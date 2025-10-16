Вам чек нужен?
— Практически во всех магазинах на кассе задают вопрос о том, нужен ли чек. Правомерно ли это?
Анна
Комментарий нам предоставили специалисты УФНС России по Липецкой области:
— Действительно, при покупке товаров в магазине от продавца можно услышать вопросы: «Нужен вам кассовый чек или нет?» или «Вам кассовый чек в бумажном или электронном виде?». С точки зрения Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ обе эти фразы являются некорректными.
При расчете продавец обязан предоставить кассовый чек одним из следующих способов:
- Если покупатель до момента расчета не сообщил номер телефона или адрес электронной почты, следует выдать бумажный чек даже при отказе покупателя его принять или при молчании.
- Если покупатель предоставил контактные данные (номер или почту), продавец должен выдать бумажный чек и одновременно направить его по указанным реквизитам (бумажный экземпляр не выдается, только если покупатель сообщил продавцу, что достаточно электронного).
Чек распечатывается в зоне передачи товара или денег и размещается так, чтобы потребитель мог свободно его взять (например, в лотке кассира). Утилизация допускается только при добровольном отказе клиента от чека после его предоставления продавцом.
Также направлять чеки в электронной форме можно через личный кабинет покупателя в мобильном приложении продавца; с использованием мессенджеров.
Важно, чтобы на номер телефона или электронную почту покупателя пришли идентифицирующие данные чека: регистрационный номер ККТ, сумма, дата и время расчета, фискальный признак документа, а также информация о способе получения чека (например, ссылка на приложение или мессенджеры). Это обеспечит клиенту возможность бесплатно и самостоятельно получить чек с полными реквизитами.
Кстати, нарушение порядка выдачи чека (в бумажном или электронном виде) влечет административную ответственность по ч. 4 и 6 ст. 14.5 КоАП РФ. Если же невыдача чека связана с неприменением ККТ, продавец может быть привлечен к ответственности по ч. 2 и 3 ст. 14.5 КоАП РФ.