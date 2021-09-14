Октябрь как финальный месяц

Капитальный ремонт зданиям ДК железнодорожников и бани на улице 9 Декабря был давно необходим, и эти работы, близящиеся к завершению, находились под постоянным контролем не только местной власти, но и главы администрации региона И. Г. Артамонова.

Аккордные недели для ДК

В здании Дома культуры (ему исполнилось 95 лет) в 2019 — 2020 годах отделали фасад, частично заменили кровлю, провели внутреннюю отделку помещений. В прошлом году по ДК разработали проектно-сметную документацию на оставшиеся работы по капремонту здания, получили положительное заключение экспертизы их сметной стоимости (50,7 миллиона рублей).

После проведения капремонта для посетителей ДК, согласно планам, должны заработать киноконцертный, диско- и конференц-залы, крупный информационно-библиотечный центр.

К августу в здании Дома культуры завершились демонтажные работы, строители приступили к отделке помещений. Задача — по максимуму сохранить здесь исторически важные элементы, оставшиеся с советских времен и добиться сочетания современного дизайна и декора прошлого. В ДК ж/д заменены на монолитные аварийные перекрытия второго этажа над лестничным маршем.

На сегодняшний день дальнейшую судьбу ремонта в здании ДК ж/д определит аукцион, он назначен на завтра. По решению губернатора Липецкой области И. Г. Артамонова на преображение Дома культуры железнодорожников дополнительно выделено 27 миллионов рублей. Новый генподрядчик должен будет делать стеклянную крышу в многофункциональном зале ДК, установить кресла в зрительном зале.

В фойе первого и вторых этажей Дома культуры уложена керамогранитная плитка, монтируется вентиляционная система (ее прежде в здании не было вовсе). В зрительном зале установлены новые светильники, покрашены стены. После покраски балкона и портала сцены здесь остается настелить ковролин и установить кресла. Кроме того, в ДК установят новые входные двери и проведут благоустройство прилегающей территории.

Предусмотренный по муниципальному контракту срок окончания всех работ в ДК — до 29 октября.

Баня на ул. 9 Декабря: что сделано и когда открытие

«Многострадальная баня», как ее назвал И. Г. Артамонов, не работает в Ельце уже 5 лет (закрыта с мая 2016 года). На тот момент она обслуживала порядка 40% всех клиентов городских бань. Однако резкий рост тарифов на тепло, поставляемое «Квадрой», привел к снижению рентабельности оказания услуг по помывке горожан на общих основаниях.

Согласно проекту, в здании обновленной бани предусмотрены два общих отделения и одно «повышенной комфортности», оно будет располагаться отдельно от остальных. В бане намерены оборудовать буфет, гардероб, парикмахерскую, а также массажный и медицинский кабинеты.

Газификация бани увеличит ее рентабельность (экономия затрат по сравнению с использованием электроэнергии — порядка 65%); качество услуг повысится; можно будет закрывать на реконструкцию бани на ул. Пушкина и Рязано-Уральской — баня на ул. 9 Декабря продолжит работать; оказываемые услуги станут диверсифицированными (то есть их станет больше).

В здании бани полностью заменили системы электроснабжения, водопровода, канализации и отопления. «Внутренности» бани обновляются полностью — от прежнего здания осталась только кирпичная коробка с крышей. Рабочие сейчас облицовывают плиткой внутренние помещения здания.

Липецкой фирме ООО «ЕлецСтрой», которая сейчас занимается капитальным ремонтом помещений бани на улице 9 Декабря, предстоит благоустраивать и прилегающую территорию.

Стоимость данного муниципального контракта, заключенного с «ЕлецСтроем» местным управлением капстроительства, — свыше 5,4 млн рублей, источник финансирования — городской бюджет, срок окончания работ, на которые контрактом установлен трехлетний гарантийный срок, — не позднее 20 октября текущего года.

В плане благоустройства 5 видов работ: демонтажные, устройство покрытий и возведение ограждения, вырубка старых и сорных деревьев, установка малых архитектурных форм (МАФов).