И. Г. Артамонов: «Впереди у нас еще много работы»

В текущем году в Ельце были завершены основные благоустроительные работы на нескольких местах массового отдыха города — в парке железнодорожников, аллее славы «Почетный железнодорожник», в скверах с Вечным огнем, им. И. Бунина и М. Соломенцева, Комсомольском. Кроме того, стало известно, что на федеральном уровне одобрен проект благоустройства сквера им. А. С. Пушкина, который начнут реализовывать в будущем году.

Открывая обновленный парк железнодорожников, глава региона И. Г. Артамонов отметил, что этот объект — один из многих, намеченных в нашем городе для работы по улучшению качества жизни ельчан.

Подарок

к годовщине

Парк железнодорожников появился в Ельце в 30-х годах ХХ века. В летнее время здесь действовал пионерлагерь для детей железнодорожников, еще в 70 — 80-е годы парк был популярным местом отдыха. Здесь работали аттракционы, действовали тир и летний кинотеатр. У входа в парк по выходным играл духовой оркестр.

С распадом СССР постепенно «распадаться» стал и парк ж/д. Масштабные работы по преображению этого места отдыха начались только в 2019 году с помощью нацпроекта «Жилье и городская среда». Их общая стоимость составила 38,7 млн рублей, из них 5 млн рублей — федеральные средства, остальные — региональные.

Обновленный парк железнодорожников открылся после масштабной реконструкции в праздничные дни, когда Елец отмечал 875-ю годовщину со дня первого летописного упоминания города. На торжественном открытии побывал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

— Впереди у нас еще много объектов, — отметил Игорь Георгиевич. — Скоро откроем ДК железнодорожников с новыми залами и современной мебелью. Все делается для того, чтобы дети могли развиваться и совершенствоваться.

Теперь место отдыха оформлено малыми архитектурными формами, здесь появились детские спортивные комплексы, аттракционы, положена тротуарная плитка. По словам И. Г. Артамонова, реконструкция проводилась не только по просьбе жителей города, но и с учетом всех их пожеланий.

Поскольку в данном микрорайоне недостаточно детских площадок, власти приняли решение отказаться от установки в парке платных аттракционов, а смонтировать больше бесплатных детских объектов в железнодорожной тематике.

Ельчане заметили, что в ходе ремонта строители спилили старые деревья. Губернатор Игорь Артамонов заверил горожан: улучшение еще незакончено, парк будет совершенствоваться, новое озеленение здесь обязательно появится.

Все, что предусматривалось муниципальным контрактом, в парке железнодорожников выполнено. До весны следующего года должен решиться вопрос по оборудованию здесь общественного туалета. Ведется поиск инвестора, который захотел бы открыть в этом месте отдыха ельчан кафе либо другой объект для оказания тех или иных услуг (к примеру, пункт проката).

Комсомольский сквер: все выше

и выше

В Комсомольском сквере основные благоустроительные работы завершены. Центром притяжения здесь стал фонтан: на обновленные металлические основания остается прикрепить пластиковые стенды, посвященные памяти елецкого комсомола и наших пионеров-героев, установить лавочки с урнами, которые убирались в процессе укладки тротуарной плитки. На новый и уже действующий фонтан поставят дополнительное оборудование, которое обеспечит большую высоту водяных струй.

Вечный огонь зажжен вновь

В сквере с Вечным огнем также основной объем работ завершен, 10 сентября здесь состоялась церемония зажжения огня у мемориала павшим воинам. Из-за реконструкции сквера на полгода он был законсервирован и перенесен на временное хранение в Музей воинской славы.

Строители полностью демонтировали в сквере старое покрытие и заменили его новым. Расширены дорожки и изменена их конфигурация, чтобы удобнее было проходить делегациям, возлагающим венки и цветы к памятнику.

В сквере сделана красивая подсветка светодиодными фонарями, вмонтированными в тротуарные дорожки. Заново облицован плитами из черного гранита и сам памятник.

Основание, на котором стоит постамент, дополнительно укреплено: монумент возведен еще в 1967 году, поэтому подобные меры были необходимы. Установленные рядом памятные плиты строители на время демонтировали — для них сделают 30 новых постаментов из шлифованного бетона, они уже заказаны УКСом. Срок поставки — полтора месяца.

