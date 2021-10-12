ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ

Экстремизм — это теория и практика достижения социально-политических, религиозных, национальных целей посредством крайних, запрещенных способов. Под этими способами понимается недозволенное законом применение силы, насилие, посягательство на права и свободы человека и гражданина. В некоторых странах такого рода деяния называют преступлениями по мотивам вражды и ненависти, но в данном случае вражда и ненависть испытывается не просто к человеку как к личности, а как к представителю определенной национальной, религиозной, социальной группы, как к носителю тех или иных политических и идеологических взглядов и убеждений. Экстремист — это не просто убийца или хулиган, это идейный преступник, убежденный в своей правоте.

Экстремизм многообразен, также разнообразны порождающие его мотивы. Основными мотивами являются материальный, идеологический, желания преобразования и неудовлетворенности реальной ситуацией, власти над людьми, интереса к новому виду активной деятельности, товарищеский, самоутверждения, молодежной романтики, героизма, игровой, привлекательности смертельной опасности.

Экстремистская деятельность предполагает:

— насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;

— публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;

— возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;

— пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии;

— пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения и т. д.

Терроризм — это сложное социально-политическое и криминальное явление, обусловленное внутренними и внешними противоречиями общественного развития.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного ущерба либо наступление опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза свершения указанных действий в тех же целях.

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 — 206, 208, 211, 277 — 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Терроризм представляет собой многоплановую угрозу для жизненно важных интересов личности, общества и государства, одну из наиболее опасных разновидностей политического экстремизма в глобальном и региональном масштабах.

Терроризм включает несколько взаимосвязанных элементов: идеологию терроризма (теории, концепции, идейно-политические платформы); террористические структуры (международные и национальные террористические организации, экстремистские — правые и левые, националистические, религиозные и другие общественные организации, структуры организованной преступности и т.п.), а также собственно террористическую практику (террористическую деятельность).

Экстремизм и его разновидность терроризм представляют реальную опасность как для международного сообщества в целом, так и для нашего государства в частности.

Профилактика экстремизма и терроризма — это не только задача государства, но и задача представителей гражданского общества. Эта работа зависит от четкой позиции политических партий, общественных и религиозных объединений, граждан. В нашей стране профилактика экстремистских проявлений должна рассматриваться как инструмент объединения усилий граждан России в укреплении нашего экономического и политического потенциала.

Информацию о готовящемся преступлении, о террористических актах, а также о неправомерных действиях сотрудников ОМВД России по городу Ельцу можно позвонить по телефону ДЧ ОМВД России по г. Ельцу: 02, 6-00-94.

Данные сообщения могут поступать как лично от заявителя, так и нарочно, а также по почте, по телефону, телеграфу, факсимильным или иным видам связи.

ОУР ОМВД России по г. Ельцу.