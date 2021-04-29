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Читатель спрашивает

О наследстве на пенсионные накопления

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— У кого могут быть пенсионные накопления и кто имеет право их получить в случае смерти этого человека?
Семья Иноземцевых

Как сообщили специалисты Управления ПФР в городе Ельце (межрайонное), в 2020 году принято 175 заявлений правопреемников о выплате средств пенсионных накоплений, с начала этого года их подано еще 77.
Средства, о которых идет речь, формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов на накопительную пенсию, а также у участников Программы государственного софинансирования и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.
Также они сформировались у мужчин 1953 — 1966 и женщин 1957 — 1966 г. р., если в период 2002 — 2004 года за них перечислялись страховые взносы на накопительную пенсию.
Каждый из тех, у кого есть эти накопления, имеет право заранее определить правопреемников и в каких долях деньги будут распределяться между ними в случае его смерти. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в ПФР по месту жительства или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — в зависимости от того, где формируются накопления.
При отсутствии заявления наследниками первой очереди становятся дети, в т. ч. усыновленные, супруг (супруга) и родители. Во вторую — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки. Выплата средств ближайшим родственникам осуществляется в равных долях. Правопреемники второй очереди могут рассчитывать на эти деньги, если отсутствуют родственники первой очереди.
Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений можно не позднее 6 месяцев со дня смерти гражданина. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке. Если пенсионные накопления умершего гражданина находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), то в нем и осуществляются выплаты правопреемнику. Однако если у этого НПФ аннулирована лицензия, то выплату сделает ПФР.

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