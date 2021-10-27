Почему так дорожают продукты?

В России повсеместно (наш регион не исключение) дорожают продукты питания, начиная от хлебобулочных изделий и заканчивая крупами. Проблему комментировали в Кремле. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, говоря о росте цен на еду, объяснил этот фактор «ситуацией на внешних рынках и посткризисной волатильностью (изменчивостью цен)»: Россия не может существовать вне мирового рынка, ситуация с этим сложная повсеместно.

У производителей и поставщиков продуктов питания также есть свои аргументы. Так почему же растут цены?

Позиция Минфина

и американцев

В начале октября Министерство финансов РФ официально заявило, что причинами нынешней ситуации с подорожанием продуктов питания стали несколько факторов: опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям, бюджетно-кредитная накачка денег в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных группах товаров.

Свой вклад внесла и пандемия. Причем во всем мире.

По словам главы американского концерна Kraft Heinz Мигеля Патрисио, которые приводит BBC News, для роста цен есть несколько причин: из-за пандемии коронавируса нарушились поставки необходимых для производства продуктов, на фоне восстановления мировой экономики производство не поспевает за спросом, а удорожание энергии повысило издержки производителей.

Прогнозы неутешительные: как убежден Мигель Патрисио, цены на продовольствие повсеместно продолжат движение вверх: население планеты неуклонно растет, потребление все увеличивается, а площадей полезных плодородных земель при этом не прибавляется.



Что всему голова?

Уже с лета производители начали повышать цены на хлеб. По данным на вторую половину июля, стоимость всех видов сырья для производства этого стратегически важного продукта питания выросла в несколько раз, хотя на сам хлеб — всего на 1 рубль, отмечал тогда президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. По словам Лялина, цена маргарина увеличилась на 38%, упаковочного материала — на 26%, сахара — на 9%. Рост себестоимости производства хлеба подтвердил и исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.

Минсельхоз прошлым летом указал, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне». По информации ведомства, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%. «Существенного повышения цен в дальнейшем» в министерстве не ожидали, поскольку сырье, по данным ведомства, напротив, дешевеет. Так, стоимость пшеницы третьего и четвертого классов после введения таможенных пошлин снизилась на 7,2% и 5,9% соответственно.

Существует господдержка (субсидирование) производителей хлеба. Но она, по словам президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, рост цен на сырье полностью не компенсирует.

Еще один негативный фактор, влияющий на себестоимость производства хлеба, по мнению директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева, — прошлогоднее госрегулирование цен на подсолнечное масло и сахар, используемых в хлебопечении: власти, производители и торговые сети тогда договорились заморозить розничные цены на сахар в пределах 45 рублей за 1 кг, подсолнечное масло — на уровне 110 рублей за 1 кг. После этого производители сахара и масла «отыгрались» на оптовых покупателях, включая производителей хлеба, компенсируя выпадающие доходы от розничных продаж.



Социально значимый перечень

По данным Минэкономразвития, опубликованным в октябре, прогноз инфляции по итогам текущего года в России неутешителен: в ведомстве считают, что она повысится до 7,4 процента вместо ранее ожидаемых 5,8. Больше всего из продуктов, по информации Минфина, подорожали сахар (плюс 38,1 процента), подсолнечное масло (плюс 27,3 процента) и яйца (плюс 15,4 процента).

Как бы то ни было, инструмент госрегулирования предельных розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории отдельно взятого региона (или регионов) существует, если в течение двух месяцев подряд цены там выросли на 10 и более процентов (за исключением сезонного фактора).

Но эта крайняя мера, понятное дело, вводится только в исключительных случаях.



А как в Липецкой области?

Безусловно, рост стоимости потребительской корзины отмечается и потребителями Липецкой области. Контролем цен на социально значимую группу продуктов питания в нашем регионе занимается ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности», сотрудники которого вправе проводить совместные рейды по торговым точкам с представителями прокуратуры.

По понятным причинам чаще всего подобные визиты случаются в магазины Липецка: областное казенное учреждение расположено в главном городе региона. К примеру, в середине октября специалисты ОКУ и сотрудники прокуратуры проверили порядок ценообразования в местных сетевых магазинах. В результате выявлено, что уровень цен в двух обследованных предприятиях превышал рекомендуемые розничные цены на отдельные виды социально значимых продуктов питания.

В адрес руководителей данных торговых объектов внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере ценообразования на продукты питания первой необходимости.

Руководством контролирующего учреждения особо отмечается, что «в Липецкой области ситуация с розничными ценами на социально значимые продукты питания находится на постоянном контроле, подобные проверки будут продолжены».

Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены

Говядина (кроме бескостного мяса),

свинина (кроме бескостного мяса),

баранина (кроме бескостного мяса),

куры (кроме куриных окорочков),

рыба мороженая неразделанная,

масло сливочное,

масло подсолнечное,

молоко питьевое,

яйца куриные,

сахар-песок,

соль поваренная пищевая,

чай черный байховый,

мука пшеничная,

хлеб ржаной, ржано-пшеничный,

хлеб и булочные изделия из пшеничной муки,

рис шлифованный,

пшено,

крупа гречневая (ядрица),

вермишель,

картофель,

капуста белокочанная свежая,

лук репчатый,

морковь,

яблоки.

Обратная связь

Отдел маркетинга и информационно-аналитического наблюдения ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности»:

начальник отдела Ирина Алексеевна Фадеева

т. 8 (47-42) 27-01-29, monitoring@torglip.ru.

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