Под сенью зеленой аллеи

Благоустройство аллеи славы «Почетный железнодорожник», один из этапов реализации проекта главы администрации региона И. Г. Артамонова «Елец 2.0», проходило в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Неприглядный, заросший зеленый уголок возле ДК железнодорожников преобразился, превратившись в комфортное место отдыха горожан.

Здесь уложили плитку, обустроили подпорные стенки, установили столбы освещения и красивые лавочки. В аллее установили детский игровой комплекс, который предполагают дооснастить. Оборудована автостоянка. С учетом того, что здание ДК железнодорожников расположено в двух метрах от аллеи, это очень удобно для автомобилистов.

Все деревья и кустарники здесь сохранили, а дорожки спланировали так, чтобы тропинки обходили зеленые насаждения.

Как неоднократно отмечал глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов, комплексная работа по благоустройству Ельца проводится с учетом предложений и пожеланий жителей города посредством интернет-голосований и встреч с ельчанами по поводу обсуждения тех или иных проектов.

— Результат — серьезное улучшение городской среды и повышение комфорта ельчан, — отмечает Игорь Георгиевич.

Обновленную зеленую аллею ельчане уже оценили по достоинству, под ее сенью отдыхает и стар, и млад — это уголок для уединения влюбленных, для прогулок и посиделок пенсионеров и молодых мам с детскими колясками. А с установкой нового игрового комплекса аллея славы «Почетный железнодорожник» станет местом притяжения для местной ребятни.

Николай СЫРОМЯТНИКОВ