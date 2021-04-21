О хранителях нашей старины

В преддверии Международного дня охраны памятников и исторических мест в нашем городе были подведены итоги конкурса «Хранители елецкой старины-2021», который проводится по инициативе общественного движения «Мы из Ельца» при участии исследовательского центра «Грани» и Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области.

Е. Орлова (в центре), Д. Ляпин и Л. Черепанникова.

Конкурс существует с 2017 года и направлен на привлечение внимания ельчан к актуальной проблеме сохранения исторического облика деревянных зданий, являющихся одной из составляющих элементов самобытной архитектуры города Ельца. Для сохранения неповторимой атмосферы и уникальности города, важными являются все составляющие компоненты: это и фасады зданий с резными деревянными наличниками, и витиеватые кронштейны, которые поддерживают крыши и карнизы с затейливой резьбой; деревянные, кирпичные и каменные ограждения, выполненные в традиционных формах для города; и подпорные белокаменные стены и фрагментами белокаменных «плитуаров».

В этом году выбор пал на деревянный дом, расположенный на одной из главных улиц города – Коммунаров, ранее носившей название улица Орловская. Дом номер 17 является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Остапцевых, сер. XIX в». Дому более 160 лет. Сруб на высоком белокаменном цоколе обит горизонтальным профилированным гонтом. Крыша скатная с полувальмой. Наличники, скорее всего более позднего происхождения нач. XX в., решены в виде плоских рамок и соединены стилизованными кронштейнами с прямыми сандриками.

Дом с богатой историей, связан с фамилиями Лопуховых, Остапцевых, Орловых… В семье много одарённых художественных и музыкальных натур.

Дом связан с именем юного героя Великой Отечественной войны Вити Орлова. Вместе с мамой Марией Николаевной он приехал в Елец в 1930-е

годы и проживал в семье отчима Михаила Васильевича Остапцева. На стене дома имеется памятная табличка, посвященная юному партизану и разведчику, погибшему в декабре 1941 года под селом Екатериновка Елецкого района.

Вот такой он — этот дом. Сейчас он разделён между двумя семьями. В одной из половин проживает Елена Владимировна Орлова, внучка Михаила Васильевича Остапцева. Все живущие здесь с большой теплотой и любовью отзываются о доме.

У древесины много положительных качеств, в доме из дерева дышится легко, однако, по словам наших победителей, такие здания постоянно требует внимания и заботы. Многое делают своими руками хозяева дома, применяя традиционные материалы и технологии. Дом является прекрасным примером дружеских отношений соседей и уважительного отношения к своему общему крову. Сруб выкрашен в один цвет, сделан единый цоколь и крыша покрыта одним материалом. В результате это здание предстает в своей полноценной красоте, как единый образ деревянной городской архитектуры середины XIX века. Хочется сказать слова благодарности хозяевам за возможность увидеть лицо дома, которому больше 160 лет!