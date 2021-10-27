Участие в переписи — гражданский долг каждого

Татьяна Олеговна Копытина — специалист психолого-педагогического сопровождения детей с особенностями развития. Но после занятий в школе № 1 им. М. М. Пришвина она надевает жилет и шарф с фирменными эмблемами Всероссийской переписи населения — 2020, вооружается планшетом, содержащим карту ее участка и специальное программное обеспечение, и отправляется в свою зону ответственности, расположенную в засосенской части города.

Переписчик одного из засосенских участков города Т. О. Копытина.

Большинство ельчан с охотой и доброжелательно относятся к работе переписчика и к нему самому. Тем более что для подсчета количества людей и некоторых качественных характеристик их жизни сегодня используются цифровые технологии. Нет, как прежде, кипы бумажных листов — их заменили электронные планшеты, что почти вдвое уменьшает время переписи и намного упрощает процесс опроса горожан.

Важная особенность этой переписи — возможность самостоятельно пройти анкетирование на портале госуслуг. На это имеет право каждый гражданин.

Если вдруг переписчик не застал проживающих дома, он оставляет специально припасенные для такого случая листовки. В них объясняется важность значения переписи для народного хозяйства и развития страны, содержится просьба ответить на вопросы анкеты самостоятельно, на портале госуслуг или согласовать время встречи с переписчиком. Кроме того, исполнить свой гражданский долг можно в Елецком отделе УМФЦ по Липецкой области.

За первую неделю работы Татьяна Олеговна Копытина обошла уже треть домовладений своего участка (у нее частный сектор): из 218 побывала в 63 домах, занесла в общие списки без малого 150 человек — в среднем каждый переписчик должен внести в базу данных более 550 ельчан.

Темпы ее работы в целом совпадают с ходом переписи по городу. Как сообщили редакции специалисты Липецкстата по Ельцу, за минувшую неделю было опрошено более 27 тысяч жителей, это 26 процентов населения. Большинство ответили на вопросы с помощью переписчика, но немало и тех, кто воспользовался возможностью сделать это самостоятельно на портале госуслуг.

Всероссийская перепись населения продлится по 14 ноября, для тех, кто дружит с цифровыми технологиями, поучаствовать в важном государственном деле самостоятельно можно до 8 ноября 2021 года.

Кстати сказать, предварительные итоги этой масштабной акции станут известны уже в апреле будущего года, окончательные результаты появятся ближе к концу 2022-го.

В ТЕМУ:

Решение о переносе переписи населения и проведении ее в октябре — ноябре 2021 года, поддержанное Президентом РФ В. В. Путиным, было принято Правительством РФ летом 2020 года из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Отмечалось, что новые сроки дадут возможность оптимальным образом организовать работу во всех регионах страны. К тому же и предыдущие переписи населения в 2002 и 2010 годах также проходили в октябре. Это время входит в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей во всем мире, что позволяет сохранить необходимую периодичность, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и международном уровне.

КСТАТИ:

Нынешняя Всероссийская перепись — двенадцатая по счету в истории СССР и России. Цель — охватить все население, проживающее на территории страны. Для этого ее территорию разделили на участки, в основу которых лег список адресов переписи 2010 года с уточнениями, собранными на местах в 2019 году. Принять участие в переписи можно только один раз.

КАКИЕ ВОПРОСЫ?

Переписные листы содержат 33 вопроса, которые разделены на две части. В первой — 23, они о поле, возрасте, гражданстве, владении языками, месте рождения, национальности, образовании, семейном положении, количестве детей, источниках средств к существованию и занятости. Второй переписной лист содержит 10 вопросов о жилищных условиях: тип жилого помещения, время постройки дома, его площадь, количество комнат и другие.