станут карьерными консультантами. Их задача — обеспечивать обратившегося к нам человека всеми необходимыми услугами, что подразумевает индивидуальный подход к каждому клиенту. Карьерный консультант должен стать своеобразным поводырем: четко и точно представлять себе статус человека, понять, зачем он к нам обратился, какой помощи ожидает, чем бы хотел заниматься. Иными словами, увидеть потребности клиента и помочь их достичь. Для этого предлагать подходящие именно ему варианты имеющихся в нашем арсенале услуг, например повышения квалификации, получения новой профессии, открытия собственного дела и т.д.

При этом карьерный консультант должен в случае необходимости работать со сторонними организациями. Например, помочь клиенту с оформлением ребенка в детский сад. Я уж не говорю об активной поддержке человека, пожелавшего открыть собственное дело. Тут наш сотрудник должен стать посредником и свести клиента со специалистами центра социальной защиты населения, занимающимися социальным контрактом, способствовать получению услуг в центре «Мой бизнес» и т. д. В общем, делать все возможное, чтобы клиент достиг желаемого результата.



О выпускниках

и работодателях

— Судя по всему, изменится и технология, система работы центра?

— Конечно! Уже сейчас мы заняты разработкой двух блоков: «Жизненная ситуация» для применения в работе с обращающимися к нам людьми и «Бизнес-ситуация» — для работодателей. Первый блок содержит несколько моделей для разных слоев населения.

Например, возьмем выпускников, получивших профессии в средних и высших учебных заведениях. Сегодня их трудоустройство заметно отличается от схем, которые мы применяли ранее. Потому что сами молодые люди стали другими, у них своя система ценностей, видение своего профессионального роста и всего жизненного пути. Наконец, они в большинстве своем значительно амбициознее своих предшественников. Задача нынешней модели оказания им помощи в трудоустройстве — пройти вместе с ними всю цепочку процесса, увидеть их глазами сильные и слабые стороны возникающих ситуаций, понять, что можно изменить. А также сориентировать их на современном рынке труда, информировать о требованиях, предъявляемых серьезными производствами и компаниями. Наконец, просто помочь написать резюме, способствовать встрече и общению с потенциальными работодателями, организовать видеособеседование и т. д.

Аналогичная схема взаимодействия с работодателями. Здесь тоже важно посмотреть на существующую традиционную модель с позиций руководства предприятий и организаций. Найти прорехи и неудобства, определить варианты помощи, например при наборе кадров на сезонные работы, или сделать привлекательным для работодателей квотирование мест для социально незащищенных слоев населения и т. д.



Крепкое

связующее звено

— Как быстро новые схемы начнут применять в каждодневной практике?

— Они, как всякое новшество, должны пройти тестирование, доказать свою жизнеспособность. И уже затем, после отработки алгоритма действий, мы дадим им путевку в жизнь.

— Что вы сами и весь коллектив центра ожидаете от грядущих перемен?

— Мы, по сути, — связующее звено между населением и работодателями. Поэтому наша работа должна стать надежной, высококвалифицированной, вызывающей доверие у обеих сторон процесса, и действительно способствовать развитию экономики города, региона и страны, а также профессиональному росту каждого обратившегося к нам человека. Ведь от успешной карь­еры отдельных людей напрямую зависит стабильность всей страны.



Из истории вопроса

Первое упоминание о работе городской биржи труда обнаружилось в справочном календаре 1909 года, изданном Елецким уездным земством — этот документ хранится в городском краеведческом музее. В «Советской газете» за 1918 год, а также в «Сохе и молоте» за 1919 и 1920 годы тоже можно найти сообщения из биржи труда. Однако в 1930 году советская власть объявила безработицу вне закона, а биржи труда расформировали. И только во второй половине 60-х годов прошлого века в стране снова вернулись к проблеме обеспечения работой. Вначале это были бюро, затем их преобразовали в центры по трудоустройству, переобучению и профориентации граждан.