Через призму разных изданий

35 лет назад, в 1987 году, вышла в свет книга Н. Д. Телешова (1867 — 1957) «Записки писателя», в которой можно найти много информации о нашем знаменитом земляке И. А. Бунине.

«Среда» — место притяжения

О ценности этой книги можно судить уже по тому, что она издавалась и переиздавалась в течение сорока лет, мне известно 9 таких изданий: в 1943, 1948, 1952, 1953, 1957, 1958, 1966, 1980 и в 1987 годах. Причем прижизненные издания периодически дополнялись и исправлялись автором.

Очень познавательными (по крайней мере, для меня точно) оказались издания 1943 и 1948 годов, которые отличались от предыдущих. Так, привлекла внимание характеристика, которая дана И. А. Бунину в главе «Среда» — литературный кружок».

«Бунин представлял собою одну из интересных фигур на «Среде». Высокий, стройный, с тонким, умным лицом, всегда хорошо и строго одетый, любивший культурное общество, хорошую литературу и, между прочим, хорошее вино, много читавший и думавший, очень наблюдательный и способный ко всему, за что брался, легко схватывавший суть всякого дела, настойчивый в работе и острый на язык, он врожденное свое дарование отгранил до высокой степени. Литературные круги и группы с их разнообразными взглядами, вкусами и искательством, все одинаково признавали за Буниным крупный талант, который с годами все рос и рос, и когда он был избран в почетные академики, никто не удивился; даже недруги и завистники ворчливо называли его «слишком юным академиком», но и только. Наши собрания Бунин не пропускал никогда и вносил своим чтением, а также юмором и товарищескими остротами много оживления.

Это был человек, что называется, непоседа. Его всегда тянуло куда-нибудь уехать. Подолгу задерживался он только у себя на родине, в Орловской губернии, в Москве, в Одессе и в Ялте, а то из года в год бродил по свету и писал мне то из Константинополя, то из Парижа, из Палестины, с Капри, с острова Цейлон… Работать он мог очень много и долго: когда гостил он у меня летом на даче, то, бывало, целыми днями, затворившись, сидит и пишет; в это время не ест, не пьет, только работает; выбежит среди дня на минутку в сад подышать и опять за работу, пока не кончит. К произведениям своим всегда относился крайне строго, мучился над ними, отделывал, вычеркивал, выправлял и вначале нередко недооценивал их. Так, один из лучших своих рассказов, «Господин из Сан-Франциско», он не решался отдать мне, когда я составлял очередной сборник «Слово»; он считал рассказ достойным не более как для фельетона одесской газеты. Насилу убедил его напечатать в «Слове», которое пользовалось среди читателей большим вниманием и спросом.

Старший брат Бунина Юлий Алексеевич, тоже коренной член «Среды» и неуклонный ее посетитель, был значительно старше Ивана Алексеевича и относился к нему почти как отец. Влияние его на брата было огромное, начиная с детства. Ему, как человеку широко образованному, любившему, ценившему и понимающему мировую литературу, Иван Алексеевич очень многим обязан в своем развитии. Любовь и дружба между этими братьями были неразрывными».



По прозвищу Живодерка

Очень интересно было узнать о том, что члены «Среды» шутили, присваивая себе какие-нибудь прозвища. Вот как об этом написано в книге:

«Прозвища давались только своим постоянным товарищам, и выбирать эти прозвища дозволялось только из действительных тогдашних названий московских улиц, площадей и переулков. Это называлось у нас «давать адреса». Делалось это открыто, то есть от прозванного не скрывался его «адрес», а объявлялся во всеуслышание, и никогда за спиной. Например, Горький, за своих босяков и героев «Дна» получил адрес знаменитой московской площади Хитровка, покрытый ночлежками и притонами; Шаляпин был Разгуляй.

Старший Бунин, Юлий, работавший всю жизнь по редакциям, был «Старо-Газетный переулок»; младший — Иван Бунин, отчасти за свою худобу, отчасти за острословие, от которого иным приходилось солоно, назывался Живодерка, А. С. Серафимович за свою лысину получил адрес «Кудрино»; Чириков (за высокий череп) — «Лобное место»; А. И. Куприн (за пристрастие к лошадям и цирку) — «Конная площадь».



«Умерший»

и «воскресший»

Последнее собрание «Среды» состоялось в 1916 году. Автор рассказывает о том, как «Среда» начала переживать потерю за потерей. «Начиная с Андреева, умершего в 1919 году, стали сходить один за одним в могилы близкие товарищи. Не стало Юлия Бунина, Тимковского, Голоушева, Белоусова, Грузинского».

Но что более всего меня удивило и поразило, так это то, что на страницах 89 — 90 книги, изданной в 1943 году, указано о смерти И. А. Бунина. Вот как об этом там сказано:

«В мае 1942 года умер драматург С. Д. Разумовский в возрасте семидесяти восьми лет. После него, кроме его пьес, осталось большое количество неопубликованных работ.

В том же мае умер Иван Алексеевич Бунин. Ему было семьдесят два года. В разное время Академия наук четыре раза премировала его сочинения и стихотворные переводы Лонгфелло и Байрона; затем он избран был в почетные академики, а несколько лет тому назад была присуждена ему международная Нобелевская премия. Недавний пример доброго отношения к возвратившемуся в Россию Куприну побудил и его к намерению вернуться на родину, но внезапная война помешала этому. Осталось только его письмо с ярко выраженным стремлением: Хочу домой!» И далее: «В конце концов от всей нашей старой «Среды» осталось к настоящему времени не более трех человек» (т. е. на год издания этой книги, 1943 г. — прим. автора).

Но почему Телешов в этой книге указывает о смерти И. А. Бунина? Откуда у него такая информация? Слухи? Но от кого идут они? Читал или хотя бы слышал потом И. А. Бунин такое о себе? И как к этому отнесся? Ответов на эти вопросы мы не знаем.

А вот в книге, изданной в 1948 году, абзац о «смерти» И. А. Бунина отсутствует (стр. 68), но вместе с тем абзац об оставшихся членах «Среды» сохранен, «не более трех человек». Получается, цифра не изменена с учетом «воскресшего» И. А. Бунина. Такие вот курьезы иногда обнаруживаются, когда сравниваешь издания одной книги разных годов.

Но и за пределами «Записок писателя» находятся несоответствия. К примеру, в одной из открыток в наборе (фото членов литературной группы «Среда», издательство «Планета», Москва, 1985 г.), посвященной И. А. Бунину, при упоминании характеристики писателя, взятой из телешовской книги, «любившего культурное общество, хорошую литературу», не указано про него как «любившего, между прочим, хорошее вино». Видимо, это была дань в те времена антиалкогольной пропаганде, и информация о «хорошем вине» была просто убрана цензурой.

Игорь САПРЫКИН