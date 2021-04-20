В музее имени Т. Н. Хренникова открылась выставка алмазной вышивки ельчанки Надежды Владимировны Поповой «Двух жизней нет…». Эта строчка из песни Тихона Николаевича на стихи А. Софронова к кинофильму «Операция на сердце» в название вынесена совсем не случайно…



«Активистка, комсомолка…»

«…И в жизни легких нет путей-дорог, но ты живешь всем бедам поперек: ведь ты же знаешь — некуда свернуть, ты, как в тайге, прокладываешь путь!» — так звучит один из куплетов уже упомянутой песни. И все слова — словно про Надежду Владимировну Попову.

Ее судьба до определенного момента мало чем отличалась от жизненного пути сотен девчонок: школа, техникум, завод, в нашем случае элементный (ныне АО «Энергия»). Работала инженером-конструктором, несколько лет — секретарем главного инженера М. В. Каменева. Была боевой и активной — возглавляла сначала комсомольскую, потом профсоюзную организации заводоуправления, пела в заводском хоре. Без ее участия не обходилось ни одно мероприятие на предприятии. А когда в городе начали возводить молодежный жилищный кооператив, без колебаний вступила в него и почти год, как и требовалось по договору, отработала на стройке и получила квартиру. При этом не забывала о рукоделии: от мамы к ней перешло умение вышивать крестиком, а еще она отлично вязала — вся семья щеголяла в красивых, оригинальных и удобных вещах, созданных Надеждой Владимировной.



«Пришла беда

откуда не ждали»

А потом в дверь счастливой семьи Поповых постучалась беда. «Пришла откуда не ждали» — точно так, как говорится в сказках. Надежда Владимировна заболела: ее буквально сбил с ног артроз всех суставов. Несколько лет она отчаянно боролась с коварным недугом, но он оказался сильнее. И она села в инвалидную коляску…

Это было для Н. В. Поповой настоящим шоком: обычные действия, которые мы в нормальной жизни делаем автоматически, для нее стали невозможными. Ноги в коленях не разгибались, пальцы на руках не слушались. Конечно, рядом была семья: заботливый муж, сын, дочка — все поддерживали ее как могли, помогали справляться с навалившейся бедой. Но она понимала всю тяжесть ситуации и никак не могла смириться с тем, что прежней жизни уже не будет. И хотя считала себя сильным, практичным человеком, порой отчаяние захлестывало. Она замкнулась, никому не звонила, даже лучшей подруге Лене Васильевой, только молча глотала таблетки, чтобы приглушать физические страдания. С болью души справляться было труднее.



Нет легких путей

Но однажды ее дочь рассказала, что была в гостях у знакомых и увидела рукоделие хозяйки дома: она не вышивала, а по готовой канве выкладывала в нужные места мизерный бисер, и получались необыкновенной красоты картины! Надежда Владимировна решила попробовать — надо же себя чем-нибудь занять, отвлечься от печальных мыслей, направить энергию в творческое русло.

Первая работа давалось очень тяжело. Да, алмазная вышивка, или, как ее еще называют, живопись, обходится без традиционных ниток и иголок. Мелкие разноцветные камни, смальта, керамическая плитка или другие материалы выкладываются по готовому чертежу как мозаика. Но это тонкая, кропотливая, почти филигранная работа — подцепить мизерную частичку специальным карандашом и установить ее точно в нужное место. Все это надо проделать пальцами, которые Надежду Владимировну едва слушались. Превозмогая боль, усилием воли заставляла себя взять очередную бусинку.

Зато когда эпизод будущей картины был готов, она поняла: у нее неплохо получается! Радости не было предела… Н. В. Попова буквально ожила — у нее появилась цель. Каждый вечер она засыпала с мыслью о том, что завтра вновь займется любимой живописью.



По пути Хренникова

Постепенно Надежда Владимировна развивала мелкую моторику рук. И именно она помогла ей справиться с недугом! Сегодня Н. В. Попова говорит, что вышивка ее буквально спасла: спустя какое-то время после активных занятий этим рукоделием боль в руках стала проходить, а пальцы вновь обрели прежнюю подвижность. Это ли не чудо! Больше того — она почти отказалась от болеутоляющих лекарств, и это тоже благодаря новому увлечению!

Понемногу она приходила в себя, оттаивала. Начала заново общаться с друзьями, училась радоваться жизни. Сегодня шутит: «Если в той жизни муж мне помогал на кухне, то теперь я ему». Однажды, разговаривая с подругой Еленой Алексеевной Васильевой (многие в городе знают ее как экскурсовода Елену Елецкую), поведала, что у нее собралась коллекция картин. Та предложила свою помощь в организации выставки.

Местом экспозиции стал музей им. Т. Н. Хренникова. Оказалось, не случайно: как известно, в семье Хренниковых рукоделием занимались и взрослые, и дети: вязали крючком и на спицах, плели кружева. Сам Тихон Николаевич мастерски справлялся с коклюшками и вспоминал, что некоторые элементы, такие как насновка, у него получались даже лучше, чем у сестер…



«И счастлив ты,

что все идешь вперед»

В одном из залов дома-музея разместились 24 работы Н. В. Поповой. В их числе немало картин, на которых изображены цветы: розы, пионы, сирень, хризантемы, ромашки, васильки, маки. Выбор мастерицы понятен: они яркие, сочные, жизнеутверждающие, создающие настроение. Но в последнее время, как рассказывает Надежда Владимировна, ей нравится создавать пейзажи. Таким образом появились «Русская тройка», «Цветущий луг», «Золотая осень», «Умиротворение», «Горный водопад» и другие. Она даже отважилась «замахнуться» на известную «Прекрасную шоколадницу» (оригинал швейцарского художника Ж. Э. Лиотара находится в знаменитой картинной галерее в Дрездене), и у нее получилось!

И еще одно счастливое совпадение. Внук Тихона Николаевича журналист, писатель, председатель благотворительного фонда имени Т. Н. Хренникова А. И. Кокорев, в очередной раз бывая в Ельце, увидел и саму выставку картин, и услышал невероятную историю судьбы Н. В. Поповой. Они его так поразили, что фото Надежды Владимировны и рассказ о ней он намерен опубликовать в своем журнале «Я могу!».

«И счастлив ты, что все идешь вперед, и счастлив ты, что жизнь полна забот», — эти строки из песни на музыку Хренникова тоже про Надежду Владимировну Попову — не сломленную, не отчаявшуюся, сумевшую найти себя в своей новой жизни…