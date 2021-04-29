Татьяна ЩЕРБАТЫХ

«Красное знамя» уже сообщало о том, что в городе состоялась конференция, посвященная взаимодействию различных структур и организаций в сфере гостеприимства. По мнению специалистов администрации муниципалитета, именно с этого, казалось бы, очень простого шага и надо начинать развитие туризма в Ельце.

Одна из достопримечательностей Ельца — Красная площадь.

Исторический центр Ельца: памятник Н. Н. Жукову — толп туристов пока не видно.

Это фото — пример того, как не должно быть после создания дизайн-кода.

Ревитализация — возвращение жизни

Сфера туризма относится к числу наиболее пострадавших от пандемии и связанных с ней ограничений. А выходить из кризиса нужно, имея четкое представление о том, в какую сторону двигаться и что конкретно предпринять, как преподнести Елец, чтобы, по словам главы города Е. В. Боровских, «сюда захотелось приехать».

Задача и в самом деле непростая. Вопрос: какие ассоциации возникают у каждого из нас при словосочетании «внутренний туризм»? Москва, С.-Петербург, Казань, Кавказ, Крым, Карелия, Байкал, Золотое кольцо… При этом у каждой из этих территорий сложился определенный образ. К примеру, в Крым или на Кавказ мы едем за пляжным отдыхом и одновременно посмотреть удивительные пейзажи и памятники, на Алтае хотим насладиться нетронутой дикой природой, в Кижах запечатлеть в памяти мастерство и творчество предков. А что делать нам, ельчанам? Какими точками притяжения можем привлечь туристов?

Строить что-то новое, эксклюзивное? И долго, и дорого, и к тому же все стоящие идеи уже претворены в жизнь в других местах. Как заметил глава Ельца Е. В. Боровских, у нас другой путь: «Сохранить, приумножить, показать». При этом слово ревитализация должно стать ключевым: буквально оно означает «возвращение жизни», в нашем случае — восстановить, воссоздать, оживить то, что у нас есть.



Кладезь самобытности

А есть у нас, по выражению Боровских, «кладезь самобытности». Буквально посчитано: 332 объекта культурного наследия, 15 действующих православных храмов, 13 крупных событийных мероприятий, 9 уникальных локаций вокруг Ельца, а вкупе с соседним Задонском это 75 различных интересных объектов! А еще известные на весь мир Хренников, Розанов, святитель Иннокентий архиепископ Херсонский, Бунин, Пришвин, Семашко, Виноградов и т. д. (кстати, в этом году управления культуры Ельца и региона совместно с центром туризма готовят большой фестиваль, посвященный Т. Н. Хренникову). Из плюсов еще транспортная доступность, а кроме того, у нас благоприятный климат и большой выбор обзорных маршрутов, как говорится, на любой вкус и кошелек.

Казалось бы, турист должен к нам валом валить и причем оставаться у нас на ночь, что очень важно для экономики туриндустрии: чем больше ночевок, тем больше средств путешественник здесь оставит, что, соответственно, плюсом отразится на сфере гостеприимства. Но что-то толп гостей на улицах города пока не видно. В чем проблема? Как изменить ситуацию?



Дизайн-код

и лицо Ельца

Специалисты администрации и ее структур, так или иначе связанных со сферой гостеприимства, приоритетной задачей на этом этапе видят прежде всего взаимодействие работающих в области туризма предприятий, организаций, предпринимателей и всех их вместе — с органами власти. При этом последняя приветствует новые, интересные идеи и обещает всяческую поддержку и помощь. Важно понять, что делать уже сейчас, сегодня, чтобы действительно превратить Елец в туристический центр.

Некоторые новые задумки уже есть. Например, главный архитектор города М. С. Молодых в числе первоочередных задач видит создание дизайн-кода туристической зоны Ельца. Это такой свод правил и рекомендаций по созданию единой стилистики. Он позволяет при минимальных затратах преобразить город (или его часть — историческую, как у нас), подчеркнуть уникальность, своеобразие, идентификацию, то есть «привести в соответствие» аляповатые, разномастные вывески, рекламные объекты, создающиеся по принципу «кто во что горазд». Из-за этого не видно уникальной городской среды, ее архитектуры. «Уж очень режет глаз кричащая реклама», — подчеркнула М. С. Молодых. Поэтому есть предложения по оформлению и расположению вывесок и рекламных материалов (например, для исторических использовать стилизованные под старину металлические кронштейны), их типу и цветовой гамме. Имеются интересные идеи по обустройству архитектурных элементов на входах в здания, использованию графики, а также по заполнению свободных торцов многоэтажных зданий. Все это вкупе поможет Ельцу обрести свое собственное, не похожее на другие лицо.



О новом сайте, сувенирке

и не только

Своим видением решения проблемы поделился и руководитель туристско-информационного центра П. П. Семенов, тот самый, у которого богатейший опыт организации и проведения массовых мероприятий реконструкции различных исторических событий, фестивалей, а также походов — морских и пеших.

