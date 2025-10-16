Вам чек нужен?

— Практически во всех магазинах на кассе задают вопрос о том, нужен ли чек. Правомерно ли это?

Анна





Комментарий нам предоставили специалисты УФНС России по Липецкой области:

— Действительно, при покупке товаров в магазине от продавца можно услышать вопросы: «Нужен вам кассовый чек или нет?» или «Вам кассовый чек в бумажном или электронном виде?». С точки зрения Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ обе эти фразы являются некорректными.

При расчете продавец обязан предоставить кассовый чек одним из следующих способов: