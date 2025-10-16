новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Читатель спрашивает

Вам чек нужен?

0 5

— Практически во всех магазинах на кассе задают вопрос о том, нужен ли чек. Правомерно ли это?
Анна


Комментарий нам предоставили специалисты УФНС России по Липецкой области:
— Действительно, при покупке товаров в магазине от продавца можно услышать вопросы: «Нужен вам кассовый чек или нет?» или «Вам кассовый чек в бумажном или электронном виде?». С точки зрения Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ обе эти фразы являются некорректными.
При расчете продавец обязан предоставить кассовый чек одним из следующих способов:

  1. Если покупатель до момента расчета не сообщил номер телефона или адрес электронной почты, следует выдать бумажный чек даже при отказе покупателя его принять или при молчании.
  2. Если покупатель предоставил контактные данные (номер или почту), продавец должен выдать бумажный чек и одновременно направить его по указанным реквизитам (бумажный экземпляр не выдается, только если покупатель сообщил продавцу, что достаточно электронного).
    Чек распечатывается в зоне передачи товара или денег и размещается так, чтобы потребитель мог свободно его взять (например, в лотке кассира). Утилизация допускается только при добровольном отказе клиента от чека после его предоставления продавцом.
    Также направлять чеки в электронной форме можно через личный кабинет покупателя в мобильном приложении продавца; с использованием мессенджеров.
    Важно, чтобы на номер телефона или электронную почту покупателя пришли идентифицирующие данные чека: регистрационный номер ККТ, сумма, дата и время расчета, фискальный признак документа, а также информация о способе получения чека (например, ссылка на приложение или мессенджеры). Это обеспечит клиенту возможность бесплатно и самостоятельно получить чек с полными реквизитами.
    Кстати, нарушение порядка выдачи чека (в бумажном или электронном виде) влечет административную ответственность по ч. 4 и 6 ст. 14.5 КоАП РФ. Если же невыдача чека связана с неприменением ККТ, продавец может быть привлечен к ответственности по ч. 2 и 3 ст. 14.5 КоАП РФ.
Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Может потребоваться доступ на ваш участок

Если цена на ценнике и на кассе разная

Куда обратиться, если перевел деньги мошенникам?

С 80 лет пенсия увеличивается

Плюс к пенсии — родителям несовершеннолетних и студентов

1 из 19
Новости ВРФ