Последний штрих

Масштабную реконструкцию городских скверов имени Ивана Бунина и Михаила Соломенцева провели на средства, выделенные Министерством строительства и ЖКХ по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Проект ельчан победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и удостоился федерального гранта в 44,5 миллиона рублей. Общая сумма потраченных на реконструкцию средств составила почти 78 миллионов рублей.

Проект согласовывался с горожанами, при этом старались учесть все пожелания ельчан. В результате два небольших, но самых посещаемых сквера объединены в единое культурное пространство, так называемую фестивальную зону.

В бунинском сквере заменили фонтан. Он стал многоуровневым с эффектом водопада. Здесь же расположилась зона бук-кроссинга. А в сквере имени М. С. Соломенцева, рядом со зданием бывшей табачной фабрики купца Заусайлова, появился амфитеатр и площадка для выступлений.

Строители обустроили парапеты по краям пешеходной дорожки. Подпорные стенки удерживают грунт от сползания. На бетонные ограждения уложили деревянный настил и теперь их можно использовать как скамейки.

Территорию выложили тротуарной плиткой, провели новое освещение. В обновленном культурном пространстве установлена необычная световая инсталляция с цитатами из произведений Ивана Бунина. Все малые архитектурные формы выполнены в стилистике XIX века.

Улица Свердлова между двумя скверами до последнего времени была проезжей частью, а после завершения ремонта стала пешеходной и логическим продолжением елецкого Арбата.

В скверах осталось облицевать подпорные стенки таким же натуральным камнем, как на чаше фонтана в Комсомольском сквере. На осуществление этих намерений собираются средства, сэкономленные в результате реализации в Ельце федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (на работах в Комсомольском сквере, парке ж/д), будут объявлены торги, выигравший электронный аукцион подрядчик займется облицовкой.

На очереди —

сквер имени

А. С. Пушкина

План преобразования елецкого сквера имени А. С. Пушкина победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

На конкурс поступило 307 заявок из 73 субъектов РФ, предложения отбирали и оценивали эксперты в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия и археологии. В итоге межведомственная рабочая группа отобрала 160 финалистов-победителей из 65 субъектов России. От нашего региона лучшими признаны проекты Ельца и Данкова.

— При определении победителей конкурса одним из основных условий отбора проектов являлось сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия, включая средовую застройку и уникальность ландшафтов, — объяснил вице-премь­ер Михаил Владимирович Мишустин. Эксперты учитывали качество архитектурных и планировочных решений, востребованность проектов, сочетание их с другими объектами и степень их разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты.

В прошлом году Липецкая область дважды становилась победителем всероссийского конкурса проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях, который проходит под эгидой Минстроя России.

Федеральные гранты (305 миллионов рублей) получили шесть городов: Елец, Данков, Чаплыгин, Усмань, Грязи и Лебедянь. В этом году победителями признали проекты благоустройства елецкого сквера Пушкина и данковского бульвара влюбленных.

Примечательно, что эти проекты лидировали по количеству голосов во время проведения общероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства 2022 года. Победа во всероссийском конкурсе даст региону дополнительное финансирование из федерального бюджета на благоустройство этих пространств.

— Наши проекты регулярно побеждают в этом конкурсе, — отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов. — Особенно важно, что благоустраиваются небольшие города, преображающиеся буквально на глазах.

Цель обустройства нашего сквера имени А. С. Пушкина — сохранение исторического облика территории. Запланирован ремонт фонтана в центральной части сквера. Для самых маленьких ельчан создадут новое игровое пространство. Появится читальная зона, понтонная и смотровая площадки на набережной. Будут установлены современные малые архитектурные формы, обновлены пешеходные дорожки, система освещения.

— С каждым годом правительство РФ уделяет все больше внимания развитию малых населенных пунктов и обеспечивает регионам соответствующую финансовую поддержку, — заявил заместитель премьер-министра России Марат Шакирзянович Хуснуллин. — Председатель правительства поручил проработать вопрос по увеличению объемов финансирования конкурса со следующего года. Благодаря этому еще больше малых городов получат обустроенные территории, которые без конкурса в таких городах могли и не появиться.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект преду­сматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Нацпроекты, инициированные Президентом РФ В. В. Путиным, стартовали в 2019 году.

Николай СЫРОМЯТНИКОВ