Как практик, он во главу угла ставит экономическую составляющую и нацеливает турбизнес на увеличение выручки в сфере гостеприимства. Тут расчет простой: чем больше заработают предприниматели, тем значимее станет их вклад в казну города. Кстати, сейчас все отчисления этой сферы составляют 3 процента от совокупного бюджета Ельца.

Увеличение денежных потоков, безусловно, потребует определенных шагов. Рост туристического трафика будет возможен, например, при создании соответствующей информационной среды — специальных сайтов, приложений, тесном сотрудничестве с поисковыми структурами в сети Интернет, а также при продвижении и поддержке бренда «Липецкая земля» с включенным в него нашим брендом «Елец». Кстати сказать, уже создан и находится в процессе наполнения специальный туристический сайт «ВизитЕлец.Ру», поэтому каждый предприниматель, работающий в этой сфере, может рассказать о предоставляемых услугах.

Еще надо понять, что за люди к нам приезжают, их запросы, пожелания, интересы, какие сувениры они отсюда увезут. И тут тоже непаханое поле: помимо наших традиционных кружев и валенок, нужно развивать так называемую съедобную сувенирку — в брендовой, узнаваемой упаковке гости с большим удовольствием увезут с собой пиво или знаменитую елецкую копченую колбасу.

Опять же нельзя зацикливаться на уже известных, традиционных объектах — надо думать об освоении других направлений. Тут в помощь все тот же дизайн-код, а еще деревянное зодчество: многие ельчане знают, сколько интересных, самобытных домов с наличниками еще осталось в городе! В перспективе — развитие береговой зоны в пределах города, создание туристического кластера «Ельчик» в районе улицы Елецкой…



Звенья

одной цепи

Все это, конечно, — дело дня зав­трашнего. А сегодня надо начинать с объединения. С понимания того, что экскурсоводы, держатели гостиниц, отелей, хозяева общепита, автобусов, такси — звенья одной цепи. Надо научиться рекомендовать туристам друг друга! На практике это может выглядеть так. Хозяин отеля, например, отправит гостя к тому, кто проводит интересные или необычные экскурсии. Тот в свою очередь порекомендует кафе, где все вкусно и недорого. Держатель заведения общепита поможет найти такси, которое за умеренную плату отвезет к любому туробъекту. А водитель по дороге остановится около магазинчика или киоска с сувенирной продукцией. В этой схеме нет ничего нового: весь мировой турбизнес работает по такой проверенной десятилетиями системе и кормит (если, конечно, не какая-нибудь пандемия!) экономику своей страны.

Подобная система взаимодействия должна прижиться и у нас. При этом, безусловно, слабым местом пока остается инфраструктура сферы гостеприимства. Как отметил глава города Е. В. Боровских, Елец попадает в замкнутый круг: нет надлежащего сервиса — нет туристов, а если нет гостей, то и для кого сервис?!

…В своем очередном прямом эфире Е. В. Боровских, отвечая на вопросы жителей, назвал Елец «городом вне времени», при этом отметил, что мечтает сделать его таким, чтобы все приезжающие сюда завидовали ельчанам. Если новая концепция развития муниципалитета как туристического центра будет реализована, то это как раз и будет тот Елец, в который захочется приезжать еще и еще…

В ТЕМУ:

Государственная и муниципальная поддержка малого и среднего бизнеса распространяется и на тех, кто занят в сфере гостеприимства. К примеру, растет число самозанятых: они точно так же занимаются предпринимательской деятельностью, но при этом имеют ряд преимуществ, а в период пандемии специально были разработаны меры по их поддержке. Гранты «Легкий старт», новый инвестиционный, для социально ориентированного бизнеса, субсидия также доступны для работающих в сфере туризма.

КСТАТИ:

Свой вклад в развитие туризма вносит и Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий: с 2016 года здесь обучают специальностям гостиничного сервиса, выпущено уже 56 человек. Студенты колледжа успешно участвуют в этапах профессионального конкурса «WorldSkills» и становятся призерами, победителями финальных общероссийских состязаний. Коллектив колледжа предлагает проводить в городе в рамках мероприятий по событийному туризму конкурсы по гостиничному делу хотя бы на уровне области. И лелеет свою мечту: добиться аккредитации площадки, созданной специально для подготовки специалистов гостиничной сферы, чтобы этапы соревнований конкурса «WorldSkills» проводить в Ельце.

Благодаря реализации федерального проекта «Билет в будущее» 50 елецких школьников в рамках допрофессионального обучения получили в колледже представление о гостиничном деле. А ребятишки, занимающиеся в детском технопарке «Кванториум», создают интерактивные туры по городским музеям — для поднятия к ним интереса, но никак не заменяя экскурсии.